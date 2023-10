Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για εισβολή – Αβοήθητοι οι κάτοικοι της Γάζας

Δραματικές είναι οι στιγμές για τους Παλαιστίνιους που προσπαθούν να βρουν διέξοδο από τον θάνατο με τη Λωρίδα της Γάζας να παραμένει αποκλεισμένη από ξηρά και θάλασσα, ενώ ο ισραηλινός στρατός βρίσκεται με το δάχτυλο στη σκανδάλη.

Το πρωί της Κυριακής δόθηκε νέα διορία από το Ισραήλ προς τους κατοίκους της βόρειας Γάζας, ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις παρουσίασαν χάρτη με ασφαλή διάδρομο. Η νέα διορία έληξε στις 13:00 το μεσημέρι.

Για έγκλημα πολέμου κάνει λόγο η Χαμάς ενώ ο ΟΗΕ μιλά για «εθνοκάθαρση», και πιέζει για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας την ώρα που το νερό στερεύει για τα πάνω από δύο εκατομμύρια κατοίκους.

Αυξάνονται οι νεκροί στη Γάζα, πολλά από τα θύματα είναι παιδιά

Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η ένταση με τον Λίβανο, με τη Χεζμπολάχ να αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις σε ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις. Το Ισραήλ δημιούργησε «νεκρή ζώνη» στα σύνορα με τον Λίβανο.

00:17 Ποιες χώρες ασκούν επίσημα κριτική για τις επιθέσεις στη Γάζα

Δείτε εδώ ποιες χώρες τάσσονται κατά του Ισραήλ για τον βομβαρδισμό της Γάζας.

00:15 Κύπρος: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Πορεία αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (15/10) στη Λάρνακα της Κύπρου.

00:10 Διεθνής Αμνηστία: Οι εντολές εκκένωσης του Ισραήλ «δεν συμμορφώνονται με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο»

🔎 @Amnesty has verified 6 videos of an attack on 13 October 2023, resulting in civilian casualties along Salah-Al Deen street, a route the Israeli army had designated as safe for civilians to flee after an Israeli ‘order’ told them to leave northern #Gaza. — Amnesty International (@amnesty) October 15, 2023

00:05 Γκουτέρες: Η Χαμάς να απελευθερώσει χωρίς όρους τους ομήρους – Το Ισραήλ να επιτρέψει την ανθρωπιστική βοήθεια

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε έκκληση στη Χαμάς να απελευθερώσει τους αιχμαλώτους χωρίς όρους και στο Ισραήλ να επιτρέψει την ταχεία και ανεμπόδιστη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι όμηροι και η ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως διαπραγματευτικά χαρτιά», ανέφερε.

00:04 Αμπάς: Η Χαμάς δεν εκπροσωπεί τον παλαιστινιακό λαό

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς λέει ότι οι ενέργειες και οι πολιτικές της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς δεν εκπροσωπούν τον παλαιστινιακό λαό, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο Αμπάς αποκάλεσε επίσης την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης ως τον «μοναδικό νόμιμο εκπρόσωπο του παλαιστινιακού λαού», αναφέρει το WAFA.

23:53 Η Βενεζουέλα θα στείλει βοήθεια στους Παλαιστίνιους μετά την επικοινωνία Αμπάς-Μαδούρο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δήλωσε ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς και του είπε ότι το Καράκας θα στείλει 30 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας τις επόμενες ημέρες.

23:44 Επιδρομή ισραηλινών δυνάμεων σε προσφυγικό καταυλισμό στη Δυτική Όχθη

Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό Al Aroub στη Δυτική Όχθη, τραυματίζοντας τουλάχιστον έναν Παλαιστίνιο με αληθινά πυρά, σύμφωνα με μάρτυρες.

Ισραηλινοί στρατιώτες εμποδίζουν μέχρι στιγμής το ασθενοφόρο να απομακρύνει τον τραυματία, δήλωσαν μάρτυρες στο Al Jazeera.

23:33 ΗΠΑ: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου 6χρονο αγόρι από την Παλαιστίνη

Ένας 71χρονος Αμερικανός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου ένα 6χρονο αγόρι και τραυμάτισε σοβαρά τη 32χρονη μητέρα του στο Σικάγο. Ο άνδρας που συνελήφθη και κατηγορείται για έγκλημα μίσους στόχευσε το παιδί του και τη μητέρα του επειδή είναι μουσουλμάνοι και εξαιτίας της σύρραξης Ισραήλ και Χαμάς.

Ο άνδρας ήταν ο σπιτονοικοκύρης τους και οι αρχές τους εντόπισαν με τραύματα στην κρεβατοκάμαρα.

23:12 ΟΗΕ στη Γάζα: Δεν μπορούμε να παράσχουμε πλέον καμιά βοήθεια

Ο Philippe Lazzarini εργάζεται για την Υπηρεσία Αρωγής των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες. Λέει ότι η υπηρεσία του δεν είναι πλέον σε θέση να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

«Δεν υπάρχει ούτε μια σταγόνα νερό, ούτε ένας κόκκος σιταριού, ούτε ένα λίτρο καύσιμα, που να έχει επιτραπεί στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες οκτώ ημέρες», αναφέρει.

Ο αριθμός των ανθρώπων που αναζητούν καταφύγιο στα σχολεία και τις εγκαταστάσεις της οργάνωσης στο νότο είναι συντριπτικός, 14 μέλη της οργάνωσής του έχουν σκοτωθεί και στη Γάζα τελειώνουν οι σάκοι για τα πτώματα.

«Κάθε ώρα λαμβάνουμε όλο και περισσότερες απελπισμένες εκκλήσεις για βοήθεια από ανθρώπους σε όλη τη λωρίδα.

«Η επίθεση της περασμένης εβδομάδας στο Ισραήλ ήταν φρικτή. Η επίθεση και η σύλληψη ομήρων αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Αλλά η απάντηση στη δολοφονία αμάχων δεν μπορεί να είναι η δολοφονία περισσότερων αμάχων.

«Η πολιορκία στη Γάζα, με τον τρόπο που επιβάλλεται, δεν είναι τίποτα άλλο από συλλογική τιμωρία».

23:04 Οι IDF λένε ότι σκότωσαν διοικητή της Χαμάς

Οι IDF ανέφεραν τη δολοφονία του επικεφαλής της νότιας περιφέρειας της εθνικής ασφάλειας της Χαμάς, μιας οργάνωσης που ισοδυναμεί με την αστυνομία στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τη δήλωση, το όνομα του σκοτωμένου διοικητή είναι Ma’taz Eid.

Οι δυνάμεις των IDF έθεσαν στο στόχαστρο πολυάριθμες τοποθεσίες στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, πλήττοντας συνολικά 250 στόχους κατά τη διάρκεια της ημέρας.

23:01 Το συγκλονιστικό βίντεο του Παλαιστίνιου καλλιτέχνη Ezz Lulu

To σπίτι του βομβαρδίστηκε από τους Ισραηλινούς στη Γάζα αλλά ο ίδιος επιμένει να μιλά μέσω της τέχνης του για το δίκιο της Παλαιστίνης.

Palestinian artist Ezz Lulu, whose house has been bombed by lsraeli warplanes in Gaza, depicts the suffering of his people and says, “They may have bombed my house, but they will never stop me from delivering my message in art.” pic.twitter.com/jolbq3hwKJ — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 15, 2023

22:52 Νέες επιθέσεις των IDF σε βάσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο

22:40 Παιδί ενός έτους ήταν κομμένο στα δυο, δεν αντέχω» – Συγκλονίζει 15χρονος για τη Γάζα

Ο 15χρονος Ramez Barhoum «θέλει απλά να ζήσει». Με αυτές τις λέξεις περιγράφει την απόγνωση χιλιάδων εφήβων.

«Έγινε ένας βομβαρδισμός δίπλα στο σπίτι μας. Σκοτώθηκαν αθώοι άνθρωποι, μια ολόκληρη οικογένεια, γονείς με τα παιδιά τους. Φοβηθήκαμε».

22:28 Καμπανάκι moody΄s για πιθανή υποβάθμιση του Ισραήλ

Καθώς κλιμακώνεται ο πόλεμος με τη Χαμάς, το Ισραήλ θα πρέπει να καταφέρει να αποφύγει την πρώτη του οικονομική υποβάθμιση από τους διεθνείς οίκους, δήλωσε στο Bloomberg ανώτατος αξιωματούχος που είναι υπεύθυνος για το χρέος της χώρας, επικαλούμενος τα υγιή οικονομικά της χώρας.

22:15 Βίντεο με τα όπλα των μαχητών της Χαμάς που χρησιμοποίησαν στην επίθεση στο Ισραήλ

Νάρκες, οβίδες, ρουκέτες, χειροβομβίδες, είναι τα όπλα που χρησιμοποίησε η Χαμάς στην επίθεσή της στο Ισραήλ.

22:08 Παιδάκι πήγε να αγοράσει ψωμί στη νότια Γάζα και από τύχη γλίτωσε τη βόμβα

Σε ανάρτησή του ο πρέσβης της Παλαιστινιακής Αρχής στη Μεγάλη Βρετανία αναφέρει ότι ο ανιψιός του παραλίγο να σκοτωθεί από βόμβα όταν πήγε να πάρει ψωμί σε περιοχή της νότιας Γάζας.

Στη νότια Γάζα καταφεύγουν οι Παλαιστίνιοι από το βορρά εξαιτίας των σφοδρών βομβαρδισμών του Ισραήλ.

A few seconds saved my nephew Ammar, 8, from being killed today. An Israeli bomb struck a residential building that contained a shop in south of #Gaza, where he was going to buy bread along with other children who had been forcibly displaced from the north for their “safety”.… pic.twitter.com/8aH8fkkcJx — Husam Zomlot (@hzomlot) October 15, 2023

21:55 «Διαφημιστικό κόλπο η αποκατάσταση της υδροδότησης στη Γάζα»

Η απόφαση του Ισραήλ να ανανεώσει την παροχή νερού σε τμήματα της νότιας Γάζας θα πρέπει να γίνει δεκτή με επιφύλαξη λένε Παλαιστίνιοι στον πολιορκημένο παράκτιο θύλακα.

«Νομίζω ότι αυτό είναι ένα διαφημιστικό κόλπο και ένας αντιπερισπασμός. Νομίζω ότι μόνο πολύ λίγοι άνθρωποι θα πάρουν νερό. Το κέντρο βάρους αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι στα τρόφιμα και τα καύσιμα για την ηλεκτροδότηση», δήλωσε ο Ρεφάατ Αλ Αρέρ στο Al Jazeera, συγγραφέας με έδρα τη Γάζα.

«Πολλοί σωλήνες νερού υπέστησαν ζημιές», κατά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, δήλωσε ο Al Areer. Και «χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, τα περισσότερα νοικοκυριά δεν θα πάρουν νερό, καθώς χρειαζόμαστε αντλίες νερού για να γεμίσουμε τις δεξαμενές «.

21:41 Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Χωρίς πόσιμο νερό η Γάζα – Μετά βίας λειτουργούν τα νοσοκομεία

«Σήμερα, τις τελευταίες δύο ώρες, ψάχνουμε για πόσιμο νερό. Ούτε πόσιμο νερό δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Είναι πολύ δύσκολα… Χωρίς ηλεκτρισμό και χωρίς άντληση κανονικού νερού. Τα νοσοκομεία μετά βίας λειτουργούν… Βομβαρδίζουν όλη μέρα. Τα νοσοκομεία μόλις και μετά βίας λειτουργούν […] Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο ή πού θα πάμε», αναφέρουν σε ηχητικό απόσπασμα οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

🔴GAZA: 🔊»Today, for the last two hours, we’ve been looking for drinking water. They’ve been shelling all day. We don’t know what will happen tomorrow or where we will go.»🔊 Soundbite from our colleague Dr. Mohammed Abu Mughaiseeb, MSF Deputy Medical Coordinator in Gaza ⤵️ pic.twitter.com/ENa7EWuFCG — MSF International (@MSF) October 15, 2023

21:35 Ισραηλινός στρατός: Υπό κράτηση πάνω από 200 μέλη της Χαμάς στη Δυτική Οχθη

Περισσότερα από 200 μέλη της Χαμάς έχουν τεθεί υπό κράτηση στη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου, δήλωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

21:24 Εντείνονται οι βομβαρδισμοί στη Γάζα – Παραταγμένα στα σύνορα τα ισραηλινά στρατεύματα

Η ανταποκρίτρια του Al Jazeera στο νότιο Ισραήλ αναφέρει ότι τα στρατεύματα των ισραηλινών είναι παραταγμένα στα σύνορα με τη Γάζα, χωρίς ωστόσο κανένας να γνωρίζει πότε θα ξεκινήσει η προαναγγελθείσα χερσαία επίθεση.

Την ίδια στιγμή οι βομβαρδισμοί στον παλαιστινιακό θύλακα εντείνονται.

21:20 Αμερικάνοι γερουσιαστές από Τελ Αβίβ: Η Χαμάς ευθύνεται για τους θανάτους στη Γάζα

Πέντε μέλη της αμερικανικής Γερουσίας παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου στο Τελ Αβίβ μετά από συναντήσεις με κορυφαίους ισραηλινούς αξιωματούχους και οικογένειες θυμάτων.

Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, ο οποίος επεσήμανε ότι είναι ο πιο υψηλόβαθμος Εβραίος που έχει αναλάβει ποτέ αξίωμα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η σφαγή αμάχων σε κιμπούτς κοντά στη Γάζα του θύμισε τους θανάτους των δικών του συγγενών στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του ναζιστικού Ολοκαυτώματος.

Στη συνέντευξη, η οποία καθυστέρησε λόγω των επιθέσεων με ρουκέτες κατά της ισραηλινής πόλης, οι Αμερικανοί υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει «καμία ισοδυναμία» μεταξύ των βίαιων ενεργειών της Χαμάς και εκείνων του Ισραήλ.

Ο Ρεπουμπλικανός Μιτ Ρόμνεϊ από τη Γιούτα δήλωσε ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες και ότι οι θάνατοι στη Γάζα «είναι όλοι αποτέλεσμα της Χαμάς».

21:07 Εκατοντάδες διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων στο Βέλγιο

Εκατοντάδες διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων συγκεντρώθηκαν σήμερα το απόγευμα στο Saint-Gilles στις Βρυξέλλες και στη Λιέγη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η διαδήλωση στις Βρυξέλλες δεν ήταν εξουσιοδοτημένη, αλλά ούτε και απαγορεύτηκε, με το δήμαρχο να δίνει σαφείς οδηγίες σχετικά με το τί δεν θα γίνει ανεκτό, όπως μηνύματα μίσους, ή αντισημιτική συμπεριφορά ή συνθήματα. Στην περίπτωση αυτή, η αστυνομία που βρισκόταν στο σημείο ήταν έτοιμη να επέμβει άμεσα, αναφέρουν βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Περίπου 500 άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία, συμμετείχαν επίσης σε μια διαδήλωση στην πλατεία Saint-Léonard στη Λιέγη, κραδαίνοντας σημαίες της Παλαιστίνης.

21:01 155 κρατούνται όμηροι της Χαμάς λέει ο ισραηλινός στρατός

Η ανακοίνωση αυτή του ισραηλινού στρατού προσεγγίζει τον αριθμό ομήρων που είχε εξαρχής δώσει η Χαμάς.

20:55 Γάζα: Είναι φρικτό που πρέπει να διαλέξω ανάμεσα στη ζωή μου και το σπίτι μου

Ο Mohammed Ghalayini ξύπνησε από τον ήχο των πυραύλων. Ήταν 6 το πρωί του Σαββάτου 7 Οκτωβρίου και η πρώτη του σκέψη ήταν πόσο σουρεαλιστικά ακούγονταν οι ρουκέτες στον όμορφο πρωινό ουρανό πάνω από την πόλη της Γάζας.

Σύντομα κατάλαβε ότι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά αυτή τη φορά, όχι όπως στις προηγούμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Όταν είδα βίντεο με Ισραηλινούς ομήρους να μεταφέρονται στη Γάζα και ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα που είχαν καταληφθεί, κατάλαβα ότι επρόκειτο για κάτι μεγάλο», είπε στην Guardian, ενώ παραμένει εγκλωβισμένος.

