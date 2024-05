Pole position στην Ίμολα για τον Φερστάπεν (pics)

Από την πρώτη γραμμή εκκίνησης θα μπει στη «μάχη» του Grand Prix Εμίλια Ρομάνια της Ιμόλα ο Μαξ Φερστάπεν.

Ο Ολλανδός -τρεις φορές- παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull εξασφάλισε την pole position για έβδομο διαδοχικό αγώνα αυτή τη σεζόν και όγδοο σερί συνολικά, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του αείμνηστου Βραζιλιάνου Άιρτον Σιένα από το 1989!

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο πρωταθλητής της Red Bull Racing μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δήλωσε ότι δεν περίμενε να πάρει την pole position, μετά τα χθεσινά προβλήματα που άφησαν την RB20 υποστροφική, αντιμετωπίζοντας παράλληλα θέματα ισορροπίας, ειδικά στο μεσαίο τμήμα της ιταλικής πίστας.

«Πλέον το αυτοκίνητο είχε λίγο καλύτερη αίσθηση και μπορούσα να πιέσω λιγάκι», πρόσθεσε ο Ολλανδός πιλότος, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του ενόψει του αυριανού αγώνα.

EIGHT IN A ROW! 🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇

Ο Μαξ Φερστάπεν, πάντως, τα ξεπέρασε σήμερα (18/65) και χάρη σε έναν απίστευτο χρόνο στο Q3 (1:14.746) άφησε πίσω του τους δύο πιλότους της McLaren, Όσκαρ Πιάστρι (2ος) και Λάντο Νόρις (3ος). Δίπλα στον νικητή του Grand Prix του Μαϊάμι, Λάντο Νόρις, θα εκκινήσει αύριο (19/5) ο Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari.

QUALIFYING CLASSIFICATION

Piastri and Norris were a whisker away from P1 👀#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/ZfIiBhuo2Y

— Formula 1 (@F1) May 18, 2024