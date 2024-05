Την ώρα που το Παρίσι βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού ασφαλείας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων τον Ιούλιο, ένα περιστατικό ένοπλης επίθεσης μέσα σε αστυνομικό τμήμα προκαλεί μεγάλο προβληματισμό.

Χθες Πέμπτη, λίγο πριν τις 22:30 τοπική ώρα, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά όταν ένας άνδρας που είχε προηγουμένως συλληφθεί κατάφερε να αρπάξει το υπηρεσιακό όπλο ενός αστυνομικού και να ανοίξει πυρ, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο δράστης απέσπασε το όπλο τη στιγμή που του έκαναν σωματικό έλεγχο και τραυμάτισε σοβαρά δύο αστυνομικούς, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και εισήχθησαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

