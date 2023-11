Γάζα: «Φρικιαστικά τα πλάνα μετά τον βομβαρδισμό του σχολείου» – Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Ο υπεύθυνος της Παλαιστινιακής Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNRWA) ανέφερε σήμερα ότι έλαβε «φρικιαστικές» φωτογραφίες και τηλεοπτικά πλάνα πολλών ανθρώπων που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν από την επίθεση σε σχολείο στα βόρεια της Γάζας.

«Αυτές οι επιθέσεις δεν μπορεί να γίνουν καθημερινότητα. Πρέπει να σταματήσουν. Μία ανθρωπιστική εκεχειρία δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο» ανέφερε ο Γενικός Επίτροπος της UNRWA, Φιλίπ Λαζαρίνι, στο X.

Receiving horrifying images & footage of scores of people killed and injured in another @UNRWA school sheltering thousands of displaced in the north of the Gaza Strip.

These attacks cannot become commonplace, they must stop. A humanitarian ceasefire cannot wait any longer.

