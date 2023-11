Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Εργοστάσιο κατασκευής όπλων εντοπίστηκε δίπλα σε παιδικό δωμάτιο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι χερσαίες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ τα μαχητικά αεροσκάφη πλήττουν στόχους της Χαμάς.

Τα ισραηλινά στρατεύματα που επιχειρούν στον παλαιστινιακό θύλακα εντόπισαν ένα εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone) και μια αποθήκη όπλων μέσα σε ένα συγκρότημα κατοικιών, ακριβώς δίπλα από ένα παιδικό δωμάτιο.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) το κτίριο, στη συνοικία Sheikh Radwan, της πόλης της Γάζας, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από σχολεία.

Σε πλάνα που δημοσίευσαν, φαίνονται τα στρατεύματα να βρίσκουν πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Χαμάς στο κτήριο, καθώς και εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους και οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.

«Τα στρατεύματα ανακάλυψαν επίσης αρκετές βόμβες στο σημείο», υπογραμμίζουν οι Times of Israel.

Israeli troops operating in the Gaza Strip have located a Hamas drone manufacturing plant and weapons depot within a residential building in Gaza City’s Sheikh Radwan neighborhood, footage released by the IDF shows. pic.twitter.com/dEzu23jsPF

Νωρίτερα, οι IDF έκαναν γνωστό ότι εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν τούνελ της Χαμάς κοντά σε λούνα παρκ και σε πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο των χερσαίων επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, η Ταξιαρχία Αλεξιπτωτιστών ηγήθηκε στοχευμένης επιχείρησης στη βόρεια Γάζα, κατά την οποία οι στρατιώτες ολοκλήρωσαν τον έλεγχο της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε υπόγεια σήραγγα κοντά σε λούνα παρκ, η οποία καταστράφηκε.

Επιπλέον, εντοπίστηκε κοντά σε πανεπιστήμιο άλλη υπόγεια σήραγγα και αποθήκη όπλων που περιείχε χημικά υλικά, RPG και νάρκες Claymore.

Hamas’ cynical use of the civilian population has been further revealed:

🔺 IDF Paratroopers Brigade operating in Northern Gaza exposed the opening of an underground terror tunnel near an amusement park and another found near a university.

🔺 A weapon warehouse, containing… pic.twitter.com/cd9FaeJDfO

— Israel Defense Forces (@IDF) November 7, 2023