Γάζα: Δραματικά βίντεο δημιουργούν φόβους πως τα θύματα στις επιθέσεις στα σχολεία είναι πιο κοντά στα 200

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επιβεβαίωσε το χτύπημα σε τουλάχιστον ένα από τα δύο σχολεία του χτυπήθηκαν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Αυτό στην Τζαμπαλία. Την Γκουέρνικα της Γάζας του 21ου αιώνα.

Χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο από χιλιάδες άτομα που κατέφυγαν εκεί. Ενώ ο προσφυγικός καταυλισμός της Τζαμπάλια μετρά δεκάδες νεκρούς.

Η επιβεβαίωση είναι για το σχολείο Αλ-Φαχούρα, που διευθύνεται από την υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα.

Το κτήριο ανήκει στην Υπηρεσία Αρωγής και έργω για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή με τον επικεφαλής της, Φιλίπ Λαζαρίνι, να χαρακτηρίζει τις εικόνες «τρομακτικές». Ανέφερε πως τουλάχιστον 4.000 εκτοπισμένοι είχαν καταφύγει εκεί την ώρα σημειώθηκε ο αεροπορικός βομβαρδισμός.

UPDATE: constant horrors, another @UNRWA school bombarded several times in the north of #Gaza sheltering more than 4,000 people. Dozens reported killed including children. Second time in less than 24 hours schools are not spared. ENOUGH, these horrors must stop

🚨🇮🇱🇵🇸 «More than 200 were killed in the ‘massacre’ of Al-Fakhoura School in north of the sector»

UNICEF Regional Director: ‘Scenes of massacre & death following Israeli attacks on Al-Fakhoura & Tal Al-Zaatar schools are horrific & terrifying’pic.twitter.com/UDqDFN1fDq

— Sam Parker 🇺🇲 (@SamParkerSenate) November 18, 2023