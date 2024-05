Ο Τσιτσιπάς προπονήθηκε με τον Ναδάλ στη Ρώμη (vid)

Με τον Ράφαελ Ναδάλ προπονήθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς το μεσημέρι της Τρίτης (07/05) ενόψει της έναρξης των υποχρεώσεών τους στο Rome Masters.

Ο Ισπανός τενίστας θεωρείται και είναι master της χωμάτινης επιφάνειας και περιμένει να επιστρέψει στη δράση και στα συνηθισμένα στάνταρ απόδοσής του.

Ο Έλληνας τενίστας θα κάνει πρεμιέρα από τον δεύτερο γύρο κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Στρουμφ – Κατσίν, ενώ ο Ισπανός θα ξεκινήσει από τον πρώτο γύρο εναντίον κάποιου τενίστα από τα προκριματικά.

Stef Tsitsi & Nadal live right now in Rome, Italy.

Stefanos Tsitsipas 💙

pic.twitter.com/REMfCd66lJ

— LavanyaSingerDinesh🌺 (@LavanyaVocalNEW) May 7, 2024