Ισραήλ: Τουλάχιστον 26 Παλαιστίνιοι νεκροί, οι περισσότεροι παιδιά, σε επιδρομή στη Χαν Γιουνίς

Τουλάχιστον 26 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή τα ξημερώματα του Σαββάτου στην πόλη Χαν Γιουνίς (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Twitter), στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA).

🚨 Khan Yunis, South Gaza |

Israeli airstrikes targeted a ‘Hamad Towers’, residential apartment belonging to the Abu Hatab family where displaced families were seeking shelter there.

3 were killed while many others injured as a per initial reports of PRCS.#Gaza #Palestine pic.twitter.com/eNZmjSjzIF