20:42 Αποτύχαμε να προστατεύσουμε τους πολίτες μας, λέει ο ισραηλινός ΥΠΟΙΚ

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπέζαλελ Σμότριτς δήλωσε ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη για την αποτυχία στη διατήρηση της ασφάλειας, κάτι που επέτρεψε την καταστροφική επίθεση των μαχητών της Χαμάς.

«Πρέπει – όσο οδυνηρό και αν είναι – να παραδεχτούμε με ειλικρίνεια και με σκυμμένο κεφάλι [ότι] εμείς, η κρατική ηγεσία και το κατεστημένο ασφαλείας, αποτύχαμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας», είπε ο Σμότριτς.

«Αποτύχαμε να εφαρμόσουμε την άγραφη σύμβαση, την πρώτη του είδους της μεταξύ ενός κράτους και των πολιτών του. Μια σύμβαση που ήταν γραμμένη με αίμα και τώρα είναι βαμμένη με αίμα».

20:28 Βίντεο του ισραηλινού ΥΠΕΞ για τις επιθέσεις της Χαμάς

«Πήραμε συνέντευξη από ειδικούς που εξέτασαν τις σορούς των θυμάτων μετά τη σφαγή της Χαμάς», αναφέρεται σε ανάρτηση του ισραηλινού ΥΠΕΞ την οποία συνοδεύει με ένα βίντεο όπου γιατρός αναφέρει ότι «δεν έχει ξαναδεί ανθρώπους που ενώ καίγονται να προσπαθούν να αγκαλιάσουν ο ένας τον άλλον».

Viewer discretion advised. We interviewed the experts who conducted autopsies on the bodies of Hamas massacre victims. “I’ve never seen people that are conjoined together while they are burned trying to hug each other.” pic.twitter.com/dcQ6egj4B4 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 15, 2023

20:22 Το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει, λέει ο Μπλίνκεν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν είπε την Κυριακή ότι το πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου «θα είναι ανοιχτό» μετά τη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ ελ Σίσι.

«Η Ράφα θα είναι ανοιχτή», δήλωσε. «Θέτουμε σε εφαρμογή με τον ΟΗΕ, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, με άλλους, τον μηχανισμό με τον οποίο θα εισέλθει η βοήθεια και θα φτάσει στους ανθρώπους που τη χρειάζονται».

Μέχρι στιγμής η Αίγυπτος κρατά κλειστό το πέρασμα της Ράφα με αποτέλεσμα οι Παλαιστίνιοι που προσπαθούν να φύγουν να είναι εγκλωβισμένοι στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία πολιορκείται από ξηρά και θάλασσα από το Ισραήλ.

20:19 Στους 19 οι νεκροί Γάλλοι πολίτες από την επίθεση της Χαμάς

Ο αριθμός των νεκρών Γάλλων πολιτών από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ αυξήθηκε σε 19, δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών Κατρίν Κολόν.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο Τελ Αβίβ, η Colonna δήλωσε ότι άλλοι 13 εξακολουθούν να αγνοούνται.

20:16 Περισσότεροι από 1.000 αγνοούμενοι κάτω από τα συντρίμμια στη Γάζα

20:14 Αυξάνονται οι νεκροί στη Γάζα – Στους 2.670 ο τραγικός απολογισμός μέχρι στιγμής

Σε νεότερο απολογισμό, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης, οι νεκροί από τις 7 Οκτωβρίου ανέρχονται σε 2.670, ενώ οι τραυματίες σε 9.600.

20:11 Ιράν: Αν δεν σταματήσουν οι σιωνιστικές επιθέσεις, τα χέρια όλων είναι στη σκανδάλη

«Αν δεν σταματήσουν οι σιωνιστικές επιθέσεις, τα χέρια όλων των πλευρών στην περιοχή βρίσκονται στην σκανδάλη», είπε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

«Αν οι επιθέσεις του σιωνιστικού καθεστώτος κατά του ανυπεράσπιστου πληθυσμού της Γάζας συνεχισθούν, κανείς δεν εγγυάται τον έλεγχο της κατάστασης και της προοπτικής διεύρυνσης της σύρραξης» είπε ο Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν.

20:00 Χτυπήθηκε η έδρα των κυανόκρανων του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο

Η έδρα των κυανοκράνων του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο επλήγη από ρουκέτα, ανακοίνωσε η Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών τονίζοντας ότι υπάρχει κλιμάκωση στην ανταλλαγή πυρών στην λιβανοϊσραηλινή μεθόριο.

«Η έδρα μας στην Νακούρα χτυπήθηκε από ρουκέτα και προσπαθούμε να εξακριβώσουμε την προέλευσή της», ανακοίνωσε η Unifil, η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα.

«Οι επιθέσεις κατά αμάχων ή κατά του προσωπικού του ΟΗΕ συνιστούν παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και μπορούν να αποτελούν εγκλήματα πολέμου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Today we are observing intense exchanges of fire in several areas along the Blue Line between Lebanese territory and Israel. — UNIFIL (@UNIFIL_) October 15, 2023

19:49 IDF: Θα μπούμε στη Γάζα, θα τους χτυπήσουμε σκληρά

Ο αρχηγός των IDF μιλώντας στα ισραηλινά στρατεύματα είπε: «η ευθύνη μας είναι να εισέλθουμε στη Γάζα και να πλήξουμε σοβαρά τη Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου κάθε διοικητή και πράκτορα

Ο αρχηγός του επιτελείου των IDF, Herzl Halevi δήλωσε ότι «η ευθύνη μας τώρα είναι να εισέλθουμε στη Γάζα, να πάμε στα μέρη όπου η Χαμάς οργανώνει, λειτουργεί, σχεδιάζει και εκτοξεύει. Να τους χτυπήσουμε σκληρά παντού, κάθε διοικητή, κάθε πράκτορα και να καταστρέψουμε τις υποδομές. Με μια λέξη – να κερδίσουμε».

Ο Halevi είπε τα παραπάνω κατά τη διάρκεια συνομιλίας με στρατιώτες κοντά στα σύνορα με τη Γάζα: «Θα κάνετε κάτι μεγάλο και σημαντικό που θα χρειαστεί να αλλάξει την κατάσταση για πολύ καιρό και με σαφή τρόπο», πρόσθεσε.

19:47 Σύνοψη των τελευταίων εξελίξεων

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να ξεκινήσει μια αεροπορική, χερσαία και θαλάσσια επίθεση με στόχο τη συντριβή της Χαμάς ανά πάσα στιγμή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας το Ισραήλ πραγματοποιεί περαιτέρω βομβαρδισμούς κατά της Λωρίδας της Γάζας- έχει επίσης καλέσει όλους όσους βρίσκονται στη βόρεια Γάζα να κατευθυνθούν νότια

Ο διευθυντής ενός νοσοκομείου στο νότο, το οποίο βοηθά τεράστιο αριθμό εκτοπισμένων Παλαιστινίων, δήλωσε στο BBC ότι το ρεύμα θα κοπεί εντελώς μέχρι αύριο.

Ο υπουργός ενέργειας του Ισραήλ δήλωσε ότι η απόφαση για την ανανέωση της παροχής νερού σε τμήματα της νότιας Γάζας έχει συμφωνηθεί με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τον Νετανιάχου. Σύμφωνα με το Al Jazeera οι κάτοικοι αναφέρουν ότι η υδροδότηση δεν έχει αποκατασταθεί.

Στα βόρεια της χώρας, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι τα μαχητικά του ελικόπτερα πλήττουν στρατιωτικές υποδομές στο Λίβανο, καθώς συνεχίζονται οι διασυνοριακές συγκρούσεις με Λιβανέζους μαχητές

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας δήλωσε ότι 2.450 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την περασμένη Κυριακή και άλλοι 9.200 έχουν τραυματιστεί

Η κυβέρνηση του Ισραήλ δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ έχει ξεπεράσει τους 1.400

19:42 Επικοινωνία Μπάιντεν με Αμπάς – Προσπαθούμε να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μίλησε με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Αμπάς.

Ο ίδιος καταδίκασε την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ και «επανέλαβε ότι η Χαμάς δεν αντιπροσωπεύει το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αξιοπρέπεια και την αυτοδιάθεση».

Ο Μπάιντεν μίλησε επίσης για την προμήθεια ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Τον διαβεβαίωσα ότι εργαζόμαστε με τους εταίρους στην περιοχή για να διασφαλίσουμε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάσει στους αμάχους στη Γάζα και ότι θα αποτρέψουμε τη διεύρυνση της σύγκρουσης», δήλωσε στο X (πρώην Twitter).

19:37 Ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε στους συγγενείς των ομήρων ότι ένας από τους στόχους το πολέμου είναι η επιστροφή τους στο Ισραήλ

Εκπρόσωπος των οικογενειών των ομήρων δήλωσε ότι σε συνάντηση που είχαν με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι ένας από τους στόχους του πολέμου είναι η επιστροφή τους στην πατρίδα.

19:23 ΕΕ: Απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς και προστασία των αμάχων

Να αποτραπεί η περιφερειακή κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ζήτησε η ΕΕ.

19:16 Περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη έφθασαν στη Μέση Ανατολή

Επιπλέον αμερικανικά επιθετικά αεροσκάφη έφθασαν στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο ενός σχεδίου ενίσχυσης της αμερικανικής αμυντικής στάσης στην περιοχή, ανακοίνωσε την Κυριακή η Διοίκηση Μάχης Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Η ανάπτυξη πρόσθετων επιθετικών αεροσκαφών A-10 Warthog, μαζί με άλλα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, αποσκοπεί στην αποτροπή οποιασδήποτε ιρανικής επιθετικότητας ή επέκτασης των μαχών πέραν των συνόρων του Ισραήλ, δήλωσε προηγουμένως Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN.

19:10 Πάνω από 50 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη

Από το περασμένο Σάββατο έχουν σκοτωθεί 56 Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη από ισραηλινά στρατεύματα και επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Στην κατεχόμενη από το Ισραήλ περιοχή σημειώνεται όξυνση της έντασης από τότε που το Ισραήλ άρχισε τις σφοδρές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας την περασμένη εβδομάδα, με διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις όπως η Ραμάλα, το Τουλκαρέμ, η Ναμπλούς και η Χεβρώνα.

19:08 Πρόεδρος Ιράν: Οι παλαιστινιακές ομάδες αντίστασης λαμβάνουν μόνες τους τις δικές τους αποφάσεις

19:07 Σειρήνες στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ

19:05 Αραβικός Σύνδεσμος, Αφρικανική Ένωση: Η εισβολή στη Γάζα θα μπορούσε να οδηγήσει σε «γενοκτονία»

Η σχεδιαζόμενη χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα «θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια γενοκτονία πρωτοφανών διαστάσεων», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους οι επικεφαλής του Αραβικού Συνδέσμου και της Αφρικανικής Ένωσης.

Και οι δύο οργανώσεις κάλεσαν «τα Ηνωμένα Έθνη και τη διεθνή κοινότητα να σταματήσουν μια καταστροφή που εκτυλίσσεται μπροστά μας, πριν να είναι πολύ αργά», καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται για χερσαία εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας.

18:55 Ο Σίσι επικρίνει τον Μπλίνκεν για τις δηλώσεις του ότι πήγε στο Ισραήλ «ως Εβραίος»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Άντονι Μπλίνκεν, ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι επέκρινε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών επειδή είπε ότι πήγε στο Ισραήλ «ως Εβραίος» μετά τις επιθέσεις της Χαμάς.

Ο Σίσι σημείωσε ότι μεγάλωσε δίπλα σε Εβραίους στην Αίγυπτο, δηλώνοντας ότι ποτέ δεν υπέστησαν καταπίεση και υποστηρίζοντας ότι οι Εβραίοι δεν είχαν ποτέ στοχοποιηθεί στη Μέση Ανατολή λόγω της θρησκείας τους.

Ο Μπλίνκεν απάντησε ότι ήρθε «ως άνθρωπος» που συγκλονίστηκε από τις φρικαλεότητες της Χαμάς.

18:52 Μπλίνκεν: Το Ισραήλ πρέπει να λάβει κάθε προφύλαξη για να μην πλήξει αμάχους

Σε δηλώσείς του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Αντονι Μπλίνκεν, σημειώνει πως το Ισραήλ πρέπει να λάβει κάθε προφύλαξη προκειμένου να αποφύγει να πλήξει αμάχους.

Οπως τονίζει, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, διόρισε τον Ντέιβιντ Σάτερφιλντ ως επικεφαλής της αμερικανικής ανθρωπιστικής προσπάθειας. Ο Σάτερφιλντ θα βρεθεί στην Αίγυπτο τη Δευτέρα προκειμένου να ξεκινήσει η ανθρωπιστική βοήθεια, ανέφερε ο Αμερικανός Υπ.Εξ.

«Κάθε χώρα την οποία επισκέφτηκα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει την εξάπλωση της σύγκρουσης αυτή», δήλωσε ο ‘Αντονι Μπλίνκεν.

18:37 Οι IDF προετοιμάζονται για χερσαία εισβολή

Οι IDF προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο μιας χερσαίας εισβολής στη Λωρίδα της Γάζας, αν και το ακριβές εύρος παραμένει ασαφές. Όπως αναφέρει η Haaretz τις τελευταίες ημέρες, η πολεμική αεροπορία πήρε διοικητές μεραρχιών και ταγμάτων σε υπερπτήσεις για να εξοικειωθούν με τις περιοχές στις οποίες αναμένεται να φθάσουν.

Εν τω μεταξύ, αμερικανικές δυνάμεις που είχαν προηγουμένως εκπαιδευτεί με τις IDF για την αεράμυνα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ και συνεχίζουν να συνεργάζονται με τους ισραηλινούς ομολόγους τους.

18:33 Ρουκέτες στην Ασκελόν – Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Ρουκέτες από τη Γάζα χτύπησαν κατοικημένες περιοχές κοντά στα σύνορα.

18:25 «Προδότη, δολοφόνε» – Επεισόδια έξω από το σπίτι Ισραηλινού δημοσιογράφου

Δεκάδες ακροδεξιοί ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου έξω από το σπίτι του συμπατριώτη τους δημοσιογράφου Ιζραελ Φρέι, εκτοξεύοντας απειλές και χαρακτηρισμούς.

Αφορμή στάθηκε το γεγονός πως ο αριστερός Φρέι απήγγειλε Καντίς (σ.σ.: Kaddish, εβραϊκή προσευχή) για τα θύματα της σύρραξης, τόσο Ισραηλινούς όσο και Παλαιστινίους.

Solidarity with journalist Israel Frey

that is under attack by the right wing in Israel. The video is from a protest outside his house last night, just because he insists to talk also about the Palestinians in Gaza.@freyisrael1 pic.twitter.com/wYB2eoLWDb — Oren Ziv (@OrenZiv_) October 15, 2023

Οι συγκεντρωμένοι τον φώναζαν «προδότη» και πέταγαν πυροτεχνήματα. Ο Φρέι ανέφερε ότι ορισμένοι από τους διαδηλωτές επιχείρησαν να εισέλθουν στο σπίτι του, αλλά η αστυνομία, η οποία κλήθηκε στο σημείο, υποστήριξε ότι δεν είχε γνώση μιας τέτοιας απόπειρας.

18:19 Αμερικανοί γερουσιαστές σε καταφύγιο στο Τελ Αβίβ

Στο Τελ Αβίβ βρίσκεται αντιπροσωπεία της αμερικανικής Γερουσίας με επικεφαλής τον δημοκρατικό Τσακ Σούμερ. Ο ίδιος ανέβασε φωτογραφία με τους γερουσιαστές να βρίσκονται σε καταφύγιο όταν ήχησαν οι σειρήνες για επικείμενη επίθεση με ρουκέτες της Χαμάς.

«Η φωτογραφία σας δείχνει τι πρέπει να περάσουν οι Ισραηλινοί», σχολίασε ο γερουσιαστής της Νέας Υόρκης στο X, πρώην Twitter.

«Πρέπει να παρέχουμε στο Ισραήλ την υποστήριξη που απαιτείται για να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

Η αντιπροσωπεία -στην οποία συμμετέχουν οι Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί – σχεδιάζει να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Τελ Αβίβ αργότερα σήμερα.

