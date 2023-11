Μακρόν: Τραυματισμένα ή άρρωστα παιδιά της Γάζας μπορούν να νοσηλευθούν στην Γαλλία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι «τραυματισμένα ή άρρωστα παιδιά της Γάζας, που έχουν ανάγκη επείγουσας περίθαλψης, μπορούν να νοσηλευθούν στην Γαλλία, αν αυτό είναι χρήσιμο και αναγκαίο», διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη να υποδεχθεί 50 ασθενείς στα νοσοκομεία της.

Σε μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, ο Εμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι η Γαλλία κινητοποιεί όλα τα μέσα που διαθέτει, κυρίως αεροπορικά, ώστε τα παιδιά αυτά να μπορούν να μεταφερθούν και να νοσηλευθούν στην Γαλλία.

Urgence pour la population de Gaza : l’aide humanitaire doit pouvoir arriver le plus rapidement et le plus sûrement possible. Pour cela, il nous faut obtenir une trêve humanitaire immédiate conduisant à un cessez-le-feu.

La France fait tout pour y parvenir.

Point de situation.…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 19, 2023