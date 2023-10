Ισραήλ: Σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης ο γιος και ο γαμπρός του Ερντογάν

Σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκαν ο γιος του και ο γαμπρός του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως φαίνεται σε ανάρτηση στο Χ του συγγραφέα και ιστορικού, Babak Taghvaee, ο γιος του Ερντογάν, Μπιλάλ και ο γαμπρός του, Σελτσούκ πήγαν χθες, Σάββατο, σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης.

«Ο γιος του Ερντογάν, που είχε δεσμούς με το ISIL (Ισλαμικό Κράτος) και ο γαμπρός του, Selcuk Bayraktar, κατασκευαστής drones Bayraktar, παρευρέθηκαν σε μια συγκέντρωση υπέρ της Χαμάς και κατά του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη» αναφέρεται στην ανάρτηση.

These images are proof of #Turkey‘s support from #Hamas terrorist organization. Today, #Erdogan‘s son, Bilal who has had ties to #ISIL (left image) and his son-in-law, Selcuk Bayraktar, manufacturer of Bayraktar drones attended a pro-Hamas & anti-#Israel rally in #Istanbul. pic.twitter.com/O6UeWZJN8g