18:16 Ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα φτάνει τους 2.450

Τουλάχιστον 2.450 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς και αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα, αναφέρει το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αριθμός των τραυματιών έχει φθάσει τους 9.200, προσθέτει.

18:09 Τα σημεία των επιθέσεων της Χαμάς και του Ισραήλ

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται οι τοποθεσίες που έγιναν οι επιθέσεις της Χαμάς και του Ισραήλ από την έναρξη της σύγκρουσης. Με πορτοκαλί αποτυπώνονται τα σημεία που έχουν πέσει ρουκέτες της Χαμάς και με πράσινο τα σημεία που έχει βομβαρδίσει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Με κόκκινο είναι τα σημεία που έχουν γίνει συγκρούσεις.

18:04 Επικεφαλής ΠΟΥ: Οι εντολές εκκένωσης νοσοκομείων είναι «θανατική καταδίκη»

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, επισημαίνει ότι οι εντολές εκκένωσης νοσοκομείων αποτελούν «καταδίκη σε θάνατο» για όσους λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη. Χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στη Γάζα «τρομερή», σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε:

«Οι επιθέσεις στις μονάδες περίθαλψης προκαλούν επιπλέον θανάτους και τραυματισμούς. Οι εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ προς τα νοσοκομεία είναι πρακτικά αδύνατο να εφαρμοστούν και αποτελούν θανατική καταδίκη για τους ασθενείς και τους τραυματίες».

Οπως αναφέρει, ο ΠΟΥ καλεί το Ισραήλ να προστατεύσει τις υγειονομικές εγκαταστάσεις, το προσωπικό, τους ασθενείς και τους πολίτες και να ανακαλέσει αμέσως τις εντολές εκκένωσης των νοσοκομείων.

The health situation in north Gaza is dire: 1) attacks on health care are causing additional deaths and injuries 2) evacuation orders by Israel to hospitals are practically impossible to implement and are a death sentence for the sick and injured. Health workers are staying by… pic.twitter.com/7fiUXXhxxY — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 15, 2023

17:58 Οκτώ τραυματίες από πυρά της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ, δύο σε σοβαρή κατάσταση

Σύμφωνα με τη Haaretz οκτώ άτομα τραυματίστηκαν από πυρά ρουκετών της Χεζμπολάχ με δύο από αυτούς να βρίσκονται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, καθώς φέρουν τραύματα από θραύσματα στα άκρα τους.

17:55 Στους 1.400 οι νεκροί Ισραηλινοί

Τις τελευταίες στιγμές η ισραηλινή κυβέρνηση αύξησε τον αριθμό των νεκρών από τις επιθέσεις της Χαμάς σε περισσότερους από 1.400.

Νωρίτερα, οι παλαιστινιακές αρχές ανέφεραν ότι περισσότεροι από 2.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην εκστρατεία βομβαρδισμών του Ισραήλ εναντίον της Λωρίδας της Γάζας.

17:51 Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε στρατιωτικές υποδομές στο Λίβανο

Μαχητικά ελικόπτερα των IDF πλήττουν στρατιωτικές υποδομές στο Λίβανο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των IDF. Επιπλέον, έχει αναφερθεί ότι οι IDF εμπλέκονται σε ανταλλαγές πυρών μεταξύ με στρατιωτικές δυνάμεις στα σύνορα με τον Λίβανο.

17:46 Μπάιντεν: Η Χαμάς χρησιμοποιεί αθώους Παλαιστίνιους ως ανθρώπινες ασπίδες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Κυριακή ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί αθώους Παλαιστίνιους ως ανθρώπινες ασπίδες στην επίθεσή της κατά του Ισραήλ. Είπε ότι η πλειοψηφία των Παλαιστινίων δεν έχει καμία σχέση με τη Χαμάς.

Μιλώντας σε επίσημο δείπνο για την Εκστρατεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ουάσιγκτον, ο Μπάιντεν είπε: «Αθώες οικογένειες Παλαιστινίων και η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού δεν έχουν καμία σχέση με τη Χαμάς».

17:39 ΟΗΕ: «Η σκιά του θανάτου» πλανάται πάνω από τη Γάζα

«Η σκιά του θανάτου» πλανάται πάνω από τη Γάζα, σχολίασε στα social media ο Μάρτιν Γκρίφιθς, επικεφαλής του προγράμματος ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών.

«Χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, χωρίς τρόφιμα και χωρίς φάρμακα, θα πεθάνουν χιλιάδες. Απλά και ξεκάθαρα» πρόσθεσε ο ίδιος.

The specter of death is hanging over #Gaza. With no water, no power, no food and no medicine, thousands will die. Plain and simple. — Martin Griffiths (@UNReliefChief) October 15, 2023

17:37 Υπουργός Ενέργειας Ισραήλ: Συμφωνία Νετανιάχου-Μπάιντεν για την αποκατάσταση της υδροδότησης

Οπως ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ, η απόφαση για την παροχή νερού στη νότια Γάζα, συμφωνήθηκε ανάμεσα στον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η απόφαση να επιτραπεί η υδροδότηση σε ορισμένες περιοχές, βρίσκεται σε συμφωνία με τη συνολική πολιτική της χώρας, μεταδίδει το Reuters.

Νωρίτερα το Al Jazeera μετέδωσε ότι αν και οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση στον νότο της Λωρίδας της Γάζας, αυτό δεν επιβεβαιώνεται από κατοίκους.

17:25 Τουλάχιστον 12 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της σύγκρουσης Ισραήλ – Χαμάς

Τουλάχιστον 12 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου πριν από μία εβδομάδα, σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ).

Οι δέκα από αυτούς ήταν Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένας Ισραηλινός δημοσιογράφος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Ο δημοσιογράφος του Reuters με έδρα τη Βηρυτό, Issam Abdallah, σκοτώθηκε την Παρασκευή κατά τη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης με πυρά στο νότιο Λίβανο.

17:23 Η Χεζμπολάχ έβαλε στο στόχαστρό της ισραηλινό στρατώνα

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανέφερε ότι έβαλε στο στόχαστρό της έναν στρατώνα στο κιμπούτς Χανίτα, «σε απάντηση για τη δολοφονία και τον τραυματισμό» δημοσιογράφων στον νότιο Λίβανο.

17:21 Η Χαμάς στο Λίβανο αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκτόξευση ρουκετών στο Ισραήλ

Οι δυνάμεις της Χαμάς στο Λίβανο υποστηρίζουν ότι εκτόξευσαν 20 ρουκέτες στις βόρειες πόλεις του Ισραήλ

17:15 Μαζικοί τάφοι στην Παλαιστίνη

Οι παλαιστινιακές αρχές θα αρχίσουν να θάβουν τα θύματα των ισραηλινών βομβαρδισμών σε ομαδικούς τάφους, επειδή τα πτώματα συσσωρεύονται στα νοσοκομεία, δήλωσε το κυβερνητικό γραφείο μέσων ενημέρωσης με έδρα τη Γάζα.

Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε νωρίτερα προειδοποίηση ότι φοβάται ότι ο συντριπτικός αριθμός πτωμάτων και τραυματιών στα νοσοκομεία θα οδηγήσει σε εξάπλωση ασθενειών.

17:05 Οι ΗΠΑ προειδοποιούν ότι η κλιμάκωση μπορεί να οδηγήσει σε εμπλοκή του Ιράν

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν ότι η κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς θα μπορούσε να οδηγήσει στην προοπτική άμεσης εμπλοκής του Ιράν στη σύγκρουση.

Μιλώντας στο CBS News, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν προειδοποίησε για την πιθανότητα δημιουργίας ενός νέου μετώπου στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι το Ιράν θα επιλέξει να εμπλακεί άμεσα με κάποιον τρόπο. Πρέπει να προετοιμαστούμε για κάθε πιθανό ενδεχόμενο», δήλωσε.

17:00 Σίσι: Η αντίδραση του Ισραήλ ισοδυναμεί με συλλογική τιμωρία

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Σίσι δήλωσε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ότι η αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς ξεπέρασε την αυτοάμυνα και ισοδυναμεί με συλλογική τιμωρία.

Σε τηλεοπτικά σχόλια κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Μπλίνκεν στο Κάιρο, ο Σίσι δήλωσε επίσης ότι απορρίπτει τη στοχοποίηση οποιουδήποτε αμάχου στη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

16:58 Συνεχίζονται τα πυρά μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ

«Εντοπίστηκαν εννέα εκτοξεύσεις από τον Λίβανο στο ισραηλινό έδαφος», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι αναχαίτισε πέντε από αυτές.

Ο στρατός ανέφερε επίσης ότι εκτοξεύει πυρά πυροβολικού προς την περιοχή από την οποία πραγματοποιήθηκαν οι πυροβολισμοί στο νότιο Λίβανο.

16:51 Αρνούνται οι γιατροί να εκκενώσουν το νοσοκομείο στα νότια της Λωρίδας της Γάζας

Ο Δρ Τζαμάλ Χαμς, γιατρός σε νοσοκομείο στα νότια της Λωρίδας της Γάζας δηλώνει στο BBC ότι το προσωπικό αρνείται να εκκενώσει το νοσοκομείο επειδή έχει «καθήκον απέναντι στους ασθενείς του».

«Έχουμε πολλούς ανθρώπους στο νοσοκομείο – 60 από τους ασθενείς μας είναι παιδιά», δήλωσε ακόμα, πριν διακοπεί η γραμμή.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει σε αίτημα του BBC για σχολιασμό του ισχυρισμού ότι διέταξε την εκκένωση του νοσοκομείου.

Υπενθυμίζουμε ότι το Ισραήλ έχει καλέσει τους πολίτες της βόρειας Γάζας να εκκενώσουν προς τον νότο, όπως επίσης και τα νοσοκομεία της περιοχής.

16:46 Ισραήλ: Δεν θέλουμε πόλεμο με το Λίβανο

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του δεν ενδιαφέρεται να διεξάγει πόλεμο στο βόρειο μέτωπό της και, εάν η Χεζμπολάχ του Λιβάνου δείξει αυτοσυγκράτηση, το Ισραήλ θα σεβαστεί την κατάσταση στα σύνορα όπως είναι σήμερα.

Λίγα λεπτά νωρίτερα ήχησαν οι σειρήνες του συναγερμού σε όλο το βόρειο Ισραήλ, προειδοποιώντας για πιθανή επίθεση με πυραύλους.

16:41 Υπουργός Ισραήλ: «Ο πόλεμος αυτός θα αλλάξει μόνιμα την κατάσταση στη Γάζα»

Ο υπουργός Άμυνας Yoav Gallant δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στα σύνορα με τη Γάζα ότι «Αυτός θα είναι ένας σκληρός πόλεμος, ένας θανατηφόρος πόλεμος, ένας ακριβής πόλεμος και θα είναι ένας πόλεμος που θα αλλάξει μόνιμα την κατάσταση».

16:37 «Εντολή εκκένωσης σε νοσοκομείο στη νότια Γάζα»

Επικαλούμενο τον διευθυντή του Νοσοκομείου Kuwaiti στη νότια Γάζα, δρ Τζαμάλ Χαμς, το BBC μεταδίδει πως το νοσοκομείο στη Ράφα έλαβε κλήση από τον ισραηλινό στρατό προκειμένου να εκκενωθεί εντός δύο ωρών.

Ο Χαμς σημειώνει ότι το νοσοκομείο εξυπηρετεί πολίτες και αποτελεί τη μόνη ιατρική μονάδα που λειτουργεί στην περιοχή.

16:29 Εκκενώνεται το Σντερότ στο Ισραήλ, ενόψει της χερσαίας επιχείρησης του στρατού στη Γάζα

Τρία λεωφορεία, με καμιά πενηνταριά επιβάτες το καθένα, περιμένουν έξω από ένα σχολείο στο κέντρο του Σντερότ και ετοιμάζονται να αναχωρήσουν. Οι κάτοικοι αυτής της ισραηλινής πόλης, που δέχτηκε την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, καλούνται σήμερα να την εκκενώσουν.

Ο δήμος τόνισε ότι η εκκένωση δεν είναι υποχρεωτική αλλά «συστήνεται θερμά» ενόψει της χερσαίας επιχείρησης του στρατού στη Γάζα. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης περίπου οι μισοί κάτοικοι είχαν ήδη φύγει από την πόλη μετά τις 7 Οκτωβρίου.

16:22 «Αυτό θα πάθετε αν μπείτε στη Γάζα»

Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με το οποίο «προειδοποιεί» τις δυνάμεις του Ισραήλ τι θα πάθουν αν εισβάλουν στη Γάζα.

⚡️Hamas Publishes a Video titled: “A message to the ground forces: This is what awaits you when you enter Gaza” pic.twitter.com/pqrSmNBMTL — War Monitor (@WarMonitors) October 14, 2023

16:12 Βίντεο από τις συλλήψεις Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Σε 50 συλλήψεις Παλαιστινίων προχώρησαν οι ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη, όπως σημειώνουν οι Times of Gaza.

lsraeli occupation forces detain 50 Palestinians from the occupied West Bank today, adding to a total of 470 captured this week. pic.twitter.com/QaTcBmbZW0 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 15, 2023

16:03 Ανακοίνωση ΥΠΕΞ: Αποφύγετε τα ταξίδια στο Ισραήλ

Το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι: «Συνιστούμε στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή, εκτός των απολύτως απαραίτητων, επισκέψεων στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά Εδάφη και τον Λίβανο».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την πραγματοποίηση μετακινήσεων στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά Εδάφη και τον Λίβανο. Συνιστούμε στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή, εκτός των απολύτως απαραίτητων, επισκέψεων στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά Εδάφη και τον Λίβανο. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 15, 2023

16:01 Ο ισραηλινός στρατός περιμένει την «πολιτική απόφαση» για να εισβάλει στη Γάζα

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ αναμένουν την «πολιτική απόφαση» για να προχωρήσουν στη χερσαία επιχείρησή τους στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία βομβαρδίζεται συνεχώς σε αντίποινα για την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

15:55 Νέα ανάρτηση Μπάιντεν για τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Παλαιστινίων δεν είχε καμία σχέση με τις φρικτές επιθέσεις της Χαμάς και υποφέρει από αυτές», έγραψε σε νέα ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ο Τζο Μπάιντεν.

We must not lose sight of the fact that the overwhelming majority of Palestinians had nothing to do with Hamas’s appalling attacks, and are suffering as a result of them. — President Biden (@POTUS) October 15, 2023

15:45 Ο Μπλίνκεν θα επιστρέψει τη Δευτέρα στο Ισραήλ

O Αμερικανός ΥΠΕΞ, Άντονι Μπλίνκεν θα επιστρέψει στο Ισραήλ τη Δευτέρα, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ο Μπλίνκεν συναντήθηκε με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, πρίγκιπα διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας.

Blinken meets with the Saudi crown prince amid concerns over a wider regional conflict. – via @nytimes:https://t.co/15Pv2hS9SO — Olav Mitchell Underdal (@omunderdal) October 15, 2023

15:39 Ιρανός ΥΠΕΞ: Ο πόλεμος μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα μέτωπα

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν προειδοποίησε ότι αν το Ισραήλ δεν σταματήσει την «επιθετικότητά του στη Γάζα», αυξάνεται η πιθανότητα επέκτασης του πολέμου και σε άλλα μέτωπα.

15:31 Ισραηλινός στρατός: 126 οι αιχμάλωτοι της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε 126 ομήρους που απήχθησαν από τη Χαμάς κατά την πολύνεκρη επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος.

Οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν αρχικά ότι περίπου 150 Ισραηλινοί και αλλοδαποί κρατούνταν από τη Χαμάς στη Γάζα. Αξιωματούχοι εξήγησαν ότι ο αριθμός αυτός αναθεωρήθηκε προς τα κάτω αφού εντοπίστηκαν πτώματα αγνοουμένων στο νότιο Ισραήλ και ενδέχεται ακόμη να αλλάξει.

Ο εκπρόσωπος του στρατού Ρίτσαρντ Χεχτ είπε σήμερα ότι «επιβεβαιώθηκε» ο αριθμός των 126 ομήρων. Ο στρατός βρήκε επίσης νεκρούς ορισμένους από τους ομήρους, χωρίς να διευκρινίσει πόσους, σε τοπικές επιχειρήσεις που διεξήγαγε στη Λωρίδα της Γάζας τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, 22 όμηροι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα. Η οργάνωση είχε απειλήσει ότι θα σκότωνε τους ομήρους για κάθε απροειδοποίητο πλήγμα του Ισραήλ σε κατοικίες Παλαιστινίων.

