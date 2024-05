Θερμοκρασία – ρεκόρ 49,9 βαθμών Κελσίου κατεγράφη χθες, Τρίτη, στο Νέο Δελχί, πρωτεύουσα της Ινδίας, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία κάνοντας λόγο για «ισχυρά κύματα ζέστης».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωηση, η θερμοκρασία αυτή καταγράφηκε σε δύο σταθμούς στα προάστια Ναρέλα και Μουνγκεσπούρ του Νέου Δελχί, ενώ αντίστοιχες θερμοκρασίες αναμένονται και σήμερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Συνθήκες καύσωνα επικρατούν συχνά τα καλοκαίρια στην Ινδία, αλλά, σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή έχει κάνει τα κύματα ζέστης πιο μεγάλα σε διάρκεια, πιο συχνά και πιο έντονα.

Τον Μάιο του 2022 σε κάποιες περιοχές της ινδικής πρωτεύουσας είχε καταγραφεί θερμοκρασία 49,2 βαθμών Κελσίου.

Οι αρχές του Νέου Δελχί προειδοποίησαν επίσης για τον κίνδυνο λειψυδρίας, ενώ διακοπές στην υδροδότηση έχουν ήδη σημειωθεί σε κάποια προάστια.

Η υπουργός Νερού, Ατίσι Μαρλένα, απευθύνθηκε «στη συλλογική ευθύνη» των κατοίκων της πόλης καλώντας τους να σταματήσουν να σπαταλούν το νερό, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Times of India.

To deal with the extreme heat in a small village in India’s Rajasthan state, a man installed an air cooler in his 14-seater van. According to news agency PTI, this van is used to transport school children in the village. pic.twitter.com/gW26LXf4RT

— BBC News India (@BBCIndia) May 28, 2024