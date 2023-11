Δ. Όχθη: Τουλάχιστον 18 νεκροί στη φονικότερη επιχείρηση του ισραηλινού στρατού τα τελευταία 18 χρόνια

Τουλάχιστον 18 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα σε συγκρούσεις με τον ισραηλινό στρατό σε διάφορες περιοχές της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, οι 14 από αυτούς στην Τζενίν, μια πόλη προπύργιο ενόπλων οργανώσεων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η επιδρομή στην Τζενίν είναι η φονικότερη επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων στη Δυτική Όχθη από το 2005, με βάση την καταμέτρηση των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε άλλες περιοχές: ένας στον προσφυγικό καταυλισμό της Μπαλάτα, κοντά στη Ναμπλούς, ένας στο Αλ Αμάρι, κοντά στη Ραμάλα, ένας στην Ντούρα και ένας στο Μπέιτ Φάτζαρ, κοντά στη Χεβρώνα.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ένα 15χρονο αγόρι.

Στην Τζενίν, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι ένας διασώστης της τραυματίστηκε «από σφαίρες στην πλάτη».

Update on the situation in Jenin:

Ten Palestinians killed, dozens others injured during the ongoing invasion. lsraeli occupation forces bombed a house and spread snippers across the city, shooting indiscriminately against civilians and paramedics. pic.twitter.com/QzGfIZRIuG

