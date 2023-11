Reuters: Δεν είχαμε καμία εκ των προτέρων γνώση για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters διέψευσε ότι είχε προηγούμενη γνώση της αιφνιδιαστικής επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου.

Χθες δημοσιεύθηκε η έρευνα που διεξήγαγε η οργάνωση Honest Reporting σχετικά με τη συμμετοχή φωτορεπόρτερ που συνεργάστηκαν με διεθνή μέσα ενημέρωσης για να καλύψουν τις αιματηρές επιθέσεις της ισλαμιστικής οργάνωσης.

«Είμαστε ενήμεροι για τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν εναντίον δύο ανεξάρτητων φωτογράφων που συνέβαλαν στην κάλυψη του Reuters στις 7 Οκτωβρίου. Αποκτήσαμε φωτογραφίες από δύο φωτογράφους της Γάζας που βρίσκονταν στα σύνορα, με τους οποίους δεν είχαμε καμία προηγούμενη σχέση. Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε το Reuters τραβήχτηκαν δύο ώρες αφότου η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες και ύστερα από 45 λεπτά αφότου το Ισραήλ δήλωσε ότι οι μαχητές πέρασαν τα σύνορα. Οι δημοσιογράφοι του Reuters δεν βρίσκονταν στο πεδίο στα σημεία που προσδιορίζονται στην έρευνα» αναφέρει το πρακτορείο.

«Οι δημοσιογράφοι που διαπιστώθηκε ότι γνώριζαν για τη σφαγή, και παρόλα αυτά επέλεξαν να στέκονται άπραγοι θεατές ενώ παιδιά σφαγιάζονταν, δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους τρομοκράτες και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι» έγραψε χαρακτηριστικά ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Benny Gantz.

Journalists found to have known about the massacre, and still chose to stand as idle bystanders while children were slaughtered – are no different than terrorists and should be treated as such.

