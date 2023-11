Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων κατέλαβαν τα κεντρικά των New York Times

Φιλοπαλαιστινιακοί διαδηλωτές κατέλαβαν το λόμπι της εφημερίδας New York Times την Πέμπτη (9/11), απαιτώντας άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ενώ κατηγόρησαν το μέσο για μεροληψία υπέρ του Ισραήλ στην κάλυψη του πολέμου.

Στην τελευταία από μια σειρά διαδηλώσεων από την έναρξη του πολέμου, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο κέντρο του Μανχάταν για να διαμαρτυρηθούν για τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Γύρω στις 5 το απόγευμα, μια μικρή ομάδα διαδηλωτών, με επικεφαλής εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης που αυτοαποκαλούνταν «Writers Bloc«, μπήκε στο αίθριο του κτιρίου των Times κρατώντας ένα πανό που ζητούσε κατάπαυση του πυρός.

Παρέμειναν για πάνω από μία ώρα, διαβάζοντας τα ονόματα χιλιάδων Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 36 δημοσιογράφων των οποίων ο θάνατος έχει επιβεβαιωθεί από την έναρξη του πολέμου.

Παράλληλα μοίρασαν τις εκδόσεις μιας εικονικής εφημερίδας, με το όνομα «The New York War Crimes» η οποία κατηγορούσε τα μέσα ενημέρωσης για «συνενοχή στο ξέπλυμα της γενοκτονίας» και καλούσε τη συντακτική επιτροπή των Times να υποστηρίξει δημοσίως την κατάπαυση του πυρός.

Οι φωτογραφίες έδειχναν τη λέξη «Lies» (ψέμματα) ζωγραφισμένη στις πόρτες των κεντρικών γραφείων των Times. Δεν είναι γνωστό εάν κάποιος συνελήφθη κατά τη διάρκεια της καθιστικής διαμαρτυρίας.

Hundreds of writers read aloud the names of the New York Times editorial board, screaming: “New York Times you have blood on your hands.” pic.twitter.com/Xz3SWFHcqn

— Mohammed El-Kurd (@m7mdkurd) November 9, 2023