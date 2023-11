Γάζα: Δραματική η κατάσταση στο νοσοκομείο Al-Quds – Ξεμένει από καύσιμα, βομβαρδίζονται τα πάντα γύρω του

Τραγική είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο Al-Quds στην πόλη της Γάζας, το οποίο εκτός των τραυματιών φιλοξενεί και 14.000 εκτοπισμένους Παλαιστίνιους, καθώς ξεμένει από καύσιμα και για να λειτουργήσει έχει σταματήσει βασικές ιατρικές παροχές, ενώ ταυτόχρονα βομβαρδίζονται και οι δρόμοι γύρω του με αποτέλεσμα ο κίνδυνος να χάσουν τη ζωή τους άμαχοι να είναι άμεσος.

Το νοσοκομείο Al Quds, το δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο της πόλης της Γάζας, αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος έχει απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες ότι θα το βομβαρδίσει.

Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο (PRCS), που διαχειρίζεται το Al Quds, το νοσοκομείο αντιμετωπίζει οξεία έλλειψη καυσίμων και αναμενόταν να ξεμείνει από καύσιμα σήμερα, Τετάρτη, γι’ αυτό και περιόρισε κάποιες από τις λειτουργίες του.

«Σήμερα, το νοσοκομείο Al Quds περιόρισε τις περισσότερες λειτουργίες σε μια προσπάθεια να μειώσει τη χρήση καυσίμων και να εξασφαλίσει ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε η ανθρωπιστική οργάνωση σε ανάρτηση στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Οι ιατρικές ομάδες δεν μπορούν να βγουν από το νοσοκομείο για να φτάσουν στους τραυματίες

⭕️Today, PRCS Al Quds hospital curtailed most operations in an attempt to ration fuel use and ensure a minimum level of services over the coming few days.

🏥The hospital is facing an acute shortage of fuel and was expected to run out of fuel today.#Gaza#NotATarget pic.twitter.com/4YjNJgTLXV — PRCS (@PalestineRCS) November 8, 2023

Έχει απενεργοποιηθεί η βασική γεννήτρια του νοσοκομείου και η μονάδα παροχής οξυγόνου

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η βασική γεννήτρια του νοσοκομείου έχει απενεργοποιηθεί και πλέον μόνο μία μικρότερη γεννήτρια το τροφοδοτεί με ρεύμα. Επίσης, έχει κλείσει το χειρουργικό τμήμα, έχει κλείσει η μονάδα παροχής οξυγόνου και πλέον το νοσοκομείο βασίζεται σε φιάλες οξυγόνου, ενώ έχει κλείσει και το τμήμα μαγνητικής τομογραφίας και ιατρικής απεικόνισης.

Επιπλέον, το νοσοκομείο έχει υιοθετήσει ένα πρόγραμμα αναλογικής διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να εξασφαλίσει ότι κάθε κτίριο του νοσοκομείου θα έχει ρεύμα για δύο ώρες από τις 17:00 το απόγευμα και μετά για να αντιμετωπίσει βασικές ανάγκες όπως το μαγείρεμα και η φόρτιση των τηλεφώνων.

Ακόμα στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η PRCS έχει ξεμείνει πλέον από επιλογές, καθώς είχε προειδοποιήσει ότι ξεμένει από καύσιμα, όσο το Ισραήλ δεν επιτρέπει τον ανεφοδιασμό της Λωρίδας της Γάζας.

Παράλληλα ελπίζει ότι δεν θα αναγκαστεί να κλείσει εντελώς το νοσοκομείο τις επόμενες ημέρες κι ενώ θα εξαντλούνται οι βασικές προμήθειες.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται ακόμα και 15 μέτρα από το νοσοκομείο

Όπως αναφέρει η PRCS οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται από το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή του νοσοκομείου Al-Quds από τη δυτική πλευρά.

❌Israeli bombardment has been ongoing since last night in the vicinity of Al-Quds Hospital from the western side. 🚑All roads to the hospital are closed. Medical teams are unable to leave the hospital to reach the injured persons.#Gaza #GazaUnderAttack #NotATarget pic.twitter.com/RvG1SMMvSZ — PRCS (@PalestineRCS) November 8, 2023

Ακόμα σημειώνει ότι όλοι οι δρόμοι προς το νοσοκομείο είναι κλειστοί. Οι ιατρικές ομάδες δεν μπορούν να βγουν από το νοσοκομείο για να φτάσουν στους τραυματίες και μάλιστα ανήρτησε στο X βίντεο από τη στιγμή των βομβαρδισμών.

💢A video showing the damage caused by the IOF targeting of the vicinity around the Al-Quds Hospital multiple times in the past period. 🏥This intense shelling has caused significant damage to the building and injuries to patients and dozens of internally displaced people.… pic.twitter.com/O7T4NwRoHh — PRCS (@PalestineRCS) November 8, 2023

«Φοβόμαστε άμεσο χτύπημα»

Από την Κυριακή η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο Al Quds δέχεται απανωτούς βομβαρδισμούς ανέφερε η Νεμπάλ Φαρσάχ, εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου.

