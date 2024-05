Οι γονείς στο Κολοράντο είναι εξοργισμένοι και φοβισμένοι καθώς ένας τρανσέξουαλ άνδρας φέρεται να προσπάθησε να απαγάγει έναν μαθητή δημοτικού σχολείου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, αφού κατάφερε να μπει στην ιδιοκτησία χωρίς πρόβλημα.

Το βίντεο παρακολούθησης δείχνει τη στιγμή που ο 33χρονος Solomon Galligan, ο οποίος είναι σεξουαλικός παραβάτης, προσπαθεί να απαγάγει ένα μικρό αγόρι κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στο δημοτικό του σχολείο.

Ο Solomon Galligan καταγράφηκε από την κάμερα να μπαίνει σε ένα γήπεδο του δημοτικού σχολείου Black Forest Hills στην Ορόρα του Κολοράντο γύρω στις 14:20 στις 22 Απριλίου.

Στη συνέχεια, φαίνεται να κυνηγά προσπαθώντας να πιάσει ένα παιδί με την κουβέρτα που κρατούσε ενώ όταν αυτό ξέφυγε, προσπάθησε να πιάσει ένα άλλο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα παιδιά άρχισαν να τρέχουν και να φωνάζουν «άγνωστος κίνδυνος» όταν αντιλήφθηκαν τις κακές προθέσεις του άνδρα.

NEW: Transgender s*x offender attempts to kidnap a young boy during recess at his elementary school

Solomon Galligan, 33, was caught on camera entering Black Forest Hills Elementary School in Aurora, Colorado, around 2;20 pm on April 22, according to Aurora Police

Parents saw… pic.twitter.com/BSr3muUuVI

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) May 1, 2024