Ισραήλ: Drone έπεσε σε σχολείο της Εϊλάτ, λέει ο ισραηλινός στρατός

Τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπεσε χθες Πέμπτη σε σχολείο (φωτογραφία, επάνω) στην λουτρόπολη Εϊλάτ, στην Ερυθρά Θάλασσα, στο νότιο Ισραήλ, χωρίς να υπάρξουν θύματα, γνωστοποίησε ο ισραηλινός στρατός.

«Ενα UAV έπληξε πολιτικό κτίριο στην πόλη Εϊλάτ», ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ μέσω X. «Η ταυτότητα του UAV και οι περιστάσεις του συμβάντος τελούν υπό εξέταση», πρόσθεσε.

«Μέσα στο σχολείο βρισκόταν κόσμος τη στιγμή της έκρηξης»

A UAV hit a civilian building in the city of Eilat, in southern Israel. The identity of the UAV and the details of the incident are under review. — Israel Defense Forces (@IDF) November 9, 2023

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Τσαχάλ επιτόπου, το κτίριο ήταν σχολείο και μέσα σ’ αυτό βρισκόταν κόσμος τη στιγμή της έκρηξης. Προκλήθηκαν μόνο ζημιές. Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών προσέφεραν ψυχολογική υποστήριξη σε επτά ανθρώπους σε κατάσταση σοκ.

Το drone έπεσε σε πρωτοβάθμιο σχολείο της Εϊλάτ, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου. Η παραθαλάσσια πόλη φιλοξενεί το τρέχον διάστημα δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που εκτοπίστηκαν από το βόρειο Ισραήλ, που γειτονεύει με τον Λίβανο, και από το νότιο Ισραήλ, την περιοχή που γειτονεύει με τη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζει να μαίνεται ο πόλεμος με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Israel: Eilat was hit by an unknown UAV. There were no air raid warnings in the city. The school was hit, no injuries were reported. pic.twitter.com/ix8TOyqa0W — I’m No Angel (@HappyCamper2626) November 9, 2023

Η περιοχή του σχολείου αποκλείστηκε από δεκάδες αστυνομικούς και στρατιωτικούς.

Αναχαίτισε πύραυλο

Χθες βράδυ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως αναχαίτισε πύραυλο πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα με το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Arrow.

Κατόπιν, πρόσθεσε πως αναχαίτισε «ύποπτο» ιπτάμενο αντικείμενο στο νότιο Ισραήλ με συστοιχία Patriot, διευκρινίζοντας πως δεν εισήλθε στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Από τη δική τους πλευρά, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν πως εκτόξευσαν χθες Πέμπτη «ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων εναντίον διαφόρων νευραλγικών στόχων» στην περιοχή της Εϊλάτ, με δελτίο Τύπου που υπέγραψε ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού βραχίονά τους Γιαχία Σάρι.

A suicidal drone full of explosives hit a school in the city of Eilat, did you know? Have you seen anything about it? No, because it doesn’t serve your narrative pic.twitter.com/yzEBRSseKx — Deanik_k ✨ (@Deanik_k) November 9, 2023

«Η επιχείρηση πέτυχε, προκαλώντας ζημιές στους καθορισμένους στόχους, παρά τη σιωπή του εχθρού», πάντα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Χούθι.

Επιθέσεις με drones

Τις τελευταίες εβδομάδες, το υεμενίτικο ένοπλο κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επιθέσεις με drones εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.

Houthi Suicide drone fired from Yemen believed source of explosion that hit school in Eilat, Israel It is unknown how Saudi, Israel and the armada of U.S. naval assets did not intercept the drone.pic.twitter.com/W0zUlkHSMEpic.twitter.com/WuJQIHRW1p pic.twitter.com/sgW9LHi38G — Alexander Higgins (@alexhiggins732) November 9, 2023

Η πιο πρόσφατη ανακοίνωσή του έγινε την 6η Νοεμβρίου. Εκείνη την ημέρα, ο ισραηλινός στρατός είχε αναφέρει πως εντόπισε «εχθρικό» ιπτάμενο αντικείμενο στα ανοικτά της Εϊλάτ.

«Οι δυνάμεις μας θα συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους σε υποστήριξη προς τον παλαιστινιακό λαό (…) ωσότου σταματήσει η ισραηλινή επίθεση εναντίον των αδελφών μας στη Γάζα», πρόσθεσε κ. Σάρι.

🔥🔥🔥 Wing of the Yemeni drone that struck Eilat as per witnesses from the scene of explosion pic.twitter.com/vzo3J8C4VF — ميّ (@MayMelhem) November 9, 2023

Χθες, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ντανιέλ Χαγκαρί, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι η απειλή δεν προέρχεται μόνο από την Υεμένη. «Παρακολουθούμε απειλές στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων (απειλών) για την Εϊλάτ, από διάφορες τοποθεσίες», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