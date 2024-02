Νέα Υόρκη: Ενας νεκρός και 5 τραυματίες από ένοπλη επίθεση στο μετρό

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πέντε τραυματίστηκαν από σφαίρες σε αποβάθρα σταθμού του μετρό της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσαν το πυροσβεστικό σώμα της αμερικανικής μεγαλούπολης και η αστυνομία (φωτογραφία, επάνω, από το X).

Σύμφωνα με ΜΜΕ, ένας ή δυο ένοπλοι άνοιξαν πυρ χθες Δευτέρα το απόγευμα εναντίον επιβατών που περίμεναν συρμό στην αποβάθρα σταθμού στη συνοικία Μπρονξ.

BREAKING: One person has died after six people were shot on a subway platform in the Bronx, New York. https://t.co/eXhmEKywnX pic.twitter.com/R9HY8dypJZ

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 13, 2024