«Μιλάμε για βομβαρδισμούς σε απόσταση περίπου 15 μέτρων από το κτίριο του νοσοκομείου. Τα περισσότερα κτίρια γύρω από το νοσοκομείο έχουν καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς. Οι βομβαρδισμοί πλησιάζουν όλο και πιο κοντά και φοβόμαστε άμεσο χτύπημα στο νοσοκομείο», δήλωσε στο Al Jazeera.

Οι περισσότεροι από τους δρόμους που οδηγούν στο νοσοκομείο Al Quds έχουν κλείσει, αναγκάζοντας τους γιατρούς και τα ασθενοφόρα να ακολουθούν τον μοναδικό, δύσβατο και μη ασφαλτοστρωμένο δρόμο προκειμένου να φτάσουν στους τραυματίες.

«Έχουμε περίπου 500 ασθενείς μέσα στο νοσοκομείο. Έχουμε 15 ασθενείς στη ΜΕΘ. Είναι τραυματίες και είναι διασωληνωμένοι. Έχουμε νεογέννητα σε θερμοκοιτίδες. Έχουμε 14.000 εκτοπισμένους, η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες και παιδιά», δήλωσε ακόμα η Φαρσάχ.

Καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να διχοτομούν τη Λωρίδα της Γάζας, οι βόρειες περιοχές υποφέρουν από έλλειψη ιατρικών προμηθειών και φαρμάκων, πρόσθεσε, «και τώρα μας τελειώνουν τα καύσιμα».

«Αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε τη λειτουργία τεσσάρων ασθενοφόρων», δήλωσε ακόμα.

«Πριν από λίγες ημέρες, ήταν αδύνατο να παρέχουμε ψωμί στους ασθενείς και στους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Επίσης, η πρόσβαση σε νερό έχει γίνει πολύ δύσκολη», κατέληξε.

«Η πιο καταστροφική κατάσταση στην ιστορία»

Ο διευθυντής ιατρικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην Παλαιστινιακή Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου στη Γάζα, Μοασάρ Μουράντ οποίος εργάζεται στο νοσοκομείο Al-Quds, περιέγραψε την τραγική κατάσταση που επικρατεί.

Μιλώντας στο Al Jazeera, περιέγραψε την κατάσταση στις εγκαταστάσεις της PRCS «ως την πιο καταστροφική» στην ιστορία της οργάνωσης.

«Έχουμε περίπου 14.000 εκτοπισμένους ανθρώπους που διαμένουν στο νοσοκομείο. Την Κυριακή, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές βομβάρδισαν την είσοδο του νοσοκομείου μας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι στην είσοδο και να τραυματιστούν 35 άνθρωποι, 12 εκ των οποίων βρίσκονταν μέσα στο νοσοκομείο», δήλωσε ο Μουράντ. Πρόσθεσε ότι τα μισά ασθενοφόρα του είναι εκτός λειτουργίας, ενώ η κεντρική αποθήκη χτυπήθηκε και καταστράφηκε εν μέρει.

«Χάσαμε όλα τα φάρμακα και τον εξοπλισμό στην αποθήκη αξίας περίπου 5 εκατομμυρίων δολαρίων», δήλωσε ο Μουράντ, η οικογένεια του οποίου έχει καταφύγει στο Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα.

«Έμεινα στην πόλη της Γάζας καθώς δεν μπορώ να αφήσω τη δουλειά μου υπό αυτές τις συνθήκες», προσέθεσε.

Βίντεο από το χτύπημα σε κονβόι του Ερυθρού Σταύρου

Επίσης, μια αυτοκινητοπομπή επτά οχημάτων της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) δέχθηκε την Τρίτη πυρά καθώς κατευθυνόταν προς το νοσοκομείο Al Quds.

Η αυτοκινητοπομπή μετέφερε σωτήριες ιατρικές προμήθειες σε υγειονομικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και στο νοσοκομείο Al Quds, στη Γάζα όταν δέχθηκε το χτύπημα.

Δύο φορτηγά υπέστησαν ζημιές και ένας οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, αναφέρει η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και δημοσίευσε ένα βίντεο από την επίθεση στον λογαριασμό του στο X.

The health-care system in Gaza is under severe strain. New footage in #Newsroom ➡️ Convoy of 7 vehicles delivering medical supplies to Al-Quds hospital @PalestineRCS came under fire.

➡️ ICRC war surgeon reports on lack of supplies & critical situation. 👉https://t.co/cQ7oLoRunm pic.twitter.com/AOOUYCx1Wz — ICRC (@ICRC) November 8, 2023

«Η ICRC λόγω των σοβαρών προκλήσεων ασφαλείας στο δρόμο, στις οποίες περιλαμβάνεται η πρόσκρουση ενός εκ των φορτηγών μας και ο τραυματισμός ενός εκ των οδηγών μας, δεν ήταν σε θέση να προχωρήσει με το σχέδιο όπως προβλεπόταν. Παρόλα αυτά, μπορέσαμε να παραδώσουμε την πλειονότητα της βοήθειας που είχαμε μαζί μας σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία, το Al Shifa. Ωστόσο, αυτές δεν είναι συνθήκες υπό τις οποίες οι ανθρωπιστές μπορούν να εργαστούν και να καλύψουν τις επείγουσες ανάγκες του άμαχου πληθυσμού», δήλωσε ο Γουίλιαμ Σόμπουργκ επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ICRC στη Γάζα.