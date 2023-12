Βόρεια Θάλασσα: Αγωνία για 397 επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο – Μπλακάουτ σε καταιγίδα με κύματα 7-8 μέτρων

Το κρουαζιερόπλοιο Maud (φωτογραφία αρχείου Matt Alexander/Pa Photos/NTB, επάνω) αντιμετώπισε απόψε απώλεια ηλεκτρικής ισχύος εν μέσω καταιγίδας στη Βόρεια Θάλασσα, καθώς ταξίδευε από τη Νορβηγία προς την Αγγλία, ανακοίνωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων της Δανίας.

Οι 266 επιβάτες και τα 131 μέλη του πληρώματος του νορβηγικού κρουαζιερόπλοιου είναι ασφαλείς, σύμφωνα με την ενημέρωση.

Οπως μεταδίδουν ο τηλεοπτικός σταθμός TV2 στη Δανία και η νορβηγική εφημερίδα VG, εξαιτίας σφοδρής θαλασσοταραχής έσπασαν τζάμια στη γέφυρα του πλοίου, μπήκαν νερά και προκλήθηκε προσωρινό μπλακάουτ.

MetOffice reports storm warning with NW force 11 winds in the area. Three rescue vessels by Esvagt are sailing in the vicinity of MS Maud.https://t.co/S3v6QUXiIt https://t.co/AK7PcD9x9k

— IZ0CDM Rob (@IZ0CDM) December 21, 2023