Πήδηξε από το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο και πέθανε

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε το 7 ημερών ταξίδι του μεγαλύτερου κρουαζιερόπλοιου στον κόσμο Icon of the Seas της εταιρείας Royal Caribbean.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από άλμα από το κατάστρωμα στη θάλασσα. Το τραγικό συμβάν έγινε το πρώτο βράδυ της κρουαζιέρας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι διασώστες του πλοίου, οι οποίοι κατάφεραν να τον ανασύρουν, ωστόσο λίγα λεπτά μετά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το πλοίο σταμάτησε για περίπου δύο ώρες και είχε απομακρυνθεί περίπου 300 μίλια από το λιμάνι του Μαϊάμι.

Εκπρόσωπος της αμερικανικής ακτοφυλακής εξέδωσε ανακοίνωση, λέγοντας στη New York Post: «Το κρουαζιερόπλοιο ανέπτυξε ένα από τα σωστικά του σκάφη, εντόπισε τον άνδρα και τον έφερε πίσω στο πλοίο. Ανακηρύχθηκε νεκρός».

Τα στοιχεία του επιβάτη δεν έχουν γίνει γνωστά, ωστόσο η πτώση του έγινε από ύψος σχεδόν 24 μέτρων.

There she is. Icon of the seas. Biggest cruise ship in the world. Just landed in Honduras! 😎 pic.twitter.com/xs9sKgbdIi

Οι υπόλοιποι επιβάτες, καθ’ όλη τη διάρκεια της διάσωσης, έκαναν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Απολύτως τρομερό, κάπως φρίκαρα όταν άκουσα την ανακοίνωση», έγραψε ένας.

«Στο Icon of the Seas αυτή τη στιγμή. Κάποιος πήδηξε / έπεσε στη θάλασσα και τώρα γίνεται έρευνα και διάσωση. Χαμηλές πιθανότητες να βρεθεί. Κρατήστε τα αγαπημένα σας πρόσωπα κοντά σας, παιδιά», έγραψε ένας άλλος επιβάτης, δημοσιεύοντας και ένα βίντεο με τη σωστική λέμβο.

On Icon of the Seas right now. Someone jumped/fell overboard and now a Search & Rescue is taking place. Low chance they’ll be found. Hold your loved ones close, guys. pic.twitter.com/xYZbDV5Sza

— GenAI Chad (@GenAIChad) May 26, 2024