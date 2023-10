Ισραήλ: Παιδάκι πήγε να αγοράσει ψωμί με τους φίλους του και από τύχη γλίτωσε την βόμβα

Ο πρέσβης και επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής στην Μεγάλη Βρετανία Χουσάμ Ζομλότ και πρώην επικεφαλής της PLO στις ΗΠΑ ανήρτησε ένα σοκαριστικό βίντεο με τον ανιψιό του.

Από τύχη σώθηκε το 8χρονο παιδάκι που πήγαινε σε ένα κατάστημα να πάρει λίγο ψωμί για την οικογένειά του με τους φίλους του. Σύμφωνα με τον Παλαιστίνιο διπλωμάτη, μόλις λίγα δευτερόλεπτα έκαναν την διαφορά από την ζωή ή τον θάνατο.

«Λίγα δευτερόλεπτα έσωσαν τον ανιψιό μου Αμάρ, 8 ετών, από το να σκοτωθεί σήμερα. Μια ισραηλινή βόμβα χτύπησε ένα κτίριο κατοικιών που περιελάμβανε ένα κατάστημα στην Νότια Γάζα, όπου πήγαινε να αγοράσει ψωμί μαζί με άλλα παιδιά που έχουν εκτοπιστεί με την βία από τον Βορρά για την “ασφάλειά τους”.

Αυτό είναι το είδος των εγκλημάτων πολέμου που οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία επιτρέπουν με την ξεκάθαρη “στήριξή” τους προς το Ισραήλ. Ασυνείδητη, ανήθικη και παράνομη.



Οι άνθρωποί μας δεν θα επιτρέψουν μια δεύτερη Νάκμπα. Η Μεγάλη Βρετανία και η διεθνής κοινότητα πρέπει να διασφαλίσουν την προστασία των Παλαιστινίων πολιτών, από την στιγμή που η δύναμη κατοχής σκοπεύει να διαπράξει περισσότερες μαζικές δολοφονίες και καταστροφή. Αρκετά!»

A few seconds saved my nephew Ammar, 8, from being killed today. An Israeli bomb struck a residential building that contained a shop in south of #Gaza, where he was going to buy bread along with other children who had been forcibly displaced from the north for their “safety”.… pic.twitter.com/8aH8fkkcJx