Ο Χεχτ είπε ότι 286 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των επιχειρήσεων.

Οι IDF ανακοίνωσε ακόμη για ένατη ημέρα στη σειρά ακούγονται σειρήνες στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ.

🚨For the 9th day in a row—sirens sounding in Tel Aviv and central Israel🚨 — Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023

15:24 Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν 17χρονο στη Δυτική Όχθη, λένε οι Παλαιστίνιοι

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ένας 17χρονος σκοτώθηκε στο χωριό Μπέιτ’α στη Δυτική Όχθη από τις IDF.

Αυτό ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των νεκρών Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από την αρχή του πολέμου σε 56, συμπεριλαμβανομένων 15 εφήβων και μιας γυναίκας.

15:15 Νετανιάχου: «Θα συντρίψουμε τη Χαμάς»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε σήμερα, για πρώτη φορά, συνεδρίαση του διευρυμένου υπουργικού συμβουλίου εκτάκτου ανάγκης, υπογραμμίζοντας ότι η εθνική ενότητα που επιδεικνύουν οι Ισραηλινοί στέλνει ένα μήνυμα, στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας.

«Η Χαμάς νόμιζε ότι θα διαλυθούμε αλλά εμείς θα συντρίψουμε τη Χαμάς», είπε ο Νετανιάχου στους υπουργούς του. «Οι ισραηλινές δυνάμεις γνωρίζουν ότι ολόκληρη η χώρα είναι στο πλευρό τους και κατανοούν ότι αυτή είναι μια αποφασιστική στιγμή», πρόσθεσε.

בישיבת ממשלת החירום. אנחנו נפרק את החמאס. pic.twitter.com/p7GxXIKS9a — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 15, 2023

Η συνεδρίαση γίνεται στην έδρα του στρατού στο Τελ Αβίβ και ξεκίνησε με τους υπουργούς να τηρούν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 1.300 Ισραηλινών που σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

15:05 Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που Ισραηλινοί χτυπάνε μαχητές της Χαμάς

Την ώρα που ο ισραηλινός στρατός φαίνεται πως βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα, ένα νέο βίντεο, δείχνει τη στιγμή που Ισραηλινοί χτυπάνε μαχητές της Χαμάς τη στιγμή που προσπαθούν να επιτεθούν από τη θάλασσα στην Ασκελόν.

Δείτε το βίντεο και διαβάστε περισσότερα εδώ

14:57 Φιλοπαλαιστίνια διαδηλώτρια διέκοψε ομιλία του Μπάιντεν

«Αφήστε τη Γάζα να ζήσει. Κατάπαυση του πυρός τώρα», φώναξε φιλοπαλαιστίνια διαδηλώτρια κατά τη διάρκεια ομιλίας του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν στη Νέα Υόρκη.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

“Let Gaza live. Ceasefire now”. US President Joe Biden is interrupted by a pro-Palestinian protester while giving a speech at a human rights dinner in Washington, DC ⤵️ pic.twitter.com/ZYfTOUgqKy — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 15, 2023

14:49 Η Αίγυπτος εντείνει τις προσπάθειες για την παροχή βοήθειας στη Γάζα

Σύμφωνα με το Reuters, η Αίγυπτος εντείνει τις προσπάθειές της για να παρέχει βοήθεια στη Γάζα.

Με βάση ανακοίνωση που εξέδωσε η αιγυπτιακή προεδρία την Κυριακή, η χώρα συνεχίζει τις επαφές της με τους διεθνείς και περιφερειακούς εταίρους της.

Η Αίγυπτος έχει δηλώσει ότι η εθνική της ασφάλεια αποτελεί «κόκκινη γραμμή» και ότι απορρίπτει κάθε σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων.

Μάλιστα, προτείνει τη διοργάνωση μιας συνόδου κορυφής που θα αφορά την κρίση στη Γάζα και το μέλλον του παλαιστινιακού ζητήματος, προστίθεται στην ανακοίνωση.

14:40 Ο Ιρλανδός ΥΠΕΞ καταδικάζει τον αποκλεισμό της Γάζας

Ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών, Μάικαλ Μάρτιν καταδικάζει τον αποκλεισμό της Γάζας, από τους λίγους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ που έχουν κάνει κάτι τέτοιο.

A Statement by the Tánaiste on the situation in the Middle East. Also available to read at; https://t.co/y8RRqyaUIs pic.twitter.com/xXkS4PfN5B — Irish Foreign Ministry (@dfatirl) October 15, 2023

14:33 Συγκλονιστικό βίντεο από τη Γάζα

Παλαιστίνιος νανουρίζει παιδάκι που επέζησε από τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ενώ οι γονείς του σκοτώθηκαν.

A Palestinian man was filmed holding a sleeping baby after his parents were killed in the Israeli bombardment of Gaza ⤵️ pic.twitter.com/Q2BFUuH1IB — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 15, 2023

14:27 Αντίστροφη μέτρηση για τη χερσαία επέμβαση στη Γάζα

Το Ισραήλ έχει δηλώσει, δια στόματος Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι είναι έτοιμο να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, αυτό της χερσαίας επέμβασης.

Οι IDF περιμένουν την εντολή να εισβάλουν στη Γάζα αφού η νέα διορία που είχε δώσει σήμερα το πρωί το Ισραήλ έληξε στις 13:00.

14:17 Για τη συνάντηση Μπλίνκεν – Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν υποστήριξε μετά τη συνάντησή του με τον Άντονι Μπλίνκεν ότι η χώρα του ψάχνει λύση για να αποκλιμακωθεί η κατάσταση και να αρθεί ο αποκλεισμός στη Γάζα, όπως και να υπάρξει ειρηνευτική λύση, βοηθώντας τους Παλαιστίνιους να αποκτήσουν τα δικαιώματά τους.

BREAKING: Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman says his country is seeking de-escalation and lifting the siege on Gaza, as well as restoring a path to peace and helping Palestinians obtain their rights. — The Spectator Index (@spectatorindex) October 15, 2023

14:05 Η Wagner υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ κατέλαβε ισραηλινή εγκατάσταση

Η Wagner υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ κατέλαβε ισραηλινή στρατιωτική εγκατάσταση με τη σημαία της να κυματίζει σε αυτή.

Οι IDF διαψεύδουν το συγκεκριμένο γεγονός.

Δείτε τη φωτογραφία που δημοσίευσε η Wagner στον λογαριασμό της στο Telegram.

14:00 Ρουκέτες εκτοξεύτηκαν προς το Τελ Αβίβ

Ρουκέτες εκτοξεύτηκαν προς το Τελ Αβίβ όπου σήμανε νέος συναγερμός.

BREAKING: Rockets fired at Tel Aviv — The Spectator Index (@spectatorindex) October 15, 2023

Σειρήνες ακούγονται σε όλο το κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με τη Haaretz.

13:53 Σειρήνες ακούγονται και πάλι στα σύνορα με τη Γάζα

Σύμφωνα με τη Haaretz, σειρήνες που προειδοποιούν για ρίψη ρουκετών ακούγονται στις ισραηλινές κοινότητες δίπλα στα σύνορα με τη Γάζα.

13:44 Αντίστροφη μέτρηση – Παίρνουν θέση τα τανκς στα σύνορα με τη Γάζα

Το Al Jazeera μεταδίδει στη live κάλυψή του ότι τα τανκς του Ισραήλ παίρνουν θέσεις στα σύνορα με τη Γάζα, με το Τελ Αβίβ να ετοιμάζεται να δώσει εντολή για τη χερσαία επέμβαση.

Η νέα διορία του Τελ Αβίβ προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας και της βόρειας Γάζας έληξε στη 1 το μεσημέρι.

13:34 Ο Πάπας καλεί να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι στη Γάζα

Ο Πάπας Φραγκίσκος ζήτησε την Κυριακή να δημιουργηθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για να βοηθηθούν όσοι βρίσκονται υπό πολιορκία στη Γάζα και ανανέωσε την έκκλησή του για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

13:21 «Αυτοσυγκράτηση» ζητάει από το Ισραήλ ο Βρετανός ΥΠΕΞ

Η Βρετανία εξακολουθεί να στηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, όμως προέτρεψε τη χώρα να δείξει αυτοσυγκράτηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της εναντίον της Χαμάς, ώστε να ελαχιστοποιήσει τα θύματα μεταξύ των αμάχων, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι.

13:10 Ο γιος του Νετανιάχου φορτώνει προμήθειες σε αποστολή βοήθειας από το ΗΠΑ προς το Ισραήλ

Ο Γιαΐρ Νετανιάχου, γιος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram φαίνεται να βοηθά στο φόρτωμα πλοίου με βοήθεια από τις ΗΠΑ προς το Ισραήλ.

Το βίντεο ανάρτησε η φιλοϊσραηλινή οργάνωση America for Israel.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη America For Israel (@america4israel)

13:04 Προειδοποίηση Γερμανίας στους πολίτες της μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας προειδοποίησε σήμερα τους πολίτες να μην ταξιδεύουν στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά Εδάφη και τον Λίβανο, επικαλούμενο τον κίνδυνο επιθέσεων και ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

«Το Ισραήλ παραμένει ο διακηρυγμένος στόχος ισλαμιστικών τρομοκρατικών οργανώσεων», αναφέρει στον ιστότοπό του το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

12:56 Εισβολές του ισραηλινού στρατού σε σπίτια Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Το Middle East παρουσιάζει βίντεο από τις εισβολές μελών του ισραηλινού στρατού σε σπίτια Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Τέτοιες εισβολές έγιναν σε τουλάχιστον 15 σπίτια, ενώ ακολούθησαν συλλήψεις.

Israeli forces have conducted raids on more than 15 areas in the occupied West Bank amid an ongoing arrest campaign, according to several Palestinian media outlets. The raids are continuing in the early hours of Sunday pic.twitter.com/C8eU6VOrAT — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 15, 2023

12:45 Για αύξηση των εγχώριων απειλών που σχετίζονται με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή προειδοποιεί το FBI

Ο Κρίστοφερ Ρέι μιλώντας το Σάββατο (15/10) στο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αρχηγών Αστυνομίας στο Σαν Ντιέγκο στις ΗΠΑ, απέδωσε τις εν λόγω απειλές στην τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, έκανε έκκληση για αυξημένη επαγρύπνηση και ζήτησε από την Αστυνομία να συνεχίσει να μοιράζεται πληροφορίες και παρατηρήσεις.

12:34 HRW: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί βόμβες λευκού φωσφόρου, θέτει σε κίνδυνο αμάχους

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) καταγγέλλει ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί βόμβες λευκού φωσφόρου στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι οι βόμβες λευκού φωσφόρου απαγορεύονται διεθνώς από τη Σύμβαση της Γενεύης του 1980. Η Σύμβαση απαγορεύει ρητά τη χρήση τους ως όπλο.

12:25 Στα τέσσερα χιλιόμετρα εκτείνεται η «νεκρή ζώνη» στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου

Ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στις ισραηλινές IDF και τη Χεζμπολάχ υπάρχουν από το πρωί της Κυριακής στο βόρειο Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ δημιούργησε «νεκρή ζώνη» τεσσάρων χιλιομέτρων.

12:11 Ισραηλινή νοσοκόμα έστειλε τα παιδιά της στην Ελλάδα και έμεινε πίσω να φροντίσει τον κόσμο

H Ζοχάρ, Ισραηλινή νοσοκόμα μίλησε στο MEGA.

12:00 Ρουκέτα από τη Γάζα έπεσε στη Σντερότ, δεν υπάρχουν τραυματίες

Σύμφωνα με τη Haaretz, ρουκέτα από τη Γάζα έπεσε στη Σντερότ, σε σπίτι.

Δεν υπάρχουν τραυματίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

11:46 Κλιμακώνεται η ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις IDF και τη Χεζμπολάχ

Σύμφωνα με τη Haaretz και το The Spectator Index, πληθαίνουν οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και τις δυνάμεις του Ισραήλ.

BREAKING: Intensifying clashes between Israel and Hezbollah — The Spectator Index (@spectatorindex) October 15, 2023

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται τρεις πηγές ασφαλείας, το ισραηλινό πυροβολικό χτυπάει σε μια σειρά περιοχές στα νότια του Λιβάνου.

11:34 Γιατί στέλνουν αεροπλανοφόρα στο Ισραήλ οι ΗΠΑ

Ο ναύαρχος εν αποστρατεία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Τζέιμς Σταυρίδης, ανέλυσε τις δυνατότητες των δυνάμεων των ΗΠΑ που ενισχύονται συνεχώς ανοικτά του Ισραήλ και τον σκοπό τους.

11:22 Πώς και γιατί ο Νετανιάχου «χρηματοδότησε» τη Χαμάς

Η πολιτική του Ισραηλινού πρωθυπουργού να αντιμετωπίζει τη Χαμάς ως εταίρο, εις βάρος του Αμπάς και της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης οδήγησε στην «11η Σεπτεμβρίου» του Ισραήλ.

11:13 Νεκροί δέκα εργαζόμενοι στην Υγεία στη Γάζα

Σύμφωνα με τους Times of Gaza, δέκα εργαζόμενοι στην Υγεία έχουν σκοτωθεί μετά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ, 27 έχουν τραυματιστεί, ενώ έχουν καταστραφεί 23 ασθενοφόρα.

larasl kills 10 health workers, injures 27 others and destroys 23 ambulances since the beginning of the aggression on Gaza. pic.twitter.com/mdIWXWf26V — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 14, 2023

11:01 Ο απολογισμός των επιθέσεων της Χαμάς

Πάνω από 1.400 είναι οι Ισραηλινοί που έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τις επιθέσεις της Χαμάς, σύμφωνα με τις IDF. Πάνω από 3.500 είναι οι τραυματίες, ενώ πάνω από 150 είναι οι απαχθέντες από τους μαχητές της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης.

10:58 Πόσο νόμιμη είναι η αντεπίθεση του Ισραήλ στη Χαμάς;

Πολλά είναι τα ερωτήματα που ανακύπτουν σχετικά με το κατά πόσο οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα συνάδουν με το Διεθνές Δίκαιο.

10:50 Αρχίζει τη Δευτέρα απομάκρυνση Αμερικανών υπηκόων από το Ισραήλ προς την Κύπρο

Ξεκινά αύριο Δευτέρα απομάκρυνση Αμερικανών υπηκόων από το Ισραήλ προς την Κύπρο, δια θαλάσσης.

BREAKING: The US embassy is set to offer American nationals in Israel evacuations by sea to Cyprus — The Spectator Index (@spectatorindex) October 15, 2023

10:43 Οι φυσικοί και πολιτικοί κίνδυνοι της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα

Το Ισραήλ δηλώνει έτοιμο να μπει στη Γάζα, ωστόσο υπάρχουν κίνδυνοι που πρέπει να εκτιμήσει.

10:31 Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο βόρειο Ισραήλ

Ένας από τους τραυματίες που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο βόρειο Ισραήλ κατέληξε, ενώ την ευθύνη ανέλαβε η Χεζμπολάχ.

Η λιβανέζικη οργάνωση σε ανακοίνωσή της, σύμφωνα με τη Haaretz, τονίζει ότι η επίθεση της έγινε ως απάντηση στις δολοφονίες του εικονολήπτη του Reuters, Iσάμ Αμπντάλα και δύο πολιτών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

10:21 Ισραήλ: Έτσι μπορείτε να απομακρυνθείτε από τη βόρεια Γάζα

Οι IDF προχώρησαν σε νέα ανακοίνωση προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας και της βόρειας Γάζας. Σε ανάρτηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων απεικονίζεται ένας διάδρομος όπου δεν θα πραγματοποιηθούν επιθέσεις από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

Residents of Gaza City and northern Gaza, in the past days, we’ve urged you to relocate to the southern area for your safety. We want to inform you that the IDF will not carry out any operations along this route from 10 AM to 1 PM. During this window, please take the opportunity… pic.twitter.com/JUkcGOg0yv — Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023

10:10 Νέα ανταλλαγή πυρών στο βόρειο Ισραήλ

Νέο επεισόδιο με ανταλλαγή πυροβολισμών στο βόρειο Ισραήλ. Σύμφωνα με τη Haaretz, υπάρχουν πέντε τραυματίες, ο ένας σοβαρά, από αντιαρματικά πυρά από τον Λίβανο προς την περιοχή της Δυτικής Γαλιλαίας. Οι IDF ανταπέδωσαν τα πυρά.

