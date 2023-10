Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: «Αυτοσυγκράτηση» ζητάει από το Τελ Αβίβ ο Βρετανός ΥΠΕΞ

Η Βρετανία εξακολουθεί να στηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, όμως προέτρεψε τη χώρα να δείξει αυτοσυγκράτηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της εναντίον της Χαμάς, ώστε να ελαχιστοποιήσει τα θύματα μεταξύ των αμάχων, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Κλέβερλι είπε ότι στις συζητήσεις του με μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης έθεσε το θέμα αυτό.

«Αυτοσυγκράτηση, πειθαρχεία, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων που θέλω να δω», είπε στο Sky News ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας. «Φυσικά, σεβόμαστε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Είπαμε, κάντε ό,τι μπορείτε για να ελαχιστοποιήσετε τις απώλειες μεταξύ των αμάχων. Κάντε ό,τι μπορείτε για να εμποδίσετε τη Χαμάς να πάρει αυτό που θέλει, δηλαδή να κλιμακώσει την κατάσταση σε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση», πρόσθεσε.

“IDF should avoid mass casualties in any ground attack, says James Cleverly, in change of tone by British government“

