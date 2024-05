Εκατοντάδες αστυνομικοί με κράνη εισέβαλαν σε μια κεντρική πλατεία του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες νωρίς το πρωί της Πέμπτης (2/5) προκειμένου να διαλύσουν φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση που δέχθηκε επίθεση την προηγούμενη νύχτα από υποστηρικτές του Ισραήλ.

Οι παραπάνω σκηνές έρχονται λίγες ώρες μετά την εισβολή της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης σε κτίριο που είχαν καταλάβει αντιπολεμικοί διαδηλωτές στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια το βράδυ της Τρίτης, συλλαμβάνοντας πάνω από 300 διαδηλωτές.

Ξεκινώντας από τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/5) αστυνομικές δυνάμεις άρχισαν να εισέρχονται στην πανεπιστημιούπολη του UCLA δίπλα σε ένα συγκρότημα σκηνών που είχαν καταληφθεί από πλήθος διαδηλωτών, όπως έδειξαν τα ζωντανά πλάνα από τη σκηνή.

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός KABC-TV υπολόγισε ότι 300 έως 500 είχαν ταμπουρωθεί μέσα στον καταυλισμό, ενώ περίπου 2.000 ακόμη είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα οδοφράγματα σε ένδειξη συμπαράστασης, όπως μεταδίδει το Reuters.

Οι διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους κρατούσαν αυτοσχέδιες ασπίδες και ομπρέλες, προσπάθησαν να εμποδίσουν την προέλαση των αστυνομικών με τον απόλυτο αριθμό τους, ενώ φώναζαν «σπρώξτε τους πίσω» και αναβόσβηναν φωτεινά φώτα στα μάτια των αστυνομικών.

Κάποιοι από τους ακτιβιστές στην πανεπιστημιούπολη του UCLA εθεάθησαν να φορούν κράνη, γυαλιά και μάσκες αναπνευστήρα εν αναμονή της επιδρομής, μια μέρα αφότου το πανεπιστήμιο κήρυξε τον καταυλισμό παράνομο, ενώ άλλοι φώναζαν «δεν φεύγουμε».

Φορούσαν κράνη και μαντίλες και συζητούσαν τους καλύτερους τρόπους για να χειριστούν το σπρέι πιπεριού ή τα δακρυγόνα, ενώ κάποιος τραγουδούσε από ένα μεγάφωνο.

Λίγες ώρες νωρίτερα εικόνες του Associated Press κατέγραψαν αστυνομικές δυνάμεις να μετακινούνται εντός της πανεπιστημιούπολης.

Η αστυνομία έχει προειδοποιήσει τους διαδηλωτές με ένα μεγάφωνο να απομακρυνθούν από την περιοχή διαφορετικά θα συλληφθούν.

Τα μαθήματα στο UCLA ακυρώθηκαν την Τετάρτη μετά τη βίαιη σύγκρουση που συνέβη αργά το βράδυ της Τρίτης και τα ξημερώματα της Τετάρτης, μεταξύ των φοιτητών που συμμετέχουν στις φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις και μιας ομάδας που με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους επιτέθηκαν στην κατασκήνωση με ξύλα και κοντάρια.

Police repeat dispersal order, declare unlawful assembly.

Police message warns protestors they face arrest and are subject to less lethal munitions for staying in the area. 2am pic.twitter.com/nywwQVSbeh

— Sergio Olmos (@MrOlmos) May 2, 2024