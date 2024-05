H 23χρονη Landy Parraga από τον Ισημερινό δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ενώ γευμάτιζε σε εστιατόριο στην περιοχή Quevedo την Κυριακή.

Το σοκαριστικό βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει δύο άντρες με μάσκα να πλησιάζουν στο μαγαζί και να την πυροβολούν μέχρι θανάτου.

Η πρώην διαγωνιζόμενη για τα καλλιστεία Μις Εκουαδόρ και influencer φαίνεται πως άθελά της καθοδήγησε τους δολοφόνους της στο σημείο που βρισκόταν καθώς είχε αναρτήσει μια φωτογραφία από το φαγητό της στο Instagram όπου την ακολουθούν σχεδόν 173.000 άτομα.

Η Parraga δεν ανέφερε σε κανένα σημείο της ανάρτησης το όνομα του εστιατορίου, ωστόσο αυτό αναγραφόταν —για κακή της τύχη— στο πιάτο με τα θαλασσινά που είχε παραγγείλει.

Λίγο μετά την ανάρτηση της φωτογραφίας, η Párraga εθεάθη να συνομιλεί με έναν άνδρα μέσα στο εστιατόριο, όταν παρατήρησε δύο μασκοφόρους άνδρες να μπαίνουν στον χώρο.

Ο ένας από τους ενόπλους τρέχει προς το μέρος της και την πυροβολεί, μαζί και τον άντρα με τον οποίο συνομιλούσε, ενώ ο συνεργός του στεκόταν φρουρός στην είσοδο του μαγαζιού.

Στη συνέχεια και οι δύο δράστες τρέπονται σε φυγή, αφήνοντας τη βασίλισσα της ομορφιάς ακίνητη στο πάτωμα και σε μια λίμνη αίματος.

Η στιγμή της δολοφονίας:

Video showing the assassination of Landy Parraga, a former Miss Ecuador beauty pageant, in Quevedo, Ecuador. pic.twitter.com/DWK33BAY3T

— Cyprian, Is Nyakundi (@C_NyaKundiH) May 2, 2024