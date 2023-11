Γάζα: Τελειώνουν τα καύσιμα σε 3 ώρες στο νοσοκομείο Al-Quds

Το νοσοκομείο Al-Quds στη Γάζα κινδυνεύει να σταματήσει να λειτουργεί μέσα στις επόμενες τρεις ώρες, καθώς τα καύσιμα και οι προμήθειες τελειώνουν, προειδοποιεί η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος (PRCS).

Η PRCS τονίζει ότι το διαφαινόμενο κλείσιμο του νοσοκομείου στην πόλη της Γάζας σημαίνει ότι οι ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας και τα μωρά στις θερμοκοιτίδες θα πεθάνουν.

Θα αφήσει επίσης 500 ασθενείς και τραυματίες χωρίς πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, προειδοποιεί η PRCS.

— PRCS (@PalestineRCS) November 10, 2023