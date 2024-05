Ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη φυλάκιση 22 ετών επιβλήθηκε σε έναν «ευνούχο», όπως αυτοαποκαλείται ο ίδιος, ο οποίος ακρωτηρίαζε πελάτες και το μετέδιδε διαδικτυακά στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Μάριους Γκούσταβσον παραδέχτηκε αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων πέντε κατηγοριών για πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης από πρόθεση.

Ο 46χρονος Νορβηγός, διατηρούσε μια κερδοφόρα επιχείρηση με ακραίες μετατροπές σώματος, ως διευθυντής ενός ιστότοπου όπου οι συνδρομητές μπορούσαν να παρακολουθήσουν ευνουχισμούς και ακρωτηριασμούς στο διαμέρισμά του στο Λονδίνο. Οι μάρτυρες περιέγραψαν απειλητικές για τη ζωή διαδικασίες σε ευάλωτα θύματα σε μη αποστειρωμένα περιβάλλοντα που μεταδίδονταν στον ιστότοπό του για τη σεξουαλική ευχαρίστηση των θεατών.

Ο «χασάπης» από τη Νορβηγία ήταν ο κύριος δράστης, οργανωτής και αρχηγός της επικερδούς και ευρείας συνωμοσίας που περιλάμβανε έως και 29 αδικήματα σε 13 θύματα και το εμπόριο μελών.

Ο Γκούσταβσον είχε μόλις εκτελέσει μια από τις φρικιαστικές επεμβάσεις του στο υπόγειο διαμέρισμά του όταν ένας άγνωστος εμφανίστηκε για να αγοράσει ένα πέος. Ο άντρας που είναι γνωστός ως «δημιουργός ευνουχισμών» πήρε ένα βάζο από ένα μικρό ψυγείο πίσω από τον καναπέ του σαλονιού του πριν το παραδώσει στον αγοραστή, ο οποίος πλήρωσε σε μετρητά πριν φύγει.

Ο δικαστής Mαρκ Λάκραφτ είπε ότι ο Γκούσταβσον ήταν ο εγκέφαλος μίας «φρικιαστικής και ζοφερής, μεγάλης κλίμακας» και «εξαιρετικά επικίνδυνης» επιχείρησης.«Σε μία περίπτωση, ο Γκούσταβσον μαγείρεψε κάτι που φαινόταν ότι ήταν ανθρώπινοι όρχεις, οι οποίοι στη συνέχεια απλώθηκαν για να φαγωθούν και κράτησε άλλα μέρη του σώματος ως «τρόπαια»», είπε.

Ο δικαστής είπε ότι ήταν «απόλυτα ικανοποιημένος» που το κίνητρο «ήταν ένας συνδυασμός σεξουαλικής ικανοποίησης καθώς και οικονομικής ανταμοιβής». Κάποια από αυτά που συνέβησαν ήταν «λίγο λιγότερο από ανθρώπινη σφαγή», είπε.

Το δικαστήριο άκουσε πώς ο ιστότοπος pay-per-view «Eunuchmaker» του κατηγορουμένου διαφήμιζε υπηρεσίες όπως ευνουχισμό, αφαίρεση πέους και πάγωμα άκρων. Οι εισαγγελείς άκουσαν επίσης στη διάρκεια της δίκης πώς ο Γκούσταβσον ωθούσε κι άλλους να του κάνουν επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης του πέους, των όρχεων, της αριστερής θηλής και του ποδιού του.