10:03 Γιατί καθυστέρησε η χερσαία επίθεση στη Γάζα

Η χερσαία επίθεση υποτίθεται ότι θα άρχιζε αυτό το Σαββατοκύριακο, όμως αναβλήθηκε, εν μέρει εξαιτίας του συννεφιασμένου ουρανού, ο οποίος θα δυσκόλευε τους Ισραηλινούς πιλότους και χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών να παράσχουν αεροπορική κάλυψη στις χερσαίες δυνάμεις, αναφέρουν οι New York Times, επικαλούμενοι τρεις υψηλόβαθμους Ισραηλινούς αξιωματικούς, τους οποίους δεν κατονομάζουν.

09:55 Νέο «καμπανάκι» για τη Γάζα από την «Ερυθρά Ημισέληνο»

Η «Ερυθρά Ημισέληνος» προειδοποιεί ότι τελειώνουν το νερό και τα καύσιμα στη Λωρίδα της Γάζας.

BREAKING: Red Crescent says that supplies of fuel and medicine are running out in Gaza — The Spectator Index (@spectatorindex) October 15, 2023

09:45 Κι άλλον ηγέτη της Χαμάς λέει ότι σκότωσε το Ισραήλ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί πως σκότωσαν στη Γάζα άλλον έναν ύποπτο ως οργανωτή των μεγάλης κλίμακας επιθέσεων που πραγματοποίησε η Χαμάς.

Ο Μπιλάλ Αλ Κέντρα, διοικητής των μονάδων της Χαμάς στην Καν Γιούνις, σκοτώθηκε σε αεροπορικές επιδρομές χθες το βράδυ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα το πρωί οι ένοπλες δυνάμεις του Ισράηλ (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, IDF).

BREAKING: Israel says it has killed a Hamas general who played key role in organizing infiltration attack — The Spectator Index (@spectatorindex) October 15, 2023

Άλλοι «τρομοκράτες της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ» σκοτώθηκαν επίσης, σύμφωνα με την ισραηλινή ανακοίνωση.

09:36 ΟΗΕ: Το νερό είναι «ζήτημα ζωής και θανάτου» στη Γάζα

Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες δήλωσε ότι το νερό έχει γίνει πλέον «ζήτημα ζωής και θανάτου» για τους ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, αφού το Ισραήλ έκοψε την παροχή νερού.

Η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) δήλωσε το Σάββατο ότι περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν τώρα, καθώς το νερό τελειώνει.

«Έχει γίνει ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι επιτακτική ανάγκη: πρέπει να παραδοθούν τώρα καύσιμα στη Γάζα για να είναι διαθέσιμο το νερό για δύο εκατομμύρια ανθρώπους», δήλωσε ο γενικός επίτροπος της UNRWA, Φιλίπε Λαζαρίνι.

Καμία ανθρωπιστική βοήθεια δεν έχει επιτραπεί να περάσει στη Γάζα εδώ και μια εβδομάδα, σύμφωνα με την υπηρεσία.

09:26 Ισραήλ: Πάνω από 50 κάτοικοι δολοφονήθηκαν στο κιμπούτς Κφαρ Αζά

Οι αρχές του κιμπούτς Κφαρ Αζά ανακοίνωσαν ότι 52 κάτοικοι δολοφονήθηκαν κατά την επίθεση της Χαμάς. Στην ανακοίνωση αναφέρουν ότι 13 κάτοικοι είναι αγνοούμενοι και επτά είναι οι απαχθέντες στη Λωρίδα της Γάζας.

09:15 Ισραηλινός υπουργός ζητάει το κλείσιμο του γραφείου του Al Jazeera στη χώρα

Ο υπουργός επικοινωνιών του Ισραήλ, Σλόμο Κάρχι δήλωσε την Κυριακή ότι ζητά την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου για το προτεινόμενο κλείσιμο του τοπικού γραφείου του Al Jazeera και κατηγόρησε τον ειδησεογραφικό σταθμό του Κατάρ για υποκίνηση υπέρ της Χαμάς και ότι εκθέτει τους ισραηλινούς στρατιώτες σε πιθανή επίθεση από τη Γάζα.

09:07 Μπλίνκεν: «Πολύ παραγωγική συνάντηση»

«Πολύ παραγωγική» χαρακτήρισε τη συνάντηση του με τον Σαουδάραβα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ο Άντονι Μπλίνκεν.

09:02 Αυστηρό μήνυμα Γαλλίας στη Χεζμπολάχ να μην εμπλακεί στον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς

Η Γαλλία καλεί τη Χεζμπολάχ και τον Λίβανο να μην παρέμβουν στον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς.

08:50 «Μπορούν να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία» στο Ισραήλ – Σε περιοχές χαμηλού ρίσκου

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ και το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσαν το βράδυ του Σαββάτου ότι τα σχολεία σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως χαμηλής απειλής («κίτρινο» επίπεδο απειλής) θα μπορούν να επαναλειτουργήσουν εν μέρει από την Κυριακή, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει κοντινό καταφύγιο που μπορεί να προσεγγιστεί την απαιτούμενη ώρα.

Προς το παρόν, καμία «κίτρινη» τοπική αρχή δεν ανακοίνωσε ότι θα επαναλειτουργήσει τα σχολεία της. Οι περιοχές που περιβάλλουν τη Λωρίδα της Γάζας χαρακτηρίζονται ως «κόκκινες» και δεν θα πραγματοποιηθεί καμία εκπαιδευτική δραστηριότητα.

08:37 Μπλίνκεν: Συνάντηση με τον Σαουδάραβα Διάδοχο στο Ριάντ

Με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν θα συναντηθεί ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν σήμερα στο Ριάντ, σύμφωνα Αμερικανό αξιωματούχο, καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται να εξαπολύσει χερσαία επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 7:30 π.μ. (04:30 GMT), δήλωσε ο αξιωματούχος.

08:29 Πώς η Χαμάς «έπιασε στον ύπνο» το Ισραήλ – Το Νο2 της οργάνωσης αποκαλύπτει

Οι στρατιωτικοί ηγέτες της Χαμάς ήταν αποφασισμένοι να κρατήσουν κρυφό το σχέδιο της επίθεσης στο Ισραήλ ακόμα και από τους ηγέτες του πολιτικού σκέλους της οργάνωσης.

08:21 Αυξάνονται οι νεκροί στη Γάζα

Οι Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την εκστρατεία βομβαρδισμών στη Γάζα είναι πλέον 2.329, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Επιπλέον 9.714 Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί.

08:16 Το Ισραήλ ενεργεί «πέρα από τα όρια της αυτοάμυνας», λέει η Κίνα

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι επέκρινε την επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα, περιγράφοντας τη δράση του ως «πέρα από το πεδίο της αυτοάμυνας» και προτρέποντας την κυβέρνηση Νετανιάχου να «σταματήσει τη συλλογική τιμωρία» των Παλαιστινίων στον πολιορκημένο θύλακα.

Ο Γουάνγκ έκανε τα σχόλια αυτά κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Σαουδάραβα ομόλογό του πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν το Σάββατο, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Γουάνγκ είπε ότι «όλα τα μέρη δεν πρέπει να προβούν σε καμία ενέργεια για την κλιμάκωση της κατάστασης και πρέπει να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό», ανέφερε το υπουργείο.

08:00 «Το Ιράν μεταφέρει όπλα στη Συρία για να ανοίξει νέο μέτωπο»

Το Ισραήλ κατηγορεί το Ιράν ότι μεταφέρει στρατηγικά όπλα δια μέσου της Συρίας για να ανοίξει νέο μέτωπο απέναντι στις ισραηλινές δυνάμεις.

BREAKING: Israeli official says Iran is transferring strategic weapons through Syria to open up a new front against Israel — The Spectator Index (@spectatorindex) October 15, 2023

07:45 «Πηγαίνετε νότια»

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος Τύπου του Ισραήλ, Τζόναθαν Κονρίκους επανέλαβε την εντολή προς τους κατοίκους στη Γάζα: «Πηγαίνετε νότια, ακούστε τις προειδοποιήσεις».

7:30 Αναζητούν καταφύγιο στο νοσοκομείο της Γάζας

Υπολογίζεται ότι 35.000 άνθρωποι έχουν συνωστιστεί στους χώρους του κεντρικού νοσοκομείου της πόλης της Γάζας, αναζητώντας καταφύγιο ενόψει της αναμενόμενης ισραηλινής χερσαίας επίθεσης, λένε ιατρικοί αξιωματούχοι.

Ο Μοχάμαντ Αμπού Σελίμ, γενικός διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα – του μεγαλύτερου στη Λωρίδα της Γάζας – επιβεβαίωσε ότι τεράστιο πλήθος είχε συνωστιστεί στο κτίριο και στην αυλή έξω από αυτό, όπως μεταδίδει το Associated Press.

«Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτός είναι ο μόνος ασφαλής χώρος αφού τα σπίτια τους καταστράφηκαν και αναγκάστηκαν να τα εγκαταλείψουν» αναφέρει αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας.

7:00 Χτυπούν σειρήνες στην Ανω Γαλιλαία στο Ισραήλ

6:30 Υπέρ της Παλαιστίνης ο «Κούκα»

Ο γνωστός διεθνής ποδοσφαιριστής Αχμεντ Χασάν «Κούκα» με ανάρτησή του στα social media εκφράζει την αλληλεγγύη του στους Παλαιστίνιους που αντιστέκονται και καταγγέλλει την προπαγάνδα του Ισραήλ.

Πολλοί διάσημοι από τον καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο έχουν πάρει θέση στο πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς, με ένα παράλληλο πόλεμο να εξελίσσεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

6:15 Στη Μέση Ανατολή ειδικός απεσταλμένος της Κίνας

Ο Κινέζος απεσταλμένος Zhai Jun θα επισκεφθεί τη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα για να πιέσει για κατάπαυση του πυρός στη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς και να προωθήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, μετέδωσε το κινεζικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ο Ζάι «θα επισκεφθεί τη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα για να συντονιστεί με διάφορες πλευρές για την κατάπαυση του πυρός, την προστασία των αμάχων, την εκτόνωση της κατάστασης και την προώθηση ειρηνευτικών συνομιλιών», ανέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Agence France-Presse) επικαλούμενο το CCTV σε βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή.

5:50 Νέα αυστηρή προειδοποίηση Ιράν προς Ισραήλ

Με «σοβαρές συνέπειες» αν δεν σταματήσουν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Γάζα, προειδοποιεί για άλλη μια φορά το Ιράν το Ισραήλ.

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, το Ιράν έστειλε μήνυμα στο Ισραήλ μέσω του ΟΗΕ ότι θα μπορούσε να παρέμβει, εάν το Ισραήλ συνεχίσει τη στρατιωτική του εκστρατεία στη Γάζα.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε για «εκτεταμένες συνέπειες» εάν δεν σταματήσουν οι βομβαρδισμοί του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, ενώ οι οι διπλωμάτες εργάζονται νυχθημερόν για να αποτρέψουν την κλιμάκωση του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς σε μια περιφερειακή σύγκρουση, που θα μπορούσε να συμπεριλάβει τη Χεζμπολάχ και το Ιράν.

Ειδικότερα, το Ιράν απηύθυνε δημόσιες προειδοποιήσεις και έστειλε ιδιωτικό μήνυμα στο Ισραήλ μέσω των Ηνωμένων Εθνών ότι θα μπορούσε να παρέμβει εάν το Τελ Αβίβ συνέχιζε τη στρατιωτική του εκστρατεία για την εκρίζωση της Χαμάς από τη Γάζα, σύμφωνα με δημοσίευμα που δημοσίευσε για πρώτη φορά ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Walla και επιβεβαίωσε η Jerusalem Post.

05:20 Με το δάχτυλο στην σκανδάλη οι Ισραηλινοί – Θα επιτεθούμε από αέρα, θάλασσα και στεριά

«Η Χαμάς παραβίασε τους κανόνες του παιχνιδιού, τώρα το Ισραήλ θα αλλάξει το παιχνίδι» τονίζει ο Πίτερ Λέρνερ, εκπρόσωπος Τύπου του Ισραηλινού Στρατού και μιλά για το σχέδιο της επίθεσης.

«Σε αυτόν τον πόλεμο που ήδη κρατάει 8 μέρες, ο ισραηλινός στρατός έχει αναπτύξει και εκτελεί ένα σχέδιο σε 3 άξονες. Προτεραιότητά μας ήταν να διασφαλίσουμε ότι στο έδαφος του Ισραήλ δεν θα βρίσκονται πλέον τρομοκράτες της Χαμάς. Αναπτύχθηκε ο στρατός προκειμένου είτε να εκδιώξει, είτε να εξουδετερώσει τους τρομοκράτες της Χαμάς» πρόσθεσε.

05:00 Στόχος επιθέσεων ισραηλινός δημοσιογράφος

Δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν έξω από το σπίτι του ισραηλινού δημοσιογράφου Israel Frey, που έχει εκφραστεί θετικά για τους Παλαιστίνιους. Φώναζαν συνθήματα, όπως «προδότης», ενώ ακούγονταν και εκρήξεις, όπως αναφέρει η Haaretz.

«Ακριβώς όπως δεν θα αφήνατε έναν κοσμικό να ζήσει στο κτίριό σας», διάβαζε ένας από αυτούς σε μια προκήρυξη, «μην αφήσετε έναν δολοφόνο να ζήσει στο κτίριό σας».

04:40 «Οι γονείς μου περιμένουν να πεθάνουν»

Συγκλονίζουν οι συγγενείς εγκλωβισμένων στη Ράφα την διέξοδο διαφυγής που άνοιξε η Αίγυπτος, αλλά δεν φαίνεται ούτε αυτή να αποτελεί ασφαλή δρόμο.

Ο 30χρονος Μο Ελ Ντιμπ εκφράζει την απόγνωσή του για τους γονείς του που έχουν εγκλωβιστεί στο πέρασμα της Ράφα μετά το «τελεσίγραφο» του Ισραήλ για εκκένωση της βόρειας της Γάζας.

Όπως είπε ο 30χρονος, οι γονείς του μαζί με δεκάδες άλλους ξένους υπηκόους έχουν φτάσει στο σημείο μετά από μία ανακοίνωση ότι το πέρασμα είχε ανοίξει προσωρινά.

04:20 Χαμάς: Το Ισραήλ πλήττει Παλαιστίνιους που προσπαθούν να φύγουν προς τη νότια Λωρίδα της Γάζας

Παλαιστίνιοι οι οποίοι προσπαθούσαν να μετακινηθούν προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, περνώντας από τομέα που ο ισραηλινός στρατός παρουσίαζε ως ασφαλή, σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα, δήλωσαν χθες Σάββατο αυτόπτες μάρτυρες και αξιωματούχοι της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει τη Λωρίδα της Γάζας σε αντίποινα για την πολύνεκρη επίθεση που εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην εξουσία στον θύλακα.

03:50 Δυνάμεις του Ισραήλ σκοτώνουν μαχητές της Χαμάς που πέρασαν τα σύνορα με τον Λίβανο

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς ανακοίνωσε πως τρεις μαχητές του από τον Λίβανο σκοτώθηκαν χθες Σάββατο σε αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ, αφού ανατίναξαν τμήμα του συνοριακού φράκτη, πέρασαν στην άλλη πλευρά κι ενεπλάκησαν σε μάχη με στρατιώτες.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα πως η αεροπορία έπληξε ομάδα ανθρώπων που θεωρεί πως ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν αντιαρματικούς πυραύλους εναντίον στοιχείων του.

03:30 Τουλάχιστον 5 τραυματίες στο αεροπορικό πλήγμα «του Ισραήλ» στο Χαλέπι της Συρίας

Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα έβαλε στο στόχαστρο το διεθνές αεροδρόμιο στο Χαλέπι, στη βόρεια Συρία, με τον πρώτο απολογισμό των θυμάτων να κάνει λόγο για πέντε τραυματίες, έκανε γνωστό το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λίγα 24ωρα έπειτα από πανομοιότυπες επιδρομές με στόχους το ίδιο αεροδρόμιο και αυτό της συριακής πρωτεύουσας, της Δαμασκού.

«Αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ από την κατεύθυνση της θάλασσας έπληξε το αεροδρόμιο του Χαλεπιού», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, ο διευθυντής αυτής της ΜΚΟ, η οποία έχει την έδρα της στη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη χώρα.

Δεν διευκρίνισε αν οι πέντε τραυματίες είναι στρατιωτικοί ή άμαχοι.

03:11 Η Ρωσία πιέζει το Συμβούλιο Ασφαλείας

Η διπλωματική αντιπροσωπεία της Ρωσίας ζήτησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να ψηφίσει αύριο, Δευτέρα, επί του σχεδίου απόφασης που διένειμε στα υπόλοιπα κράτη μέλη όσον αφορά τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς, το οποίο καλεί να κηρυχθεί ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός, καταδικάζει τη βία εναντίον των αμάχων και όλες τις τρομοκρατικές ενέργειες.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρεσβευτή της Ρωσίας στον ΟΗΕ, τον Ντμίτρι Πολιάνσκι, δεν έχουν υπάρξει τροποποιήσεις στο κείμενο αφότου διανεμήθηκε στα υπόλοιπα μέλη του ΣΑ, προχθές Παρασκευή, κι η ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθεί στις 15:00 (σ.σ. ώρα Νέας Υόρκης· 22:00 ώρα Ελλάδας) αύριο Δευτέρα.

02:54 Το Μεξικό πιέζει το Ισραήλ να ανοίξει ανθρωπιστικό διάδρομο στη Γάζα

Η υπουργός Εξωτερικών του Μεξικού Αλίσια Μπάρσενα καλεί το Ισραήλ να ανοίξει ανθρωπιστικό διάδρομο στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να μπορέσουν να φύγουν όσοι το επιθυμούν, την ώρα που η κυβέρνηση της χώρας της Λατινικής Αμερικής συνεχίζει τις προσπάθειές της για να επαναπατρίσει πολίτες της.

Αντιδρώντας σε εκκλήσεις της οικογένειας της Μπάρμπαρας Λάγκο, μεξικανής εργαζόμενης στη ΜΚΟ Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η κυρία Μπάρσενα ανέφερε πως ήλθε σε επαφή με το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) για βοήθεια.

«Προσπαθούμε να τη βγάλουμε από εκεί μέσω Αιγύπτου, όμως το Ισραήλ δεν επιτρέπει να δημιουργηθεί ανθρωπιστικός διάδρομος, δεν επιτρέπει σε κανέναν να φύγει», ανέφερε η επικεφαλής της μεξικανικής διπλωματίας μέσω X (του πρώην Twitter).

«Απευθύνουμε επείγουσα έκκληση στο Ισραήλ, επειδή ακόμα και ο πόλεμος έχει κανόνες», πρόσθεσε η κυρία Μπάρσενα.

Το μεξικανικό ΥΠΕΞ καταδίκασε τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ. Ο μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ έχει πει πως θέλει η χώρα του να παραμείνει ουδέτερη στη σύρραξη.

Την Πέμπτη, η μεξικανική κυβέρνηση έκανε γνωστό πως εκατοντάδες πολίτες της χώρας αναμένουν ακόμη να τους επιτραπεί να φύγουν από το Ισραήλ.

02:44 Τι είπε ο Μπάιντεν στον Αμπάς

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπογράμμισε «το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και την αυτοδιάθεση» των Παλαιστινίων και καταδίκασε την Χαμάς κατά την διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

«Η Χαμάς δεν υπερασπίζεται το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αξιοπρέπεια και την αυτοδιάθεση», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου που εκδόθηκε μετά το τηλεφώνημα.

Ο Τζο Μπάιντεν εξέφρασε επίσης την «πλήρη υποστήριξή του» στην Παλαιστινιακή Αρχή.

02:30 Αποτυγχάνει η αμερικανική πίεση στην Αίγυπτο

Δεν φαίνεται να πετυχαίνουν το σκοπό τους οι ΗΠΑ σε ότι αφορά την απομάκρυνση Αμερικανών πολιτών από τη Γάζα μέσω της Αιγύπτου, με την τελευταία να θέτει ως όρο την εισαγωγή ανθρωπιστικής βοήθειας για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, όπως αναφέρει η WSJ.

02:00 Βομβαρδίστηκε το αεροδρόμιο στο Χαλέπι

Το συριακό υπουργείο Άμυνας αναφέρει πως το αεροδρόμιο στο Χαλέπι είναι εκτός λειτουργίας μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό.

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας δήλωσε πως «ο Ισραηλινός εχθρός κατάφερε με επιτυχία μια αεροπορική επίθεση από την μεριά της Μεσογείου, δυτικά της Λαττάκειας, στοχεύοντας το Διεθνές Αεροδρόμιο του Χαλεπίου, που οδήγησε σε υλικές ζημιές με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας».

⚠️ URGENTE ⚠️

.

🇮🇱: La Fuerza Aérea Israelí atacó hace instantes el aeropuerto internacional de Alepo en Siria, el aparentemente objetivo habría sido contenedores cargados con armas provenientes de Iran pic.twitter.com/yWMYG3cSWw — URT-B4✡🇦🇷💙🇮🇱 Слава Україні!🇺🇦 (@RbnoB4) October 14, 2023

01:47 «Λευκή επιταγή για γενοκτονία»

Ο Αμέρ Ζαρ, Αμερικανοπαλαιστίνιος καθηγητής νομικής και ακτιβιστής, καλεί τις ΗΠΑ να αντιδράσουν.

Υπογραμμίζει πως «το Ισραήλ δεν κάνει κάτι καινούριο. Δεν είμαστε σοκαρισμένοι, αυτό είναι που μας κάνει το Ισραήλ 75 χρόνια τώρα. Είναι γενοκτονία εναντίον μας και επιβολή Άπαρτχάιντ σε μια ατέρμονη προσπάθεια να μας ξεφορτωθούν. Ίσως αντίστοιχα αηδιαστικά, η κυβέρνηση των ΗΠΑ τούς υποστηρίζει ανέκαθεν, συμπεριλαμβανομένου του τωρινού προέδρου Τζο Μπάιντεν που ουσιαστικά τους δίνει λευκή επιταγή να διεξάγουν γενοκτονία εναντίον μας».

01:37 State Department: Στους 29 οι νεκροί Αμερικανοί

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς έχουν χάσει την ζωή τους 29 Αμερικανοί πολίτες σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department.

Στην συνέχεια αρνήθηκε οποιαδήποτε ερώτηση και δεν έκανε κανένα σχόλιο για τις «συνθήκες θανάτου των Αμερικανών πολιτών ή την ταυτότητα των θανόντων».

Πρόσθεσε πως 15 πολίτες είναι αγνοούμενοι συμπληρώνοντας πως «η Αμερικανική Κυβέρνηση εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο για να διαπιστώσει που βρίσκονται και συνεργάζεται με την Ισραηλινή κυβέρνηση».

01:25 Αμερικανικά αεροπλανοφόρα στην Ανατολική Μεσόγειο με το βλέμμα στη Χεζμπολάχ

Η ομάδα υποστήριξης του αεροπλανοφόρου USS Eisenhower θα μετακινηθεί στην ανατολική Μεσόγειο για να ενωθεί με την αντίστοιχη ομάδα του αεροπλανοφόρου USS Ford που έφτασε εκεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ABC News.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι η παρουσία του αεροπλανοφόρου USS Ford στην Ανατολική Μεσόγειο είχε ως στόχο να αποτρέψει το Ιράν και τη Χεζμπολάχ να μην εμπλακούν στον πόλεμο στη Γάζα.

01:01 ΟΗΕ: Το Ισραήλ προσπαθεί να δικαιολογήσει αυτό που θα αποτελέσει εθνοκάθαρση

Ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατεχόμενη Παλαιστίνη, η Φραντσέσκα Αλμπενέζε, κατηγόρησε το Ισραήλ πως κινείται σε βήματα εθνοκάθαρσης έναντι των Παλαιστινίων.

Ξεκίνησε λέγοντας πως «τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ πρέπει να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους να μεσολαβήσουν για κατάπαυση του πυρός, πριν περάσουμε το σημείο χωρίς επιστροφή».

Για να συνεχίσει πως «υπάρχει άμεσος κίνδυνος, αυτό που ο κόσμος παρακολουθεί να είναι μια επανάληψη της Νάκμπα του 1948 (σ.σ. Καταστροφή, κατακλυσμός με την έννοια του κοσμοϊστορικού γεγονότος) και της Νάξα (σ.σ. Πισωγύρισμα, Ήττα) του 1967. Αλλά σε μεγαλύτερη κλίμακα».

00:33 Στέλνουν αεροσκάφη οι Γερμανοί

Δύο γερμανικά στρατιωτικά αεροσκάφη Α400Μ έφθασαν απόψε στο Ισραήλ και θα συνδράμουν στην επιχείρηση επαναπατρισμού των Γερμανών πολιτών.

Τα αεροσκάφη μετέφεραν στη χώρα στρατιωτικό υλικό που είχε ζητήσει η ισραηλινή κυβέρνηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, τα δύο αεροσκάφη δεν μπορούν να μεταφέρουν περισσότερους από 50 Γερμανούς, καθώς δεν διαθέτουν αρκετά καθίσματα.

00:10 «Ισραηλινή επίθεση» στοχεύει το αεροδρόμιο στο Χαλέπι σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας

Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA δήλωσε ότι η «ισραηλινή επιθετικότητα» έχει βάλει στο στόχαστρο το αεροδρόμιο στο Χαλέπι.

«Οι συνέπειες της επίθεσης κατά του αεροδρομίου στο Χαλέπι αξιολογούνται αυτή τη στιγμή», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η δήλωση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι ανταπέδωσε τα πυρά του πυροβολικού μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Συρία.

00:07 Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι θα δοθεί περισσότερος χρόνος στους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τη βόρεια Γάζα

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντισυνταγματάρχης Peter Lerner δεν αναφέρθηκε σε νέα προθεσμία για την αποχώρηση από τη βόρεια Γάζα πριν την αναμενόμενη χερσαία επιχείρηση, αλλά δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων:

«Παρατείναμε για άλλη μια φορά επειδή συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων που πρέπει να φύγουν. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τον πληθυσμό στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και στην πόλη της Γάζας να πάει νότια και να απομακρυνθεί από τον κίνδυνο».

00:06 Ο ΥΠΕΞ του Ιράν συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Χαμάς στο Κατάρ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Hossein Amir-Abdollahian συναντήθηκε με τον ηγέτη της Χαμάς Ismail Haniyeh στην πρωτεύουσα του Κατάρ Ντόχα, σύμφωνα με το Al Jazeera.

23:45 «Προτιμούμε να πεθάνουμε με αξιοπρέπεια»

Ανάμεσα στη φυγή και τον θάνατο πολλοί Παλαιστίνιοι που έχουν παραμείνει στη Λωρίδα της Γάζας επιλέγουν το δεύτερο.

23:35 Ο επί χρόνια σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ θέτει ως στόχο μια Γάζα χωρίς εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους

Ο Meir Ben Shabbat επί χρόνια σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ σε άρθρο του θέτει ως στόχο της επιχείρησης «να δημιουργήσουμε μια κατάσταση όπου η Λωρίδα της Γάζας δεν θα ενοχλεί πλέον το κράτος του Ισραήλ – ούτε πολιτικά, ούτε από άποψη ασφάλειας, ούτε οικονομικά, ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο».

Ο ίδιος επισημαίνει ότι οι ισραηλινοί όμηροι δεν πρέπει να αποτελέσουν εμπόδιο στην κλιμάκωση των επιχειρήσεων, και ότι το Ισραήλ πρέπει να δηλώσει ξεκάθαρα ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα δεν το αφορά.

«Οι στρατιωτικοί στόχοι του πολέμου είναι εύκολο να καθοριστούν, ακόμη και αν δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν. Στην τελική εκτίμηση, μετά τον πόλεμο, η Λωρίδα της Γάζας θα είναι ερειπωμένη. Θα καταστραφούν όλα όσα συνδέονται με τη Χαμάς και θα σκοτωθούν δεκάδες χιλιάδες μέλη της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ. Και η Γάζα θα μείνει χωρίς κεντρική κυβέρνηση και χωρίς εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους που θα έχουν απομακρυνθεί από τις μάχες», αναφέρει περιγράφοντας τον στόχο που πρέπει να θέσει το Ισραήλ.

23:19 Η πιο θανατηφόρα επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα

Ο παρακάτω πίνακας που δημοσιεύουν οι NYT δείχνει τον αιματηρό απολογισμό των βομβαρδισμών του Ισραήλ σε σχέση με άλλες επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και τη ραγδαία αύξηση των θυμάτων από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα.

23:08 Συνομιλίες Μπάιντεν με Νετανιάχου και Αμπάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε χωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που εκδόθηκαν από τα γραφεία του ισραηλινού και του παλαιστίνιου ηγέτη.

Ο Νετανιάχου δήλωσε στον Μπάιντεν ότι χρειάζεται «ενότητα και αποφασιστικότητα» για την επίτευξη των πολεμικών στόχων κατά της κυρίαρχης στην Γάζα Χαμάς, σύμφωνα με την ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον αμερικανό πρόεδρο για την υποστήριξή του.

Ο παλαιστίνιος ηγέτης δήλωσε στον Τζο Μπάιντεν ότι απορρίπτει παντελώς την μετακίνηση των Παλαιστινίων από την Γάζα στο πλαίσιο της ισραηλινής επίθεσης σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

23:04 ΠΟΥ: Οι εκκενώσεις νοσοκομείων στη Γάζα ισοδυναμούν με θανατική καταδίκη

Ο ΠΟΥ καταδίκασε εκ νέου την εντολή του Ισραήλ να εκκενώσει 22 νοσοκομεία που περιθάλπουν περισσότερους από 2.000 νοσηλευόμενους στη βόρεια Γάζα.

«Ο εξαναγκασμός περισσότερων από 2.000 ασθενών να μεταφερθούν στη νότια Γάζα, όπου οι υγειονομικές εγκαταστάσεις λειτουργούν ήδη στο μέγιστο της δυναμικότητάς τους και δεν μπορούν να απορροφήσουν τη δραματική αύξηση του αριθμού των ασθενών, θα μπορούσε να ισοδυναμεί με θανατική καταδίκη», ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του.

22:59 Σειρήνες στα Υψίπεδα του Γκολάν – Πυρά του Ισραήλ στη Συρία

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι δέχθηκε πυρά από το έδαφος της Συρίας. Οι σειρήνες ήχησαν στην Άλμα, κοντά στα σύνορα του Λιβάνου, και στην πόλη Avnei Eitan στα Υψίπεδα του Γκολάν. Πρόσθεσε ότι το πυροβολικό του έβαλε εναντίον του σημείου από όπου ξεκίνησαν τα εχθρικά πυρά χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

22:48 45 οικογένειες στη Γάζα «σβήστηκαν» από τα ληξιαρχικά έγγραφα – Ξεκληρίστηκαν οι απόγονοι

Όλα τα μέλη 45 οικογενειών στη Γάζα ξεκληρίστηκαν. Ο Παλαιστίνιος υπουργός Υγείας δήλωσε ότι οι οικογένειες αυτές πλέον σβήστηκαν από τα ληξιαρχικά έγγραφα.

Τουλάχιστον 2.215 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 8.714 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα αυτή την εβδομάδα.

Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί εάν το Ισραήλ προχωρήσει περαιτέρω τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις όπως έχει ήδη αναγγείλει.

22:31 Οι κάτοικοι σε δύο κοινότητες κοντά στα σύνορα με τη Γάζα κλήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο λόγω «πιθανής διείσδυσης τρομοκρατών»

Ο Ισραηλινός Στρατός έδωσε οδηγία στους κατοίκους του Zikim και της Karmia, δύο κοινοτήτων που βρίσκονται ακριβώς βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, να αναζητήσουν καταφύγιο λόγω «πιθανής διείσδυσης τρομοκρατών».

