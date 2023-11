Γάζα: «Ενδεχόμενο έγκλημα πολέμου οι βομβαρδισμοί της Τζαμπάλια»

Ενδεχόμενο έγκλημα πολέμου χαρακτηρίζει η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τους επανειλημμένους ισραηλινούς βομβαρδισμούς του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπάλια στη Λωρίδα της Γάζας.

«Λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό αριθμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων και του μεγέθους των καταστροφών μετά τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια, εκφράζουμε σοβαρούς φόβους ότι αυτές είναι δυσανάλογες επιθέσεις που θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου» γράφει η Ύπατη Αρμοστεία σε ανάρτησή της στο Χ.

#Gaza – Given the high number of civilian casualties & the scale of destruction following Israeli airstrikes on Jabalia refugee camp, we have serious concerns that these are disproportionate attacks that could amount to war crimes. pic.twitter.com/ky2jYVrhJq

— UN Human Rights (@UNHumanRights) November 1, 2023