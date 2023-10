Ισραήλ: Έληξε η νέα διορία προς τους κατοίκους της Γάζας – Αντίστροφη μέτρηση για τη χερσαία επέμβαση

Το Al Jazeera μεταδίδει στη live κάλυψή του ότι τα τανκς του Ισραήλ παίρνουν θέσεις στα σύνορα με τη Γάζα, με το Τελ Αβίβ να ετοιμάζεται να δώσει εντολή για τη χερσαία επέμβαση.

Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπά την πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας και κάλεσε τους κατοίκους στη βόρεια πλευρά του θύλακα (περίπου 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι) να φύγουν προς τα νότια το συντομότερο δυνατόν.

Η διορία που τους είχε δοθεί από το Ισραήλ για να ακολουθήσουν έναν «ασφαλή διάδρομο» έληξε σήμερα στις 13:00.

Υπενθυμίζεται ότι ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι οι κάτοικοι της βόρειας Γάζας μπορούσαν να αποχωρήσουν από διάδρομο που δημιουργήθηκε. Η σχετική ανακοίνωση:

Residents of Gaza City and northern Gaza, in the past days, we’ve urged you to relocate to the southern area for your safety. We want to inform you that the IDF will not carry out any operations along this route from 10 AM to 1 PM. During this window, please take the opportunity… pic.twitter.com/JUkcGOg0yv

— Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023