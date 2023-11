Γάζα: «Θάψαμε 179 σορούς σε ομαδικό τάφο» λέει ο διευθυντής του Αλ Σίφα

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλ Σίφα, του μεγαλύτερου της Γάζας, δήλωσε ότι 179 σοροί έχουν ενταφιαστεί σε ομαδικό τάφο εντός του κτιριακού συγκροτήματος.

«Αναγκαστήκαμε να τους θάψουμε σε ομαδικό τάφο», δήλωσε ο Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια προσθέτοντας ότι επτά πρόωρα μωρά και ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας ήταν μεταξύ αυτών που άφησαν την τελευταία τους πνοή μετά την εξάντληση των καυσίμων, αφού δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα για τις συσκευές που τους κρατούσαν στη ζωή.

Heartbreaking scenes of NICU babies being transferred to an ordinary hospital bed at Al Al Shifa Hospital in #Gaza as #Israel continues to besiege the hospital, cutting off oxygen supplies and fuel and endangering the lives of the babies. pic.twitter.com/e6Be8SAFq5

