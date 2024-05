«Σειρήνες» από το MLS για τον Μάρκο Ρόις (pic)

Mια σχέση… αγάπης που κρατάει αρκετά χρόνια μεταξύ Μπορούσια Ντόρτμουντ και Μάρκο Ρόις θα ολοκληρωθεί στο τέλος της σεζόν, αφού ο Γερμανός επιθετικός έχει ανακοινώσει εδώ και λίγες εβδομάδες ότι θα αποχωρήσει από τους Βεστφαλούς το καλοκαίρι.

Ο 34χρονος διεθνής άσος μετά από 14 συναπτά έτη στους «κίτρινους», θα πει «αντίο» στην ομάδα με την οποία συνέδεσε το όνομά του, και γι’ αυτό τον λόγο ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Μάλιστα, η μοίρα τα έφερε έτσι, με τον Γερμανό άσο να φορά για τελευταία φορά τη φανέλα της Μπορούσια στον τελικό του Champions League, θέλοντας όσο τίποτε άλλο να κλείσει την καριέρα του στους Γερμανούς με την κατάκτηση ενός μεγάλου τίτλου.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα που έρχονται τόσο από Αμερική, όσο και από Γερμανία, ο Ρόις σκέφτεται σοβαρά να συνεχίσει την καριέρα του στο MLS, καθώς αρκετοί σύλλογοι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού τον έχουν προσεγγίσει. Ωστόσο, ακόμα δεν υπάρχει κάτι οριστικό με τις εξελίξεις να αναμένονται μετά την 1η Ιουνίου, όταν και είναι ο μεγάλος τελικός του «Γουέμπλεϊ».

🚨🇺🇸 Marco Reus, considering to move to MLS after leaving Borussia Dortmund as free agent at the end of the season.

Samir Nasri revealed on Canal+ that Reus told him about potential MLS move as talks already took place. 👀🇩🇪 pic.twitter.com/Zjz4BTjwJS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2024