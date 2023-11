Ισραήλ: Χρησιμοποίησε λευκό φωσφόρο στη Γάζα; – Τι απαντά στο in το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα κατηγορείται το Ισραήλ από τους Παλαιστίνιους, με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα. Την ίδια ώρα, Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) και Διεθνής Αμνηστία επιβεβαιώνουν τη χρήση λευκού φωσφόρου από το Ισραήλ τόσο στη Γάζα όσο και στον Λίβανο.

Το in επικοινώνησε με τη Μέρι Γουέραμ, Διευθύντρια Ακτιβισμού περί Όπλων (Arms Advocacy Director) από το HRW για να σχολιάσει τα ευρήματα των δύο οργανώσεων, αλλά και να εξηγήσει πόσο επικίνδυνη είναι η χρήση λευκού φωσφόρου κατά αμάχων.

Η κ. Γουέραμ εξηγεί ότι αν και τα εμπρηστικά όπλα δεν απαγορεύονται ρητά από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, το εθιμικό διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απαιτεί από τα κράτη να λαμβάνουν όλες τις δυνατές προφυλάξεις για να αποφεύγονται οι βλάβες που προκαλούν τα όπλα αυτά, κάτι που το Ισραήλ δεν κάνει.

Σε ερώτηση για το πότε το HRW εντόπισε πρώτη φορά τη χρήση λευκού φωσφόρου από το Ισραήλ στη Γάζα και τον Λίβανο η εκπρόσωπος του HRW λέει:

«Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επαλήθευσε και ανέλυσε φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν τη χρήση βλημάτων πυροβολικού λευκού φωσφόρου 155 χιλιοστών σε εναέρια έκρηξη. Πήραμε συνέντευξη από δύο μάρτυρες των χτυπημάτων με χρήση λευκού φωσφόρου στην πόλη της Γάζας».

Για το πότε χρησιμοποιήθηκε ο λευκός φώσφορος από τις ισραηλινές δυνάμεις, η Μέρι Γουέραμ σημειώνει ότι το HRW είχε ενημερώσει για αυτή την εξέλιξη από τις 12 Οκτωβρίου.

«Το δελτίο Τύπου και οι ερωταπαντήσεις που δημοσίευσε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 12 Οκτωβρίου προειδοποιούν για τους κινδύνους για τους αμάχους από τη χρήση λευκού φωσφόρου από το Ισραήλ στον Λίβανο και τη Γάζα στις 10 και 11 Οκτωβρίου, αντίστοιχα», τονίζει η κ. Γουέραμ.

Israel’s use of white phosphorus in military operations in Gaza & Lebanon is putting civilians at risk of serious & long-term injuries – @hrw https://t.co/N9xYzSv9o8 New @hrw Q & A on white phosphorus, which can be used as a smokescreen or a weapon: https://t.co/Kw2OwQtjWf pic.twitter.com/YEfuIYSRtA

— Mary Wareham (@marywareham) October 12, 2023