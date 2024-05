Έγινε αλλαγή, σήκωσε το γήπεδο στο… πόδι και αποθεώθηκε στο φινάλε ο Ρόις (vids)

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στην Άουγκσμπουργκ, την οποία και διέλυσε με 5-1 στο «Ζίγκναλ Ιντούνα Παρκ», έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μάρκο Ρόις.

Ο θρύλος των «κιτρινόμαυρων» ήταν απολαυστικός, σε μια από τις τελευταίες παραστάσεις του με τα χρώματα του συλλόγου καθώς θα αποχωρήσει το καλοκαίρι, σκόραρε μία φορά και έδωσε δύο ασίστ.

Στο 66ο λεπτό ο Γιούλιαν Μπραντ πέρασε στη θέση του, με το γήπεδο να σηκώνεται στο… πόδι για τον αποθεώσει. Φυσικά η αγάπη για τον Γερμανό μεσοεπιθετικό δεν σταμάτησε εκεί, αφού μετά το ματς εκείνος πήγε στο περίφημο «κίτρινο τείχος» όπου καταχειροκροτήθηκε, ανταποδίδοντας στον κόσμο.

a standing ovation, for one hell of a performance.

marco reus, take a bow 🤍 pic.twitter.com/FHj0Gee01B

