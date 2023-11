Τα αντίποινα του Ισραήλ στη Συρία μετά το πλήγμα με drone στην Εϊλάτ

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σε αντίποινα για πλήγμα με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα-καμικάζι σε σχολείο στην Εϊλάτ (νότια), που κατ’ αυτόν προήλθε από τη Συρία, έπληξε «την οργάνωση που το διεξήγαγε» στο συριακό έδαφος, αφήνοντας να εννοηθεί πως επρόκειτο για τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, αλλά χωρίς να αναφερθεί σ’ αυτή ονομαστικά.

«Σε αντίδραση στο UAV από τη Συρία που έπληξε σχολείο στην Εϊλάτ», οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «έπληξαν την οργάνωση που διεξήγαγε την επίθεση πριν από λίγο», ανέφεραν μέσω X (του πρώην Twitter), χωρίς να αναφέρουν το όνομά της. Πρόσθεσαν πως καθιστούν «το συριακό καθεστώς υπεύθυνο για κάθε τρομοκρατική ενέργεια προερχόμενη από το έδαφός του».

Τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε χθες Πέμπτη σχολείο στην λουτρόπολη Εϊλάτ, στην Ερυθρά Θάλασσα, στο νότιο Ισραήλ, χωρίς να υπάρξουν θύματα, γνωστοποίησε νωρίτερα ο Τσαχάλ.

Ακόμη, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως «συνεχίζει τις επιχειρήσεις» για να καταστρέψει «υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο». Μαχητικά αεροσκάφη «έπληξαν θέσεις της Χεζμπολάχ στο λιβανέζικο έδαφος σε αντίδραση σε πυρά προς το Ισραήλ».

Εξάλλου το βράδυ ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως αναχαίτισε πύραυλο πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα με το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Arrow 3. Μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τη Χαμάς, ο στρατός του Ισραήλ εμπλέκεται σε πρακτικά καθημερινές εχθροπραξίες με τον στρατιωτικό βραχίονα της Χεζμπολάχ στα βόρεια σύνορα της χώρας.

A suicidal drone full of explosives hit a school in the city of Eilat, did you know? Have you seen anything about it? No, because it doesn’t serve your narrative pic.twitter.com/yzEBRSseKx

— Deanik_k ✨ (@Deanik_k) November 9, 2023