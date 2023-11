Γιατροί Χωρίς Σύνορα: «Η αποστολή χτυπήθηκε σκόπιμα» – Απομακρύνονταν 137 άτομα, μεταξύ των οποίων 65 παιδιά

Σφοδρή επίθεση δέχτηκε η αυτοκινητοπομπή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF), ενώ μετέφερε εργαζόμενους της μη κυβερνητικής οργάνωσης και μέλη των οικογενειών τους από περιοχή κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα προς τα νότια της Γάζας, με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του.

Όπως καταγγέλλουν οι MSF, η επίθεση ήταν σκόπιμη, καθώς είχαν ενημερωθεί και τα δύο μέρη της σύγκρουσης για την αποστολή.

Η αυτοκινητοπομπή αποτελούνταν από πέντε αυτοκίνητα, όλα με εμφανή σήμανση με τα διακριτικά των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, μεταξύ άλλων και στις οροφές τους. Τα οχήματα μετέφεραν 137 άτομα, μεταξύ των οποίων 65 παιδιά.

Όλοι τους «από τις 11 Νοεμβρίου ήταν εγκλωβισμένοι κάτω από πυρά λόγω των συνεχιζόμενων μαχών και από τότε οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουν επανειλημμένα κάνει έκκληση για την ασφαλή εκκένωσή τους», υπογραμμίζουν οι MSF.

«Στις 18 Νοεμβρίου 2023, ένας συγγενής μέλους του προσωπικού των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχασε τη ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε σε επίθεση εναντίον αυτοκινητοπομπής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα που προσπαθούσε να απομακρύνει 137 άτομα – μέλη του παλαιστινιακού προσωπικού των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και τις οικογένειές τους. Ήταν εγκλωβισμένοι για μια εβδομάδα στις εγκαταστάσεις των Γιατρών Χωρίς Σύνορα που βρίσκονται κοντά στο νοσοκομείο Al-Shifa στη Γάζα. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την εσκεμμένη επίθεση.

