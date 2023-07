Εκατοντάδες διαδηλωτές εισέβαλαν στην πρεσβεία της Σουηδίας στη Βαγδάτη –πρωτεύουσα του Ιράκ – και την πυρπόλησαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Πέμπτη, δήλωσε πηγή του Reuters και διαπίστωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων επιτόπου (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Πηγή που γνωρίζει το θέμα είπε ότι κανένας από το προσωπικό της πρεσβείας δεν τραυματίστηκε και αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αξιωματούχοι της σουηδικής πρεσβείας στη Βαγδάτη δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχολιασμό.

BREAKING: Protesters storm Swedish Embassy in Baghdad and set it on fire in response to Stockholm Quran burning pic.twitter.com/D8wGvLLoId

Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε από υποστηρικτές του σιίτη κληρικού Μοκτάντα αλ-Σαντρ ενόψει της αναμενόμενης νέας καύσης του Κορανίου μπροστά στην ιρακινή πρεσβεία στη Στοκχόλμη, στο πλαίσιο συγκέντρωσης που αποφάσισαν να επιτρέψουν οι αρχές της Σουηδίας.

Προηγούμενο κάψιμο αντιτύπου του Κορανίου, μπροστά στο μεγαλύτερο ισλαμικό τέμενος στην πρωτεύουσα της Σουηδίας από Ιρακινό, προκάλεσε διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις και την καταδίκη μεγάλου μέρους του μουσουλμανικού κόσμου.

#BREAKING : Rioters storm and set fire to the Swedish Embassy in Baghdad, Iraq, reportedly in response to the burning of the Quran in Stockholm. #BreakingNews pic.twitter.com/ulaGmjb6iU

Μια σειρά βίντεο που δημοσιεύτηκε από το One Baghdad, ένα δημοφιλές κανάλι στο Telegram που υποστηρίζει τον Σαντρ, έδειχνε ανθρώπους να συγκεντρώνονται γύρω από την πρεσβεία περίπου μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα και να εισβάλλουν στο συγκρότημα σχεδόν μια ώρα αργότερα.

Στη συνέχεια, σε βίντεο φαίνονται φωτιές και καπνοί να υψώνονται από ένα κτίριο στο συγκρότημα της πρεσβείας. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αυθεντικότητα των βίντεο.

Additional videos as residents of Baghdad protest in front of the Swedish embassy. pic.twitter.com/KX0MksjOvR

Δεν έγινε αμέσως σαφές εάν κάποιος βρισκόταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της επίθεσης.

The Swedish Embassy in Baghdad was burned down by a group of protesters.

The protest was called by supporters of Shi’ite cleric Muqtada Sadr ahead of an expected burning of the Muslim holy book, the Koran, in Sweden pic.twitter.com/wYDc4VFLNT

