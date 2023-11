Ισραηλινός στρατός: Το χτύπημα στο Αλ Σίφα ήταν από πύραυλο προερχόμενο από τη Γάζα

Αρνείται την ευθύνη ο ισραηλινός στρατός για το χτύπημα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος των IDF η επίθεση προήλθε από λάθος εκτόξευση πυραύλου προερχόμενου από τη Γάζα.

Όπως αναφέρει ο πύραυλος αυτός στόχευε τις δυνάμεις του ισραηλινού στρατού που επιχειρούν κοντά στο νοσοκομείο, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι γίνονται μάχες στο συγκεκριμένο σημείο.

Ως απόδειξη για τον ισχυρισμό του ο ισραηλινός στρατός παρουσιάζει ένα γραφικό που έφτιαξε με δικά του δεδομένα.

Earlier today, the IDF received reports of a hit on the Shifa Hospital in Gaza City. The Hamas-run media office in the Gaza Strip immediately claimed that this was a strike carried out by the IDF.

An examination of IDF operational systems indicates that a misfired projectile… pic.twitter.com/RzkR2vkKEI

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) November 10, 2023