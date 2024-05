Συνεχίζεται το θρίλερ με το το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι, το οποίο αγνοείται αφότου έδωσε σήμα για αναγκαστική προσγείωση.

Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες προς το παρόν καθώς αναφέρεται ότι το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ραΐσι και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν είχε «ανώμαλη προσγείωση» κοντά στο Βαρζεγκάν στην περιοχή του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν.

Ιράνός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι ζωές του Ραΐσι και του υπουργού Εξωτερικών «βρίσκονται σε κίνδυνο μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου».

«Εξακολουθούμε να ελπίζουμε, αλλά οι πληροφορίες που προέρχονται από το σημείο της συντριβής είναι πολύ ανησυχητικές», δήλωσε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το IRNA έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τα σωστικά συνεργεία που προσπαθούν να εντοπίσουν το ελικόπτερο.

IRNA has released footage of rescue workers trying to locate the helicopter carrying Iran’s president after it suffered an accident https://t.co/rNoiPcHO5P pic.twitter.com/tpxJrIhxEb

Οι δυνάμεις διάσωσης της Ερυθράς Ημισελήνου και οι βοηθητικές δυνάμεις του στρατού και της επιβολής του νόμου ξεκίνησαν μια μαζική επιχείρηση για την εύρεση αυτού του ελικοπτέρου από την αρχή της αναφοράς ατυχήματος για το ελικόπτερο του προέδρου.

Λόγω της ομιχλώδους ατμόσφαιρας της περιοχής, η κατάσταση του ελικοπτέρου είναι ακόμη άγνωστη.

The Iranian search and rescue teams are having an extremely hard time to find out Raisi’s crash site pic.twitter.com/2JFHkjc7tV

Σύμφωνα με το tasnimnews.com το ελικόπτερο που μετέφερε τον πρόεδρο Αγιατολάχ Ραΐσι, είχε «ατύχημα» στο Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν.

Ο Ιρανός πρόεδρος επέζησε, μετέδωσε με το SNN News δίνοντας και βίντεο από το εσωτερικό του ελικοπτέρου «μία ώρα πριν το συμβάν κι ενώ επικρατούσε πυκνή ομίχλη και βροχή».

Iran President Raisi was flying from a meeting with Ilham Aliyev in Tehran when the incident occurred.

Video footage shows the head of the Islamic Republic on board shortly before the helicopter made a hard landing in mountainous terrain due to foggy conditions. pic.twitter.com/ofWEP0cL2D

— Russian Market (@runews) May 19, 2024