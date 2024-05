Άνετη πρόκριση για τη Σάκκαρη στον τρίτο γύρο του τουρνουά της Ρώμης (2-0, vid)

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στο διεθνές τουρνουά, που φιλοξενείται στην Ρώμη, καθώς στην πρεμιέρα της στην διοργάνωση, επικράτησε άνετα της Γαλλίδας, Μπάρμπαρα Γκράτσεβα (Νο 88 στον κόσμο) με 2-0 (6-2, 6-2).

Η Ελληνίδα τενίστρια, η οποία βρίσκεται στο Νο 8 της παγκόσμιας κατάταξης, μπήκε αποφασισμένη στο πρώτο σετ και με δύο breaks στο τρίτο και στο έβδομο game, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην 24χρονη αντίπαλο της και έκανε το 1-0, μετά από 36 λεπτά αγώνα.

Με κεκτημένη ταχύτητα από το πρώτο σετ, η Σάκκαρη έκανε ανάλογη εμφάνιση και στο δεύτερο, καθώς «έσπασε» νωρίς το σερβίς της Γκράτσεβα και προηγήθηκε με 2-1, ενώ με νέο break στο πέμπτο game, απέκτησε διαφορά ασφαλείας (4-1), που διατήρησε μέχρι το τέλος, για να φθάσει στο 2-0, μετά από 47 λεπτά αγώνα.

Στο επόμενο γύρο η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει είτε την Λέσια Τσουρένκο είτε την Ανελίνα Καλίνινα, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά της ιταλικής διοργάνωσης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Ελληνίδα τενίστρια στην καριέρα της έχει 18-8 νίκες στην Ιταλία, ενώ το 2019 είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά.

statement WIN 👊@mariasakkari kicks off her Rome campaign with a straight set win over Gracheva. #IBI24 pic.twitter.com/Z3h5LfOQGZ

— wta (@WTA) May 10, 2024