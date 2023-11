Πόλεμος στη Γάζα: Νεκρός από βομβαρδισμό εργαζόμενος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières, MSF) ανακοίνωσε τον θάνατο εργαζομένου της στη Λωρίδα της Γάζας, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειάς του, εξαιτίας βομβαρδισμού του Ισραήλ στον καταυλισμό προσφύγων Ας Σάτι προχθές Δευτέρα 6η Νοεμβρίου.

Ο Μοχάμεντ αλ Άχελ, τεχνικός εργαστηρίου, ο οποίος εργαζόταν για την MSF για πάνω από δυο χρόνια, σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε ο καταυλισμός με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το ακίνητο όπου βρισκόταν το σπίτι του. Δεκάδες ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο πλήγμα αυτό, υπογράμμισαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα μέσω του X (πρώην Twitter).

«Σήμερα, θρηνούμε για την απώλεια ενός από τα μέλη της ομάδας μας στη Γάζα, του Μοχάμεντ Αλ Άχελ, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με πολλά μέλη της οικογένειάς του στις 6 Νοεμβρίου. Είναι σαφές ότι κανένα μέρος στη Γάζα δεν είναι ασφαλές από τους βάναυσους και αδιάκριτους βομβαρδισμούς. Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 4.000 παιδιά, έχουν ήδη σκοτωθεί στη Γάζα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας», αναφέρουν, μεταξύ άλλων, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Και προσθέτουν ότι «οι επανειλημμένες εκκλήσεις μας να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός» ήταν μάταιες, καθώς οι ενδιαφερόμενοι «κωφεύουν», όμως «επαναλαμβάνουμε ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να επιτραπεί η άφιξη επαρκών ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Today, we are mourning the loss of one of our team members in Gaza, Mohammed Al Ahel, who was killed along with several members of his family on 6 November.

Παράλληλα, η ΜΚΟ εκφράζει την ανησυχία της για όλους τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία της Γάζας.

«Σε αυτήν την τραγική στιγμή, συνεχίζουμε να ανησυχούμε σοβαρά για όλους τους συναδέλφους μας στη Γάζα, πολλοί από τους οποίους εξακολουθούν να εργάζονται σε νοσοκομεία σε όλη τη Λωρίδα. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός», τονίζουν στο Χ.

In this tragic moment, we continue to be gravely concerned for all our colleagues in Gaza, many of whom are still working in hospitals across the Strip to provide lifesaving care. We reiterate our call for an immediate and unconditional ceasefire.

