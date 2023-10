Λωρίδα της Γάζας: Δημοσιογράφος συγκλονίζει περιγράφοντας τον ξεριζωμό μετά την εντολή του Ισραήλ

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς έχει δημιουργήσει απίστευτο ανθρώπινο πόνο για τους απλούς κατοίκους στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίοι εδώ και μία εβδομάδα ζουν υπό τον φόβο των συνεχών βομβαρδισμών του ισραηλινού στρατού, αλλά και χωρίς πρόσβαση σε ρεύμα, φαγητό και νερό.

Μέσα σε αυτό το δυστοπικό τοπίο ξετυλίγονται ανθρώπινες ιστορίες και δράμα μέσα σε μία τεράστια ανθρωπιστική κρίση στην ήδη πολύπαθη Γάζα, την οποία ήρθε να εντείνει το «τελεσίγραφο» του ισραηλινού στρατού στους αμάχους της Βόρειας Γάζας και της πόλης της Γάζας, να εκκενώσουν προς το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, κάτι που έκανε ένα εκατομμύριο ανθρώπους να φύγουν άρον άρον.

Τον τρόπο με τον οποίο βίωσε το «τελεσίγραφο» του Ισραήλ για εκκένωση των δύο περιοχών στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας ενόψει της χερσαίας εισβολής του στρατού, περιέγραψε η Ασίλ Μουσά μία 25χρονη ανεξάρτητη δημοσιογράφος.

Η Ασίλ Μουσά που μεταξύ άλλων εργάζεται και στο Middle East Eye ζει στο Ταλ αλ-Χάουα και περιέγραψε πώς βίωσε τον βίαιο ξεριζωμό της μαζί με άλλο ένα εκατομμύριο πολίτες, καθώς και τις πρώτες δραματικές ώρες χωρίς ενημέρωση, αφού δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και σύνδεση στο ίντερνετ.

Μάλιστα περιέγραψε το πώς μετακινούνταν οι άνθρωποι κατά δεκάδες, ακόμα και μπαίνοντας επτά άτομα σε ένα αυτοκίνητο, σημειώνοντας πως πουθενά στη Λωρίδα της Γάζας δεν υπάρχει ασφάλεια.

Επίσης, εξιστόρησε τον ανθρώπινο πόνο κι άλλων Παλαιστίνιων, όπως μίας οικογένειας που είχε χτίσει ξανά το σπίτι της, το οποίο είχε καταστραφεί μετά την επέμβαση του Ισραήλ το 2008 και 15 χρόνια μετά είδε την ιστορία να επαναλαμβάνεται.

I’ve lost touch with many friends who lived in the western #Gaza region. We’ve all dispersed to different areas in the south. One friend is in Rafah on the Egyptian border, another in Khan Yunis. We’re scattered, unsure if we’ll ever reunite.https://t.co/3IhsLJEpcP

— Aseel Mousa (@AseelBM97) October 14, 2023