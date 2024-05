O Ζβέρεφ απέκλεισε τον Ναδάλ στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός (3-0, vids)

Ο κάτοχος 14 τίτλων του Ρολάν Γκαρός, Ραφαέλ Ναδάλ, είπε «αντίο» με το… καλημέρα στη διοργάνωση. Υπεύθυνος γι΄ αυτό ήταν ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος ήταν ο μεγάλος νικητής επί του Ισπανού στον πρώτο γύρο του δεύτερου Grand Slam της χρονιάς με 6-3, 7-6(5), 6-3, σε αγώνα που διεξήχθη με κλειστή οροφή.

Μετά από 3 ώρες και 5 λεπτά ο Γερμανός νικητής της Ρώμης πανηγύρισε τη σπουδαία επιτυχία του, που του έδωσε την ευκαιρία να προκριθεί στον 2ο γύρο του τουρνουά του Παρισιού για 8η φορά στην καριέρα του.

Ο Ζβέρεφ, ο οποίος έχει φτάσει στα ημιτελικά τις τελευταίες τρεις χρονιές στην «Πόλη του Φωτός», έφτασε με τη σημερινή τις 29 νίκες σε πρεμιέρες Grand Slam (29-4), με την τελευταία του απώλεια το 2019 στο Γουίμπλεντον.

Επίσης ήταν η 8η του στο σε εναρκτήριο ματς στο τουρνουά (8-1), με τη μοναδική ήττα πριν από 7 χρόνια (2017) από τον Φερνάντο Βερντάσκο.

Από την άλλη, ο Ναδάλ γνώρισε μόλις 4η ήττα του στο Ρολάν Γκαρός επί συνόλου 116 αναμετρήσεων (112-4) που έχει δώσει εκεί, αλλά και τη μόλις δεύτερη σε πρεμιέρα του σε χωμάτινο τουρνουά με το ρεκόρ του να είναι στο 112-2!

Να σημειωθεί ακόμη ότι μετά τη σημερινή του ήττα ο Ναδάλ έχει παραχωρήσει σε πρεμιέρες στο Ρολάν Γκαρός μόλις 6 games (54-6). Δύο από τον Τζον Ίσνερ το 2011, ένα από τον Γερμανό, Ντάνιελ Μπραντς το 2013 και τρία σήμερα από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

We love you too Rafa, and we hope to see you again next year 🧡#RolandGarros pic.twitter.com/7hX4Gw46WE

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2024