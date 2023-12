Βόρεια Θάλασσα: Εικόνες φρίκης με το κρουαζιερόπλοιο χωρίς ηλεκτρική ισχύ εν μέσω καταιγίδας

Νέα βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα από το νορβηγικό κρουαζιερόπλοιο στη Βόρεια Θάλασσα, κατά τη διάρκεια μεγάλης τρικυμίας.

Το κρουαζιερόπλοιο Maud αντιμετώπισε απώλεια ηλεκτρικής ισχύος εν μέσω καταιγίδας, καθώς ταξίδευε από τη Νορβηγία προς την Αγγλία, όπως ανακοίνωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων της Δανίας.

Βίντεο δείχνουν έντρομους επιβάτες να φορούν σωσίβιά τους και να περιμένουν οδηγίες από το προσωπικό.

Το πλοίο έμεινε μεσοπέλαγα από ηλεκτρική ισχύ την ώρα μεγάλης τρικυμίας, με τους περίπου 400 επιβαίνοντες να πρέπει να αντιμετωπίσουν, ακινητοποιημένοι, τα κύματα ύψους 20 μέτρων.

Χειροκίνητη λειτουργία της μηχανής

Αν και το πλήρωμα δεν είχε πλήρως δυνατότητα πλοήγησης, η κύρια μηχανή του πλοίου, η οποία ήταν λειτουργική, του επέτρεψε να κατευθύνεται έστω χειροκίνητα.

Οι επιβάτες, φορώντας τα σωσίβιά τους, εύχονταν για το αίσιο τέλος της περιπέτειάς τους, το οποίο ήρθε αργότερα χωρίς κανένας να τραυματιστεί.

Norwegian Cruise Ship MS Maud Hit by ‘Rogue Wave’ in North Sea Storm, Losing Power Near Denmark; British Tourists Aboard During 14-Day Expedition https://t.co/M3IX6BLI9k #Norwegian #CruiseShip #MS #Maud #Rogue #Wave #NorthSea #Storm #Denmark #British #Tourists #EU #UK pic.twitter.com/sCZH1nbi1b

— newslink7.com (@Newslink7com) December 22, 2023