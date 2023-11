Ισραήλ: Πού κολλάνε οι συζητήσεις με το Κατάρ για την απελευθέρωση 12 ομήρων της Χαμάς

Την απελευθέρωση ομήρων με αντάλλαγμα κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, προσπαθεί να επιτύχει το Κατάρ, το οποίο μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο οι διαπραγματεύσεις που διεξάγει το Κατάρ για την πιθανή απελευθέρωση ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Γάζα αφορά 12 ανθρώπους, οι μισοί εκ των οποίων είναι Αμερικανοί πολίτες, σε αντάλλαγμα για μια «ανθρωπιστική, τριήμερη κατάπαυση του πυρός», ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στην παλαιστινιακή οργάνωση.

Negotiations are underway for the release of a dozen hostages held by Hamas, including six Americans, in return for a three-day ceasefire in the Gaza Strip, a source close to Hamas said Wednesday.https://t.co/8NXzOrDpFl

— AFP News Agency (@AFP) November 8, 2023