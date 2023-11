Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Στο στόχαστρο κατηγοριών τέσσερις δημοσιογράφοι για συγκάλυψη της σφαγής της Χάμας

Λίγη ώρα μετά την καταγγελία ότι το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters γνώριζε για την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς, την 7η Οκτωβρίου, η οποία κατέληξε σε μια μαζική σφαγή τουλάχιστον 1.400 αμάχων, σήμερα έρχεται στο φως φωτογραφία ενός ρεπόρτερ, που συνεργάζεται με το CNN, αγκαλιά με τον ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Yahya Sinwar.

Η αποκάλυψη έγινε από την μη κυβερνητική οργάνωση Honest Reporting, η οποία παρακολουθεί τα μέσα ενημέρωσης που μεροληπτούν εναντίον του Ισραήλ.

Η σχετική ανάρτηση της ΜΚΟ, δείχνει τον δημοσιογράφο Hassan Eslaiah, ο οποίος συνεργάζεται τόσο με το CNN όσο και με το Associated Press, αγκαλιά με το No2 της Χαμάς και εγκέφαλο της επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου που συγκλόνισε τον κόσμο.

Ο Eslaiah φέρεται να είναι ένας πολύ στενός συνεργάτης του Sinwar.

In the hours following our expose, new material is still coming to light concerning Gazan freelance journalist Hassan Eslaiah whom both AP & CNN used on Oct. 7.

Here he is pictured with Hamas leader and mastermind of the Oct. 7 massacre, Yahya Sinwar. https://t.co/S9pXeIGaFq pic.twitter.com/RmEZU5RsM8

— HonestReporting (@HonestReporting) November 8, 2023