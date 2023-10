Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Το Τελ Αβίβ χρησιμοποιεί βόμβες λευκού φωσφόρου, θέτει σε κίνδυνο αμάχους, λέει το HRW

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) καταγγέλλει ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί βόμβες λευκού φωσφόρου στη Γάζα, βάζοντας σε κίνδυνο αμάχους.

Υπενθυμίζεται ότι οι βόμβες λευκού φωσφόρου απαγορεύονται διεθνώς από τη Σύμβαση της Γενεύης του 1980. Η Σύμβαση απαγορεύει ρητά τη χρήση τους ως όπλο.

Το HRW διεξάγει έρευνες για το συγκεκριμένο πολύ σοβαρό ζήτημα εδώ και ημέρες, ενώ η Μάχα Χουσαΐνι, ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης δικαιωμάτων είχε κάνει σχετική ανάρτηση όπου παρουσίαζε βίντεο από τη Γάζα. Η ίδια παραμένει στη Γάζα ωστόσο δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, όπως αναφέρει ανάρτησή της στο Twitter, την οποία έκανε φίλος της.

Israel is using internationally-prohibited white phosphorus in Gaza.

These munitions are an indiscriminate incendiary weapon that ignite on contact with oxygen.

In closed spaces, the toxic fumes can cause asphyxiation & permanent respiratory damagepic.twitter.com/IELyM08JYI

— Maha Hussaini (@MahaGaza) October 12, 2023