Γάζα: Με λευκές σημαίες και την περιουσία τους στα χέρια οι Παλαιστίνιοι αφήνουν την Β.Γάζα

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι άμαχοι έφυγαν την Τετάρτη σε μια πομπή από το βόρειο τμήμα της Γάζας, περπατώντας για δεκάδες χιλιόμετρα.

Αναζητούν καταφύγιο από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και τις σφοδρές χερσαίες μάχες μεταξύ ισραηλινών στρατευμάτων και μαχητών της Χαμάς.

Η έξοδος πραγματοποιήθηκε σε ένα τετράωρο περιθώριο που ανακοίνωσε το Ισραήλ, το οποίο έχει πει στους κατοίκους να εκκενώσουν το βόρειο τμήμα που περικυκλώνεται από τις τεθωρακισμένες δυνάμεις του ή να κινδυνεύσουν να παγιδευτούν στη βία.

Αλλά και το κεντρικό και το νότιο τμήμα του μικρού, πολιορκημένου παλαιστινιακού θύλακα δέχθηκε και πάλι πυρά, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ένοπλων παλαιστινιακών ομάδων και του Ισραήλ εισήλθε -καθόλου αισίως- στον δεύτερο μήνα του.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι υγείας δήλωσαν ότι από αεροπορική επιδρομή που έπληξε σπίτια στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσέιρατ σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι το πρωί της Τετάρτης. Στο Χαν Γιουνίς, έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα νεαρό κορίτσι, σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή.

More footage here. 15,000 ppl fled northern Gaza on Tuesday (yesterday, I’d meant to write in that first tweet), triple the number that fled on Monday.

The Israeli military gave another 4-hour window for ppl to escape today, when this footage was taken.pic.twitter.com/ak6691KszC

— Monica Marks (@MonicaLMarks) November 8, 2023