22:25 Έκτακτη τηλεδιάσκεψη κορυφής για τη Μέση Ανατολή την Τρίτη 17 Οκτωβρίου

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη κορυφής για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συγκαλεί ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ειδικότερα, όπως αναφέρει στην επιστολή πρόσκλησης προς τους 27 ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ, η τηλεδιάσκεψη κορυφής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Οκτωβρίου στις 5:30 μ.μ. (ώρα Βεγλίου σ.σ.).

«Είναι υψίστης σημασίας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις Συνθήκες και τις αξίες μας, να καθορίσει την κοινή μας θέση και να καθορίσει μια σαφή ενιαία πορεία δράσης που να αντανακλά την πολυπλοκότητα της εξελισσόμενης κατάστασης» σημειώνει ο Σαρλ Μισέλ.

Τονίζει ότι «οι βίαιες τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ το περασμένο Σάββατο είχαν ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια περισσότερων των χιλίων αθώων Ισραηλινών πολιτών. Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και χωρίς καμία προϋπόθεση. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον τρόμο».

«Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με τον λαό του Ισραήλ και τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, ιδίως το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» συμπληρώνει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Υπογραμμίζει παράλληλα ότι «οι τραγικές σκηνές που εκτυλίσσονται στη Λωρίδα της Γάζας ως αποτέλεσμα της πολιορκίας και της έλλειψης βασικών αναγκών σε συνδυασμό με τις καταστροφές που προκάλεσαν οι σημαντικοί βομβαρδισμοί, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στη διεθνή κοινότητα», προσθέτοντας ότι «αυτή η σύγκρουση έχει πολλές συνέπειες, μεταξύ άλλων και για εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καταλήγει τονίζοντας ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μετανάστευσης και μετακινήσεων μεγάλου αριθμού ατόμων σε γειτονικές χώρες που έχουν ήδη σημαντικό αριθμό προσφύγων στο έδαφός τους. «Εάν δεν αντιμετωπιστεί προσεκτικά, υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω μεταναστευτικών κυμάτων προς την Ευρώπη. Είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις μαζί. Η ενότητά μας είναι η δύναμή μας».

22:11 Τα καταφύγια του ΟΗΕ στη βόρεια Γάζα «δεν είναι πλέον ασφαλή»

Η υπηρεσία αρωγής του ΟΗΕ που δραστηριοποιείται στη Γάζα δήλωσε ότι τα καταφύγιά της στο βόρειο τμήμα της επικράτειας «δεν είναι πλέον ασφαλή» – κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή κατάσταση».

«Αυτός ο πόλεμος δεν πρέπει να αποτελέσει εξαίρεση», ανέφερε η UNRWA σε ανακοίνωσή της. «Η προστασία των αμάχων και των πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων του ΟΗΕ, ισχύει και σε αυτή τη σύγκρουση».

Σημειώνεται ακόμα ότι παρά την εντολή των ισραηλινών αρχών προς τους Παλαιστίνιους να φύγουν προς το νότο, πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των εγκύων γυναικών, των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, δεν θα μπορέσουν να εγκαταλείψουν την περιοχή.

«Οι πόλεμοι έχουν κανόνες», δήλωσε η UNRWA. «Οι άμαχοι, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, οι κλινικές και οι εγκαταστάσεις του ΟΗΕ δεν μπορούν να αποτελέσουν στόχο».

22:07 Η Χεζμπολάχ λέει ότι μαχητής της σκοτώθηκε από πυρά του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο

Εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι ο μαχητής σκοτώθηκε «είτε από ισραηλινά πλήγματα είτε σε συγκρούσεις». Η ανακοίνωση έρχεται την ώρα που αξιωματούχοι του ΟΗΕ έχουν προειδοποιήσει για τη διάχυση της σύγκρουσης.

Το Ισραήλ προειδοποίησε νωρίτερα σήμερα τη Χεζμπολάχ να μην εμπλακεί στον πόλεμο, με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Νετανιάχου να υποδηλώνει ότι αυτό θα επιφέρει την «defacto» καταστροφή του Λιβάνου.

22:01 Άλλο ένα νοσοκομείο της Γάζας χτυπήθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Το νοσοκομείο Arab Ahli στη Γάζα χτυπήθηκε από ισραηλινά πλήγματα και υπέστη ζημιές, αναφέρει η Αγγλικανική Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ που το διαχειρίζεται.

«Δύο όροφοι υπέστησαν μερικές ζημιές και τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι αίθουσες υπερήχων και μαστογραφίας υπέστησαν ζημιές [επίσης]», ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος της εκκλησίας Χοσάμ Ναούμ στο Facebook.

21:56 Διαψεύδει ο Λίμπερμαν την προσχώρησή του στην κυβέρνηση Νετανιάχου

Ο πρόεδρος του κόμματος Yisrael Beiteinu, Αβίγκντορ Λίμπερμαν, δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι δεν έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει στην κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρά την ανακοίνωση που έκαναν αξιωματούχοι του κόμματος του πρωθυπουργού.

Σε μια ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στο Χ, πρώην Twitter, ο Λίμπερμαν διευκρίνισε: «Υποστηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε οποιαδήποτε ενέργεια λαμβάνει η κυβέρνηση για την εξάλειψη της Χαμάς και των ηγετών της.

Είμαι πρόθυμος να συμμετάσχω στο πολεμικό υπουργικό συμβούλιο, προκειμένου να φέρουμε μια νίκη το συντομότερο δυνατό. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι υπουργός νούμερο 38 στην κυβέρνηση και να με χρησιμοποιούν σαν φύλλο συκής».

21:54 Επίθεση με ρουκέτες σε δύο πόλεις στο Ισραήλ

Ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Γάζα έπληξαν δύο ισραηλινές πόλεις, την Ashkelon και την Bat Yam, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

21:49 Οργισμένος ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού σε συνέντευξη: «Οι άμαχοι στη Γάζα δεν κινδυνεύουν»

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του από τις ερωτήσεις του δημοσιογράφου του CBC News, καθώς ο τελευταίος επέμενε στις ερωτήσεις του σχετικά με τον τρόπο που θα πραγματοποιούνταν η ασφαλής εκκένωση των άμαχων Παλαιστινίων από τη Λωρίδας της Γάζας.

Μετά τη συνέντευξη μάλιστα, ο Τζόναθαν Κονρίκους έκανε την εξής ανάρτηση: «Προσπαθώ να μην υψώνω τον τόνο της φωνής μου κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων, αλλά αισθάνθηκα ότι τα όρια ξεπεράστηκαν. Προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό, καλώντας τους πολίτες να εκκενώσουν την περιοχή, αλλά μας κάνουν κηρύγματα ανθρωπιάς».

I try not to raise my voice during interviews, but I felt the line of questioning by @CBCNews here was totally off. We are trying to do the right thing by calling on civilians to evacuate, yet get lectured on humanity. pic.twitter.com/01dWN6QsEn — Jonathan Conricus (@jconricus) October 14, 2023

21:47 Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βρήκε πτώματα ομήρων στην περίμετρο της Λωρίδας της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βρήκε στην Λωρίδα της Γάζας «πτώματα» ισραηλινών ομήρων οι οποίοι απήχθησαν από την Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

«Βρήκαμε και εντοπίσαμε στην περίμετρο της Λωρίδας της Γάζας πτώματα Ισραηλινών που είχαν απαχθεί», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Πίτερ Λέρνερ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο υπουργείο Εξωτερικών.

21:38 Οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων ζητούν να μεταφερθούν στη Γάζα φάρμακα

Οι οικογένειες στο Ισραήλ που συγγενείς τους κρατούνται αιχμάλωτοι από τη Χαμάς ζητούν επειγόντως μια λύση που να επιτρέπει την παράδοση βασικών φαρμάκων στους δικούς τους ανθρώπους.

«Αναμένουμε ότι απόψε, μέχρι τα μεσάνυχτα, θα υπάρξει συμφωνία για τη μεταφορά φαρμάκων στους ομήρους», δήλωσε ο επικεφαλής του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων, σε ενημέρωση στο Τελ Αβίβ.

Υπενθυμίζουμε ότι η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι εννέα από τους ομήρους σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς.

21:36 Γιατρός στη Γάζα λέει ότι η πλειονότητα των τραυματιών είναι παιδιά κάτω των πέντε ετών

Ένας γιατρός στο νοσοκομείο Al Shifa στη βόρεια Γάζα δήλωσε ότι το 80% των παιδιών που νοσηλεύονται είναι ηλικίας κάτω των πέντε ετών.

Σε ένα βίντεο από το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, ο Δρ Adnan Al Barash δήλωσε ότι τα παιδιά είναι «σοβαρά καμένα και ακρωτηριασμένα».

Ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ έχει «χρησιμοποιήσει όπλα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ πριν».

21:20 Η αντιπυραυλική ασπίδα του Ισραήλ εξουδετερώνει πυραύλους από τη Λωρίδα της Γάζας

21:16 «Θέλω μόνο πραγματικά, πραγματικά να ζήσω» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες από τη Γάζα

Πολλοί, όπως ο Τζαμάλ, δεν έχουν αυτοκίνητα, αναγκάζονται να επιστρατεύσουν κάρα που σέρνουν άλογα ή γαδουράκια, προκειμένου να μετακινήσουν τις οικογένειές τους. Τα δίκτυα επίσης τηλεπικοινωνιών είναι πεσμένα, κάτι που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την ήδη δραματική κατάσταση.

Στην καρδιά της πόλης της Γάζας, ένα 27χρονος μηχανικός, ο Σαέμπ αλ-λαρζ περιμένει να μάθει νέα για τον πατέρα του που χτυπήθηκε στην επιδρομή της Πέμπτης.

Τρεις από τους γείτονές του σκοτώθηκαν και το σπίτι της οικογένειά τους καταστράφηκε. Είναι ακόμη σοκαρισμένος. Έμαθε για το τελεσίγραφο από τον ρεπόρτερ του Associated Press και μες στον πανικό του είπε, «Μπορεί να μείνουμε, γιατί εάν είναι να πεθάνουμε, ας πεθάνουμε μαζί». Η φωνή του τρέμει, το ξανασκέφτεται και στο τέλος λέει «Θέλω μόνο πραγματικά, πραγματικά να ζήσω».

21:10 Σύνοψη των τελευταίων εξελίξεων

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την ετοιμότητά του να «επεκτείνει την επίθεση» στη Γάζα, λέγοντας ότι σχεδιάζει ένα ευρύ φάσμα επιθετικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων «συντονισμένων επιθέσεων από αέρος, θαλάσσης και ξηράς».

Ο επικεφαλής της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, σε τηλεοπτικό μήνυμα κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία» στη Γάζα, διαβεβαιώνοντας ότι οι Παλαιστίνιοι στον πολιορκημένο θύλακα «δεν θα εγκαταλείψουν τη γη τους».

Το μήνυμα της Χαμάς ήρθε λίγο μετά την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε στρατιώτες κοντά στη Λωρίδα της Γάζας όπου δήλωσε ότι είμαστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ προειδοποίησε τη Χεζμπολάχ να μην εμπλακεί στον πόλεμο στη Γάζα, διαφορετικά θα μπορούσε να επιφέρει την «καταστροφή του Λιβάνου».

Η Τουρκία και η Αίγυπτος δηλώνουν ότι απορρίπτουν τη «διαταχθείσα εξορία» των Παλαιστινίων από τη Γάζα.

O OHE έκανε λόγο για αβίωτη κατάσταση στη Γάζα και κάλεσε σε προστασία των αμάχων.

21:07 Ηχούν σειρήνες στο Τελ Αβίβ

20:56 Ερυθρός Σταυρός και Ερυθρά Ημισέληνος αρνούνται να εγκαταλείψουν τους αδύναμους στη Γάζα

Οι εργαζόμενοι του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου συγκλονισμένοι από την ανθρώπινη δυστυχία που απλώνεται στο Ισραήλ και την Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ότι οι εθελοντές του «αρνούνται να εγκαταλείψουν τους πλέον αδύναμους» παρά τις εντολές για εκκένωση του βόρειου τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις φρικιαστικές επιθέσεις που δέχθηκε το Ισραήλ το περασμένο σαββατοκύριακο (…) αλλά οι επιθέσεις αυτές δεν μπορούν να δικαιολογήσουν επίσης την άνευ ορίων καταστροφή στην Γάζα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ανησυχούμε πολύ για την εντολή εκκένωσης στην Γάζα. Οι εθελοντές μας αρνούνται να φύγουν και να εγκαταλείψουν εκείνους που έχουν περισσότερο την ανάγκη τους. Πρέπει να προστατευθούν – για να μπορέσουν να προστατεύσουν τους άλλους».

20:45 Ο πρώην υπουργός Άμυνας του Ισραήλ εντάσσεται στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Νετανιάχου

Το κόμμα του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Avigdor Lieberman θα συμμετέχει στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Ισραήλ. Ο Lieberman, ηγέτης του αντιπολιτευτικού εθνικιστικού δεξιού κόμματος Yisrael Beytenu είχε ζητήσει πριν από λίγες ημέρες χερσαία εισβολή στη Γάζα προκειμένου το Ισραήλ να εξαλείψει τη Χαμάς.

«Πρέπει να καθαρίσουμε τους στάβλους. Όπως πρόσφατα μπήκαμε στην Τζενίν, έτσι πρέπει να πάμε και στην πόλη της Γάζας», είχε πει ο Lieberman.

Ζήτησε επίσης ουσιαστικά από την κυβέρνηση να δολοφονήσει τους ηγέτες της Χαμάς στο εξωτερικό, λέγοντας ότι πρέπει να «κυνηγήσει» την ηγεσία της οργάνωσης όπου κι αν βρίσκονται.

20:34 Ντοκουμέντα στο MEGA από το τείχος της Γάζας

Το συνεργείο του MEGA κατάφερε να φτάσει στο «σημείο – μηδέν», μόλις 300 – 400 μέτρα μακριά από το τείχος της Γάζας, εκεί όπου πλέον αναπτύσσεται όλη η στρατιωτική δύναμη του Ισραήλ.

Ο Μαρίνος Αλειφέρης με τον εικονολήπτη Άγγελο Μισιρλή, βρέθηκαν στο σημείο του τείχους απ’ όπου ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο η επιδρομή της Χαμάς στα ισραηλινά εδάφη και κατέγραψε συγκλονιστικές εικόνες με δεκάδες σορούς ανδρών της ισλαμικής οργάνωσης, πυρομαχικά και βαρύ οπλισμό, διάσπαρτα στην περιοχή στην οποία πλέον έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις των ισραηλινών.

20:26 Πάνω από 126 είναι οι αιχμάλωτοι της Χαμάς, λέει εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι τουλάχιστον 279 ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς

Ο Χαγκάρι πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 126 Ισραηλινοί έχουν απαχθεί από τη Χαμάς.

20:20 ΟΗΕ: «Σε αβίωτη εκτυλίσσεται η κατάσταση στη Γάζα»

Η ήδη κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση στην Γάζα εξελίσσεται γρήγορα σε αβίωτη, δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο Μάρτιν Γκρίφιθς, επικεφαλής του προγράμματος ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών.

Στην Γάζα δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, νερό ή καύσιμα και τα τρόφιμα αρχίζουν να εξαντλούνται επικίνδυνα, αναφέρει ο αξιωματούχος του ΟΗΕ απευθύνοντας έκκληση προς όλες τις χώρες που διαθέτουν επιρροή να διασφαλίσουν την τήρηση των κανόνων του πολέμου και να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση.

Οι ενέργειες και η ρητορική της Χαμάς και του Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες είναι «εξαιρετικά ανησυχητική, απαράδεκτη», δηλώνει. Οι άμαχοι και οι μη στρατιωτικές υποδομές πρέπει να προστατευθούν».

Στην Γάζα, οικογένειες βομβαρδίσθηκαν κατευθυνόμενες προς νότον μέσα από μποτιλιαρισμένους, κατεστραμμένους δρόμους, έπειτα από την διαταγή εκκένωσης του Ισραήλ που άφησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να αναζητούν ασφάλεια, αλλά χωρίς να έχουν πού να πάνε», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Πρέπει να επιτραπεί στους αμάχους να φύγουν προς ασφαλείς περιοχές. Και ανεξαρτήτως αν θα φύγουν ή θα μείνουν, πρέπει να υπάρχει διαρκές μέλημα για την προστασία τους».

