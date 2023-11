Γάζα: Τουλάχιστον 195 οι νεκροί και 120 οι αγνοούμενοι από τις ισραηλινές επιδρομές στην Τζαμπάλια

Τουλάχιστον 195 άνθρωποι σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς του στρατού του Ισραήλ στον καταυλισμό προσφύγων στην Τζαμπάλια προχθές Τρίτη και χθες Τετάρτη, αναφέρει ανακοίνωση της υπηρεσίας ενημέρωσης της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας (στη φωτογραφία του Reuters/Anas al-Shareef, επάνω, όσοι επέζησαν στον καταυλισμό στοιβάζουν τους νεκρούς τους).

🚨🇮🇱 ISRAEL just dropped 5 bombs with NO WARNING on the Gaza’s Jabalia Refugee Camp, MURDERING over 100 civilians! pic.twitter.com/nCRgGBckvL

Αλλοι 120 άνθρωποι παγιδεύτηκαν κάτω από τα συντρίμμια και η τύχη τους αγνοείται, ενώ ακόμη 777 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε πως έβαλε στο στόχαστρο και σκότωσε ηγετικά στελέχη της Χαμάς που βρίσκονταν στον καταυλισμό. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα το διέψευσε.

Several Israeli airstrikes targeted apartment buildings in Gaza’s largest refugee camp, #Jabalia.

At least 50 people were killed, including 19 family members of an Al Jazeera employee. Over 150 were injured with numbers expected to rise. pic.twitter.com/NuejstLtrp

— AJ+ (@ajplus) October 31, 2023