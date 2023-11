ΟΗΕ: Τουλάχιστον 40.000 πρόσφυγες πήγαν με τα πόδια στη νότια Γάζα από τις 4 Νοεμβρίου

Τουλάχιστον 40.000 πρόσφυγες έχουν περπατήσει με τα πόδια από τη βόρεια Γάζα προς τις νότιες περιοχές μετά τη δημιουργία περιοδικών «διαδρόμων» εκκένωσης από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις στις 4 Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν επανειλημμένα καλέσει τους πολίτες να μετακινηθούν νότια του Wadi Gaza – ενός υδάτινου δρόμου που διχοτομεί το κέντρο του θύλακα – καθώς εντείνουν την επίθεσή τους κατά της Χαμάς στην πόλη της Γάζας και τη βόρεια Γάζα.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι παρατηρητές του ΟΗΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις παρέχουν νερό και μπισκότα στους εκκενωμένους ακριβώς νότια του Γουάντι Γάζα.

Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας έχουν εκτοπιστεί από την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, ανέφερε η υπηρεσία.

«It felt like the Nakba of 2023,» said one young woman in Gaza today, describing dead bodies «torn to shreds» on the escape road to the south. No fuel meant no cars, so ppl fled on foot.

«For those who do make it,» the CNN narrator said, «bombardment & siege await them, too.» https://t.co/wroG65WKpW

— Monica Marks (@MonicaLMarks) November 8, 2023