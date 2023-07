Εκατοντάδες διαδηλωτές επιτέθηκαν στη σουηδική πρεσβεία στο κέντρο της Βαγδάτης νωρίς σήμερα, σκαρφαλώνοντας στο περιτείχισμα και βάζοντας φωτιά, διαμαρτυρόμενοι για μια αναμενόμενη καύση του Κορανίου στη Σουηδία.

Ο Σουηδός υπουργός Εξωτερικών Τομπίας Μπίλστρομ δήλωσε πως το προσωπικό της πρεσβείας είναι ασφαλές, όμως οι ιρακινές αρχές απέτυχαν στην ευθύνη τους να προστατεύσουν την πρεσβεία όπως προβλέπει η Σύμβαση της Βιέννης.

«Αυτό που συνέβη είναι εντελώς απαράδεκτο και η κυβέρνηση καταδικάζει σθεναρά τέτοιες επιθέσεις», ανέφερε σε μια δήλωση. «Η κυβέρνηση είναι σε επαφή με Ιρακινούς εκπροσώπους σε υψηλό επίπεδο προκειμένου να εκφράσει την απογοήτευσή μας».

Στη σημερινή διαδήλωση είχαν καλέσει υποστηρικτές του σιίτη κληρικού Μοκτάντα Σαντρ για να διαμαρτυρηθούν για τη δεύτερη προγραμματισμένη καύση του Κορανίου μέσα σε μερικές εβδομάδες, σύμφωνα με αναρτήσεις σε δημοφιλή ομάδα στην εφαρμογή Telegram που συνδέεται με τον επιδραστικό κληρικό και άλλα μέσα ενημέρωσης προσκείμενα στον Σαντρ.

Ο Σαντρ, από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στο Ιράκ, έχει εκατοντάδες χιλιάδες υποστηρικτές, τους οποίους έχει κατά καιρούς καλέσει να κατέβουν στους δρόμους, όπως το περασμένο καλοκαίρι όταν κατέλαβαν τη βαριά οχυρωμένη Πράσινη Ζώνη και ενεπλάκησαν σε φονικές συγκρούσεις.

Το φινλανδικό πρακτορείο ειδήσεων STT μετέδωσε πως η φινλανδική πρεσβεία, που βρίσκεται εν μέρει στον ίδιο περιφραγμένο χώρο με τη σουηδική, έχει επίσης εκκενωθεί, όμως το προσωπικό είναι σώο και αβλαβές.

Η σουηδική αστυνομία έδωσε άδεια χθες Τετάρτη για την πραγματοποίηση δημόσιας συγκέντρωσης σήμερα έξω από την ιρακινή πρεσβεία στη Στοκχόλμη, όπως δείχνει η άδεια της αστυνομίας, και δύο άτομα αναμένεται να μετάσχουν σε αυτήν.

Το σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων TT μετέδωσε πως τα δύο άτομα σχεδιάζουν να κάψουν το Κοράνι και την ιρακινή σημαία κατά τη συγκέντρωση, και πως ένα από αυτά είναι ένας άνδρας ο οποίος έκαψε το Κοράνι έξω από τέμενος της Στοκχόλμης τον Ιούνιο.

Just IN:— Hundreds of protesters stormed into the #Swedishembassy in #Iraq and set it on fire today in a furious protest of plans for another #Quran burning in #Stockholm.

— Swedish Foreign Minister Tobias Billstrom said the embassy staff were safe, but accused the Iraqi… pic.twitter.com/lEwtaZNMJU

— The Pakistan Telegraph (@TelegraphPak) July 20, 2023