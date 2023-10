Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Αρχίζει τη Δευτέρα 16/10 η απομάκρυνση Αμερικανών υπηκόων προς την Κύπρο

Οι ΗΠΑ προσφέρουν στους Αμερικανούς, που βρίσκονται στο Ισραήλ, και στους άμεσους συγγενείς τους τη δυνατότητα να αναχωρήσουν αύριο, Δευτέρα, δια θαλάσσης από τη Χάιφα για την Κύπρο, δήλωσε εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ.

Ο εκπρόσωπος επιβεβαίωσε με τη δήλωσή του σχετική οδηγία που κυκλοφόρησε σήμερα στο Ίντερνετ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο Ριάντ με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται να εξαπολύσει χερσαία επίθεση στην ελεγχόμενη από τη Χαμάς Λωρίδα της Γάζας.

Το πρώτο σχόλιο του Μπλίνκεν ήταν ότι υπήρξε μια «πολύ παραγωγική συνάντηση», χωρίς να έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για το τι ειπώθηκε στο συγκεκριμένο τετ α τετ.