20:16 «Το Ισραήλ δεν έλαβε συγκεκριμένη ειδοποίηση για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου»

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του ισραηλινού πρωθυπουργού Ζάχι Χανέγκμπι δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έλαβε συγκεκριμένη ειδοποίηση από την Αίγυπτο ή από οπουδήποτε αλλού για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από την Χαμάς με ορμητήριο την Γάζα.

Ο αρχηγός των ισραηλινών υπηρεσιών εσωτερικής ασφαλείας Σιν Μπετ εκλήθη για έκτακτη ενημέρωση στις 04.00, δυόμισι ώρες πριν από την έναρξη της επίθεσης, σχετικά με νέα στοιχεία των υπηρεσιών Πληροφοριών, αλλά αυτές δεν δικαιολογούσαν κινητοποίηση, δήλωσε ο Ζάχι Χανέγκμπι στους δημοσιογράφους.

20:07 Έφεδρος του ισραηλινού στρατού καλεί σε εθνοκάθαρση Παλαιστινίων – «Σκοτώσετε μητέρες και παιδιά»

«Κάθε Εβραίος πρέπει να πάρει όπλο και να τους σκοτώσει», λέει ο γηραιότερος ισραηλινός που κλήθηκε ως έφεδρος από τον ισραηλινό στρατό και έχει αναλάβει ρόλο εμψυχωτή. Ο ίδιος καλεί ανοιχτά σε εθνοκάθαρση σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media λέγοντας μεταξύ άλλων «αυτά τα κτήνη δεν μπορούν να ζουν πλέον».

«Εάν έχετε κάποιον Άραβα γείτονα, μην περιμένετε, πηγαίνετε σπίτι του και πυροβολήστε τους», είπε χαρακτηριστικά.

“These animals can no longer live.” Ezra Yachin, a 95-year-old Israeli army reservist, is seen inciting “every Jew with a weapon” to kill Palestinians and “erase the memory of them” pic.twitter.com/LUQs0XoR5U — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 13, 2023

20:01 Ο Λίβανος θα υποβάλει επίσημη καταγγελία στον ΟΗΕ για τη δολοφονία δημοσιογράφου

Ο Λίβανος θα υποβάλει επίσημη καταγγελία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη «σκόπιμη δολοφονία», όπως λέει, από το Ισραήλ του δημοσιογράφου του Reuters Issam Abdallah, ο οποίος είναι επίσης πολίτης του Λιβάνου.

Ο Abdallah σκοτώθηκε στο νότιο Λίβανο την Παρασκευή, όταν πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από την κατεύθυνση του Ισραήλ έπληξαν μια ομάδα δημοσιογράφων, δήλωσαν μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε το Reuters.

Έξι άλλοι δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων από το Reuters, το Al Jazeera και το Agency France-Presse, τραυματίστηκαν.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε αργότερα ότι ο στρατός «λυπάται βαθύτατα για το περιστατικό» και ότι «το ερευνά ενεργά».

19:57 Ισραηλινός στρατός: Θα μπούμε στην καρδιά της Γάζας

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εκτίμησε ότι θα χρειαστεί χερσαία εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία θα πρέπει να φτάσει στην καρδιά της Γάζας για να εξολοθρεύσει τους μαχητές της Χαμάς.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι οι επιχειρησιακές εκτιμήσεις γύρω από την επίθεση δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί, αλλά ο ισραηλινός στρατός είναι σε ετοιμότητα για μια συντονισμένη επιχείρηση που θα περιλαμβάνει επίθεση από αέρος, θαλάσσης και ξηράς.

19:45 Η Ε.Ε. θα τριπλασιάσει την ανθρωπιστική βοήθειά της για τους αμάχους στη Γάζα και στην ευρύτερη περιοχή

Η Ε.Ε. θα τριπλασιάσει την ανθρωπιστική βοήθειά της για ευάλωτους αμάχους στη Γάζα και στην ευρύτερη περιοχή, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Θα διπλασιάσουμε τις προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η υποστήριξη φτάνει σε όσους τη χρειάζονται» αναφέρει, μετά τη συνομιλία που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

19:30 Γερμανία: Σημαδεύουν εξώπορτες Εβραίων με το Αστέρι του Δαβίδ

Σε διάφορες περιοχές του Βερολίνου άγνωστοι σημαδεύουν με γκράφιτι σπίτια και εξώπορτες Εβραίων με το Αστέρι του Δαβίδ. Τα περιστατικά εντάθηκαν την Παρασκευή, όπως είπε ένας εκπρόσωπος της Γερμανικής αστυνομίας στην Tagesspiegel.

Η εκπρόσωπος του Γερμανοισραηλινού επιμελητηρίου Άννα Σταροσέλσκι τόνισε στο Χ (πρώην Twitter) πως «ιδιωτικές κατοικίες στις οποίες ζουν Εβραίοι σημαδεύτηκαν με το αστέρι του Δαβίδ», παραθέτοντας σχετικές φωτογραφίες.

Berichte aus der jüdischen Community in Berlin. Gestern wurden private Wohnhäuser, in denen Jüdinnen/ Juden leben, mit Davidsternen markiert. pic.twitter.com/ZeL4Uw93sC — Anna Staroselski (@AStaroselski) October 14, 2023

19:20 Ισραήλ: Γιατί η αρμάδα των ΗΠΑ μεγαλώνει συνεχώς – Η εξήγηση απόστρατου ναύαρχου

Ο ναύαρχος εν αποστρατεία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Τζέιμς Σταυρίδης, ανέλυσε τις δυνατότητες των δυνάμεων των ΗΠΑ που ενισχύονται συνεχώς ανοικτά του Ισραήλ και τον σκοπό τους.

19:09 Επίθεση από θάλασσα, αέρα και ξηρά προετοιμάζει το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι προετοιμάζεται για μια εκτεταμένη εκστρατεία στη Γάζα και «την εφαρμογή ενός ευρέος φάσματος επιθετικών σχεδίων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη επίθεση από αέρος, θαλάσσης και ξηράς».

«Τα τάγματα και οι στρατιώτες του ισραηλινού στρατού έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα και είναι έτοιμοι να αυξήσουν την ετοιμότητα για τα επόμενα στάδια του πολέμου, με έμφαση σε μια σημαντική χερσαία επιχείρηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

19:02 Ιράν: Το Ισραήλ να σταματήσει τα εγκλήματα πολέμου πριν να είναι αργά

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν Hossein Amir-Abdollahian συναντήθηκε με ηγέτες της Χεσμπολάχ στο Λίβανο, έκανε λόγο για κίνδυνο γενικευμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή εάν η Χεζμπολάχ συμμετάσχει στη μάχη, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ μπορεί να υποστεί «έναν τεράστιο σεισμό».

«Γνωρίζω για τα σενάρια που έχει θέσει σε εφαρμογή η Χεζμπολάχ. Κάθε βήμα που θα κάνει η αντίσταση [Χεζμπολάχ] θα προκαλέσει τεράστιο σεισμό στη σιωνιστική οντότητα», είπε.

«Θέλω να προειδοποιήσω τους εγκληματίες πολέμου και όσους υποστηρίζουν αυτή την οντότητα πριν να είναι πολύ αργά για να σταματήσουν τα εγκλήματα κατά των αμάχων στη Γάζα, γιατί μπορεί να είναι πολύ αργά σε λίγες ώρες».

18:57 Επικεφαλής Χαμάς: Το Ισραήλ υπέστη στρατηγική ήττα και για αυτό σφάζει τον λαό μας

«Ο εχθρός διαπράττει εγκλήματα και σφάζει τον λαό μας επειδή δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τους μαχητές της Χαμάς», είπε ακόμα ο επικεφαλής της οργάνωσης, Ισμαήλ Χανίγιε.

«Αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες της στρατηγικής ήττας του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου», ανέφερε ακόμα.

18:52 «Σκοτώνονται δύο Παλαιστίνιοι κάθε 10 λεπτά» – Ο αιματηρός απολογισμός στη Λωρίδα της Γάζας

Οι ισραηλινές επιδρομές κατά την όγδοη ημέρα των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών στη Γάζα έχουν σκοτώσει κατά μέσο όρο πάνω από δύο Παλαιστίνιους κάθε 10 λεπτά, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Euro-Med Human Rights Monitor.

Το Σάββατο εξελίσσεται στην πιο θανατηφόρα ημέρα από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τους βομβαρδισμούς. Σήμερα έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον 310 άνθρωποι. Δεκάδες άλλοι σκοτώθηκαν από τότε που ανακοινώθηκε ο απολογισμός αυτός από το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Κατά μέσο όρο, τουλάχιστον 273 Παλαιστίνιοι σκοτώνονται κάθε μέρα από τις 7 Οκτωβρίου. Η ένταση των ισραηλινών βομβαρδισμών φαίνεται να αυξάνεται κάθε μέρα, με τον ημερήσιο αριθμό των νεκρών να αυξάνεται μαζί της.

Τουλάχιστον 724 παιδιά και 458 γυναίκες είναι ανάμεσα στους 2.215 νεκρούς που έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής.

18:44 Επικεφαλής της Χαμάς: Οι Παλαιστίνιοι δεν θα εγκαταλείψουν τη γη τους

Σε τηλεοπτικές του δηλώσεις ο επικεφαλής της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο εχθρός μας το κάνει αυτό μαζί με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες», είπε.

«Οι κάτοικοι της Γάζας παραμένουν στη γη τους. Δεν θα φύγουν», πρόσθεσε.

«Χαιρετίζω τον λαό της Γάζας που αντιμετωπίζει τη βάρβαρη μηχανή της σιωνιστικής μηχανής. Είναι αφοσιωμένοι στα χώματά τους».

«Η Χαμάς είναι ένα κίνημα ελευθερίας που τηρεί τις ηθικές αρχές του πολέμου και η οργάνωση ήταν πάντα πρόθυμη να μην στοχεύει αμάχους, παρά τα όσα κάνει το σιωνιστικό καθεστώς», ανέφερε ακόμα.

18:42 Σολτς: Σημαντικό να αποφευχθεί η επέμβαση της Χεσμπολάχ

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της οποίας επανέλαβε ότι η χώρα του «στέκεται σταθερά στο πλευρό του Ισραήλ», σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Οι δύο συμφώνησαν επίσης ότι είναι σημαντικό να αποφευχθεί ένας ευρύτερος πόλεμος στην περιοχή καθώς και η παρέμβαση της Χεζμπολάχ στη σύγκρουση, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

18:30 Μηνύματα σε ομάδα στο WhatsApp αποκαλύπτει τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι στο Ισραήλ

Έχει περάσει μια εβδομάδα από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Το BBC είδε τα μηνύματα που αντάλλασσαν γυναίκες που μετείχαν σε ομάδα για μαμάδες στο WhatsApp καθώς κρύβονταν από την επίθεση.

18:27 Δύο νεκροί στο Λίβανο από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δύο ηλικιωμένοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό του Kfar Chouba στο νότιο Λίβανο

18:23 Απροσπέλαστο το πέρασμα της Ράφα και για πολίτες της Δύσης

Ο Παλαιστίνιος δημιουργός περιεχομένου, Mohamed Aborjelaa, βρίσκεται στο πέρασμα της Ράφα που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με το Ισραήλ. Ο ίδιος αναφέρει ότι περίπου 500 άτομα με ξένα διαβατήρια προσπαθούν να περάσουν χωρίς επιτυχία.

«Το ίδιο το συνοριακό πέρασμα δεν είναι ασφαλές, υπάρχουν βομβαρδισμοί και δεν υπάρχει καταφύγιο. Οι άνθρωποι έλαβαν μηνύματα που τους έλεγαν να βρίσκονται εκεί από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι τοπική ώρα, αλλά σε καμία στιγμή κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος η διάβαση δεν ήταν ανοιχτή» δήλωσε στο BBC.

Οι εθνικότητες αυτών που προσπαθούν να περάσουν περιλάμβαναν Αμερικανούς, Βρετανούς, Γάλλους, Κινέζους, Ελβετούς και Σουηδούς κατόχους διαβατηρίων. Η συντριπτική πλειονότητα είχαν και δεύτερη υπηκοότητα εκτός από την παλαιστινιακή.

«Ορισμένοι από αυτούς βρίσκονται σε επαφή με τις πρεσβείες τους, οι οποίες τους είπαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αλλά κάποιοι από αυτούς δεν έχουν σπίτια για να επιστρέψουν. Είναι αδύνατον», αναφέρει.

Νωρίτερα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Κάιρο δεν προτίθεται να κάνει εξαιρέσεις και να επιτρέψει τη διέλευση σε πολίτες τρίτων χωρών.

18:15 ΤΑΖ: Το Παλαιστινιακό χρειάζεται πολιτική λύση

Το σημαντικό κατά τη γερμανική taz είναι «η κατανόηση των σημερινών συνθηκών, προκειμένου να δημιουργηθούν άλλες συνθήκες […] οι οποίες δεν θα προκαλούν θάνατο και στις δύο πλευρές. Και ασφάλεια θα μπορεί ουσιαστικά να υπάρξει, μόνο όταν τα παιδιά των Παλαιστινίων, τα οποία σήμερα ανασύρονται από τα ερείπια των σπιτιών τους στη Γάζα, θα έχουν αποκτήσει πραγματική προοπτική».

18:11 Τελευταία προειδοποίηση για εκκένωση των νοσοκομείων στη Γάζα – Φύγετε ή θα βομβαρδίσουμε

Παλαιστίνιος γιατρός δήλωσε στο Middle East Eye ότι ο ισραηλινός στρατός τους έδωσε μια τελευταία προειδοποίηση να εγκαταλείψουν τα νοσοκομεία στη βόρεια Γάζα πριν αρχίσουν να τα βομβαρδίζουν.

O Sohaib al-Hems ανέφερε ότι το προσωπικό του νοσοκομείου Al Awda στην Jabalia και του νοσοκομείου Γενικών Υπηρεσιών στην πόλη της Γάζας αρνούνται να φύγουν.

«Θα πεθάνουμε στα νοσοκομεία», δήλωσε ο Hems. «Περισσότερα από 27 ασθενοφόρα έχουν στοχοποιηθεί μόλις τώρα και δεκάδες υγειονομικοί έχουν σκοτωθεί.

18:07 Σειρήνες ήχησαν ξανά στο νότιο Ισραήλ

18:00 Όχι της Αιγύπτου στη διέλευση Αμερικανών πολιτών από τη Γάζα

Οι αιγυπτιακές αρχές δεν θα επιτρέψουν στους υπηκόους των ΗΠΑ και σε πολίτες άλλων χωρών να εισέλθουν στην Αίγυπτο μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα το Σάββατο, επιμένοντας ότι το πέρασμα πρέπει επίσης να διευκολύνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, σύμφωνα με το Alqahera News, ένα τοπικό αιγυπτιακό ειδησεογραφικό κανάλι.

«Οι αιγυπτιακές αρχές απέρριψαν την ιδέα να χρησιμοποιείται το πέρασμα της Ράφα μόνο για τους ξένους (σσ όχι για Παλαιστίνιους). Πρόσθεσαν ότι «η αιγυπτιακή θέση είναι σαφής» και ότι απαιτεί τη διευκόλυνση της εισόδου και της διέλευσης της βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε το Alqahera News, επικαλούμενο αιγυπτιακές πηγές.

Το Alqahera News ανήκει στην αιγυπτιακή United Media Services που συνδέεται με την κυβέρνηση.

Η πληροφορία αυτή έρχεται μετά την αποστολή οδηγιών από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ προς τους Παλαιστίνιο-Αμερικανούς στη Γάζα, σύμφωνα με τις οποίες το συνοριακό πέρασμα της Ράφα «μπορεί να είναι ανοιχτό» το απόγευμα του Σαββάτου.

17:51 Νετανιάχου σε ισραηλινούς στρατιώτες: Είστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο;

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφτηκε μονάδα πεζικού έξω από τη Λωρίδα της Γάζας το Σάββατο «Είστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο; Το επόμενο στάδιο έρχεται».

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

BREAKING🚨: Netanyahu visits Israeli soldiers near the border with Gaza, asks if they are ‘ready for the next stage’.

pic.twitter.com/On66I8NHgd — Officer Lew (@officer_Lew) October 14, 2023